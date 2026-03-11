Roma, Gasperini: "Forvette uzun süredir acil bir durum yaşıyoruz, Avrupa Ligi önceliğimizdir"

Bu arada en azından bir İtalyan takımı kesin olarak tur atladı. Ancak bu yıl, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi açısından diğer yıllara göre daha da olumsuz geçiyor, çünkü Roma birkaç yıl önce Konferans Ligi'ni kazandı, ancak Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir başarısız. Avrupa Ligi'nde 90'lı yıllardan beri galibiyet alınamadı, Inter 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, ancak genel olarak gerçekten çok uzun yıllar geçti. Son 25 yılda, 15 yıl boyunca İtalyan takımları yoktu. Bu yıl durum daha da kötü ve bu, ligin sorunlarıyla da bağlantılı, milli takımın zorluklarıyla da bağlantılı, umarız milli takım elemeyi başarır. Yani bu tesadüfi bir şey değil. Kesinlikle bazı zorluklar yaşıyoruz, bunu saklamanın anlamı yok. Muhtemelen hepimiz bu durumun içindeyiz, teknik direktör, kulüp ve muhtemelen medya da, nedenlerini bulmak zorundalar. Bu sadece bir oyuncu değişikliği veya taktiksel bir düzenleme meselesi olamaz, muhtemelen gençlik sektörlerinden ve takımların oluşturulma şeklinden kaynaklanan daha derin bir sorundur. Ligimiz, sonuçlar böyleyse, ele alınması gereken ve kesinlikle herkesi ilgilendiren bazı sorunlar var demektir.