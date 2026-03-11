Gian Piero Gasperini, Bologna maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Teknik direktör, Hermoso'yu kadroya geri döndürdü, ancak pubalgia nedeniyle Roma'da kalan Soulé'ye hala güvenemiyor. Giallorossi teknik direktörünün sözleri şöyle:
Çeviri:
Roma, Gasperini: "Forvette uzun süredir acil bir durum yaşıyoruz, Avrupa Ligi önceliğimizdir"
GÜZEL"Yarın nasıl oynayacağını görmemiz gerekiyor. Çok az antrenman yaptı, bu yüzden tüm maçı oynayabilecek durumda olup olmadığını bilmiyoruz. Kadroya çağrılırsa, oynamaya hazır olduğu anlamına gelir. Maça ilk 11'de başlayabilir, ancak bir değişiklik yapılması gerekebilir ya da maçın ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir. Her halükarda, oynamaya hazır."
AVRUPA LİGİ
"Her ikisi de önceliklidir. Hatta o zamanlar İtalya Kupası da öncelikliydi. Hiçbir şeyi bırakmayı düşünmedik ve tüm hedefler için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Seçim yapmanın bir anlamı yok, değil mi? Yani, biraz daha az oynayamayız. Avrupa'da mümkün olan tüm turları geçmeye ve ligde her maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eğer başaramazsak, bu bizim seçimimizden kaynaklanmıyor."
Zaragoza"Forvette, Dovbyk, Ferguson, Dybala, Baldanzi, Soulé gibi birçok oyuncuyu ilk yarıya göre kaybettiğimiz bir durum var. Ancak Malen var, o bize kesinlikle bir artı değer kattı, sayıca biraz eksik olsak da. Diğer sayılar konusunda, son maçta oynamayan ama önceki maçlarda her zaman sahaya çıkan Zaragoza gibi oyuncuları kadroya dahil etmeye çalışıyoruz. Bir aydan az bir süre önce geldi ve her zaman kadroda yer aldı. Ayrıca, Ocak ayında gelip Malen'in yaptığını yapmak kimse için kolay değil, ama bu tür durumlar oldukça nadirdir. Ocak ayında gelen oyuncuların kadroya dahil edilmesi her zaman biraz daha uzun sürer. Örneğin Zaragoza'nın çok iyi bir asist yaptığını düşünüyorum ve umarım önümüzdeki maçlarda olumlu bir rol oynayabilir. Ocak ayında gelen oyuncular her zaman uyum sağlamakta zorluk çekerler, fiziksel açıdan da, en iyi şekilde uyum sağlamak için birkaç haftaya ihtiyaçları vardır. O pozisyonda, Dybala, Soulé vb. oyuncuların yokluğunda, farklı oyuncuları dönüşümlü olarak oynatıyoruz. En düzenli oynayan oyuncu kesinlikle Pellegrini, diğerleri ise, kısa süre önce geri dönen Venturino, uzun süre sahalardan uzak kalan El Shharawy, yeni gelen Zarogaza ve Vaz, uyum sağlamaya çalışıyorlar.
ACİL DURUM"Forvet pozisyonunda uzun süredir acil bir durum yaşıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, rakamlar değişti: ilk yarıya göre beş oyuncumuzu kaybettik, aralarında Scharawi de var. Gerçek forvetlere gelince, şu anda Malen gibi, çok genç bir oyuncu olan Vaz ve daha da genç olan ve kadroda bile yer alamayan Arena var, bu yüzden Venturini ile çalışmak zorundayız. Forvette kesinlikle acil durumlar var, ancak sayılar eskisinden daha iyi. Bu konuda kendimizi tamamlamaya ve maçlarımızı en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz, şu anda da öyle yapıyoruz. Formasyonlar ve dakika sayısı konusunda, kaynakları en iyi şekilde yönetmeye çalışıyoruz, ancak sonuçta, her zaman söylediğim gibi, dinlenmek için sadece gece var."
PELLEGRINI"Hayır, bu şu anda ele almamız gereken bir konu değil, kesinlikle. Şampiyonada ve Avrupa Ligi'nde çok önemli bir dönemdeyiz. Herkesin, öncelikle benim ve sizin dikkatiniz, sadece performanslara ve maçlara odaklanmış durumda. Bazı maçlarda daha iyi oynayabilirsiniz, bazılarında ise daha fazla zorlanabilirsiniz, ama bu herkes için normal bir durum, sadece sizin için değil, herkes için."
İTALYA FUTBOLUBu arada en azından bir İtalyan takımı kesin olarak tur atladı. Ancak bu yıl, özellikle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi açısından diğer yıllara göre daha da olumsuz geçiyor, çünkü Roma birkaç yıl önce Konferans Ligi'ni kazandı, ancak Şampiyonlar Ligi'nde uzun süredir başarısız. Avrupa Ligi'nde 90'lı yıllardan beri galibiyet alınamadı, Inter 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, ancak genel olarak gerçekten çok uzun yıllar geçti. Son 25 yılda, 15 yıl boyunca İtalyan takımları yoktu. Bu yıl durum daha da kötü ve bu, ligin sorunlarıyla da bağlantılı, milli takımın zorluklarıyla da bağlantılı, umarız milli takım elemeyi başarır. Yani bu tesadüfi bir şey değil. Kesinlikle bazı zorluklar yaşıyoruz, bunu saklamanın anlamı yok. Muhtemelen hepimiz bu durumun içindeyiz, teknik direktör, kulüp ve muhtemelen medya da, nedenlerini bulmak zorundalar. Bu sadece bir oyuncu değişikliği veya taktiksel bir düzenleme meselesi olamaz, muhtemelen gençlik sektörlerinden ve takımların oluşturulma şeklinden kaynaklanan daha derin bir sorundur. Ligimiz, sonuçlar böyleyse, ele alınması gereken ve kesinlikle herkesi ilgilendiren bazı sorunlar var demektir.
