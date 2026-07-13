Roma, Gian Piero Gasperini’ye kaliteli bir kanat oyuncusu kazandırmak amacıyla transfer piyasasında hareketliliğini sürdürüyor. Hücum kanatlarında takviye yapmak, önümüzdeki sezon için takıma daha fazla öngörülemezlik ve hücum gücü kazandırmayı hedefleyen Giallorossi yönetiminin en önemli önceliklerinden biri.
Başkent kulübünün radarında yer alan isimler arasında, son saatlerde ortaya çıktığı üzere, Strasbourg’un yetenekli oyuncusu Diego Moreira da bulunuyor ve bu oyuncu için resmi bir teklif sunuldu. Ancak kulüp, diğer yüksek profilli seçenekleri de takip etmeye devam ediyor.