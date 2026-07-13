2004 doğumlu oyuncunun geleceği konusunda, Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso da bir açıklama yaptı. Alonso, düzenlediği basın toplantısında oyuncunun transfer piyasasında olduğu gerçeğini büyük ölçüde doğruladı: “Diğer kulüplerden ona ilgi var. Umarız bu durum herkes için mümkün olan en iyi şekilde sonuçlanır. Spor direktörleriyle görüştük ve diğer kulüplerden ona ilgi var. Gelişmeleri izleyeceğiz. Umarız her taraf için en iyi şekilde sonuçlanır."





Bu açıklama, bu transfer dönemi içinde Stamford Bridge’den ayrılması beklenen Arjantinli oyuncunun satışına kapıyı daha da aralıyor. Chelsea, önümüzdeki iki hafta içinde bu transferden yaklaşık 50 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor ve ilgisini açıklayan kulüpler arasında Roma da yer alıyor.





Dolayısıyla önümüzdeki günler, Roma’nın Blues’un maddi taleplerine yaklaşmayı başarabilecek mi, yoksa başka hedeflere yönelmek zorunda kalacak mı olduğunu anlamak açısından belirleyici olabilir. Yeni bir ofansif kanat oyuncusu arayışı, yine de Roma’nın transfer piyasasındaki en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor.



