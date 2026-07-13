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garnacho romaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma, Garnacho için teklifini açıkladı. Xabi Alonso ise transfer olasılığına açık olduğunu belirtti

Roma
Transfers
A. Garnacho

Bu arada Xabi Alonso, Arjantinli oyuncunun ayrılmasına açık bir tutum sergiliyor

Roma, Gian Piero Gasperini’ye kaliteli bir kanat oyuncusu kazandırmak amacıyla transfer piyasasında hareketliliğini sürdürüyor. Hücum kanatlarında takviye yapmak, önümüzdeki sezon için takıma daha fazla öngörülemezlik ve hücum gücü kazandırmayı hedefleyen Giallorossi yönetiminin en önemli önceliklerinden biri.


Başkent kulübünün radarında yer alan isimler arasında, son saatlerde ortaya çıktığı üzere, Strasbourg’un yetenekli oyuncusu Diego Moreira da bulunuyor ve bu oyuncu için resmi bir teklif sunuldu. Ancak kulüp, diğer yüksek profilli seçenekleri de takip etmeye devam ediyor.


  • GARNACHO İÇİN TEKLİF

    Bunlardan biri Alejandro Garnacho’ya yöneliyor. Arjantinli kanat oyuncusu, Roma’nın değerlendirdiği isimler arasında yer alıyor. Gianluca Di Marzio’ya göre Roma, Chelsea’ye 5 milyon avroluk ücretli kiralama teklifinde bulunmuş ve satın alma opsiyonunu 35 milyon avro olarak belirlemiş. Anlaşma ayrıca, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde zorunlu satın alma opsiyonunu da içerebilir.



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  • XABI ALONSO’NUN SÖZLERİ

    2004 doğumlu oyuncunun geleceği konusunda, Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso da bir açıklama yaptı. Alonso, düzenlediği basın toplantısında oyuncunun transfer piyasasında olduğu gerçeğini büyük ölçüde doğruladı: “Diğer kulüplerden ona ilgi var. Umarız bu durum herkes için mümkün olan en iyi şekilde sonuçlanır. Spor direktörleriyle görüştük ve diğer kulüplerden ona ilgi var. Gelişmeleri izleyeceğiz. Umarız her taraf için en iyi şekilde sonuçlanır."


    Bu açıklama, bu transfer dönemi içinde Stamford Bridge’den ayrılması beklenen Arjantinli oyuncunun satışına kapıyı daha da aralıyor. Chelsea, önümüzdeki iki hafta içinde bu transferden yaklaşık 50 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor ve ilgisini açıklayan kulüpler arasında Roma da yer alıyor.


    Dolayısıyla önümüzdeki günler, Roma’nın Blues’un maddi taleplerine yaklaşmayı başarabilecek mi, yoksa başka hedeflere yönelmek zorunda kalacak mı olduğunu anlamak açısından belirleyici olabilir. Yeni bir ofansif kanat oyuncusu arayışı, yine de Roma’nın transfer piyasasındaki en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor.


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