Roma, gelecek sezonun orta saha kadrosunu dikkatle değerlendiriyor. Manu Koné'nin performansı, yaz aylarında Inter'in gösterdiği ilginin ardından, belki de yine Nerazzurri'den teklifler gelmesine neden olabilir; Lorenzo Pellegrini ise sözleşmesinin süresi dolmak üzere ve bedelsiz olarak takımdan ayrılabilir. Orta sahada önemli bir yedek için, büyük yatırımların yanı sıra iyi fikirler de gerekecek ve bu ihtiyaç için ilk aday Remo Freuler olabilir.
Roma, Freuler ve Gasperini'yi yeniden bir araya getirecek mi? Bologna ile sözleşmesi sona eriyor ve oyuncu bu olasılığa sıcak bakıyor
GELİŞME AŞAMASINDAKİ FİKİR
Önce Motta, ardından Italiano yönetiminde Bologna'nın orta sahasında vazgeçilmez bir isim olan bu oyuncu, Gasperini'nin Atalanta'daki yıllarında kilit isimlerden biriydi; 2022'de Nottingham Forest'a transfer olana kadar bu rolünü sürdürdü. Bu transfer, İtalya'ya dönüp 2026'ya kadar Rossoblù ile sözleşme imzalamadan önceki tek sezondu. Sona ermek üzere olan sözleşmenin yenilenmeyeceği görülüyor ve bu nedenle, teknik direktör Massara'nın Euro 2024'ün son 16 turunda İtalya'ya gol atan İsviçreli milli oyuncuyu kadroya katmak için tek yapması gereken Gasp'ın onayı.
GASP'IN ZİHNİNDE
34 yaşındaki Freuler ile Gasperini arasındaki bağ, altı buçuk yıllık birlikteliğin ardından saha sınırlarının ötesine uzanıyor. İsviçreli oyuncunun, Roma ile oynanan ve toplamda 4-5'lik skorla kazanılan, Avrupa Ligi çeyrek finallerine yükselmelerini sağlayan Avrupa maçı öncesinde söylediği sözler bunu ortaya koyuyor:
"Nasıl oynadığını ezbere biliyorum, her ne kadar o da son yıllarda futbol stilini değiştirmiş olsa da. Ancak temel, aşağı yukarı hep aynı. Gasperini ile saha içinde ve dışında harika bir ilişkim var. Üç forvetle mi yoksa fazladan bir orta saha oyuncusuyla mı oynarsa oynasın, kafasındaki düşünceleri, yaptığı taktik değişiklikleri de çok iyi biliyorum."
APERTURA A RIMANERE IN ITALIA
"Geleceğime henüz karar vermedim, sözleşmem sona ermek üzere olduğu için ne olacağını göreceğiz," dedi Freuler, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Almanya ile dostluk maçı oynayacak olan İsviçre milli takımının kampından. "İtalya'da kalma ihtimalini kesinlikle dışlamıyorum. Birçok İsviçreli oyuncu Serie A'da oynuyor, bu lig bizim özelliklerimize çok uygun. Taktiksel zekamızla gelişiyoruz: İsviçrelilerin Serie A'da başarılı olmasının nedeninin bu olduğunu düşünüyorum."
LA STAGIONE DI FREULER
Freuler, kasım ve aralık ayları arasında bir aydan biraz fazla süreyle sahalardan uzak kalmasına neden olan köprücük kemiği kırığı nedeniyle, sezon boyunca toplam 30 maça çıktı ve 2 asist yaptı.