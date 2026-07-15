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Roma, Endrick’i kadrosuna katmak istiyor; Serie A ekibi, Real Madrid’in forvetini Alejandro Garnacho veya Crysencio Summerville ile aynı takımda oynatmayı umuyor
Roma, Endrick’in kiralanması için bastırıyor
İtalyan basını Il Messaggero’ya göre, Roma, Real Madrid’in forveti Endrick için bir kiralama anlaşması üzerinde aktif olarak çalışıyor. Gasperini, bu yaz kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Donyell Malen için güvenilir bir yedek arıyor. Artem Dovbyk, Gasperini’nin planlarına uymadığı için Serie A ekibi Brezilyalı oyuncuyu hedefine aldı.
Endrick, Lyon'da geçirdiği kiralık döneminin ardından kısa süre önce İspanya'ya döndü ve 21 maçta 8 gol attı. Temmuz 2024'te Madrid'e katıldığından bu yana 40 maçta 7 gol kaydetti. Roma, şu anda Madrid'in başında bulunan eski teknik direktör Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu İtalya'ya gelmeye ikna etmede önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor.
- NOS
Summerville başlıca hedef olarak öne çıkıyor
Roma, Endrick’i kadrosuna katma çabalarının yanı sıra Summerville konusunda da önemli ilerleme kaydetti. Spor direktörü Tony D'Amico, dün oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelerek olası bir transferi görüştü. Summerville, Leeds’te geçirdiği etkileyici bir dönemin ardından Ağustos 2024’te 29,3 milyon avroya West Ham’a transfer olmuştu.
Londra'ya transferinden bu yana 56 maçta 8 gol atan oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2029'da sona eriyor. Müzakereler başlangıçta zorlu geçse de forvet oyuncusu maaş taleplerinde taviz verdi. Roma, sezon başına 4 milyon avroluk maaş tavanını aşmayı reddediyor ve 40 milyon avroyu aşan tekliflerde bulunmayacak, ancak ilk görüşmelerin olumlu geçmesi nedeniyle kendilerinden emin.
Chelsea, Garnacho için yapılan ilk teklifi reddetti
Summerville transferi suya düşerse, Roma, Alejandro Garnacho’yu en iyi alternatif olarak belirlemiştir. Kulüp, sözleşmesi Haziran 2032’ye kadar süren Arjantinli oyuncu için Chelsea’ye bir teklifte bulunmuştur. Garnacho, Manchester United’da 144 maçta 26 gol atarak parladıktan sonra Ağustos 2025’te 46,2 milyon avroya Stamford Bridge’e transfer olmuştu.
O zamandan bu yana Chelsea formasıyla 43 maça çıkan oyuncu, sekiz gol attı. Roma, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde 35 milyon avroya satın alma zorunluluğu içeren 5 milyon avroluk kiralama bedelinden oluşan bir ilk teklif sundu. Ancak Chelsea bu ilk teklifi reddetti. Öte yandan Roma, Strasbourg'un kanat oyuncusu Diego Moreira için 30 milyon avro artı %10 satış payı içeren bir teklifte bulundu.
- Getty Images
Roma için bundan sonra ne olacak?
Roma, stratejisini kesin olarak değiştirdi ve artık resmi bir teklifte bulunmadan önce Summerville’den nihai bir yanıt beklemek zorunda. Aynı zamanda kulüp, Endrick’i İtalya’ya getirmenin fizibilitesini değerlendirmeye devam edecek. Sezon öncesi hazırlık maçları hızla yaklaşırken Gasperini, Malen ile birlikte taktik hazırlıklarını tamamlamak için yeni hücum takviyelerinin bir an önce kesinleşmesini umuyor.
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