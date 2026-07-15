Roma, Endrick’i kadrosuna katmak istiyor; Serie A ekibi, Real Madrid’in forvetini Alejandro Garnacho veya Crysencio Summerville ile aynı takımda oynatmayı umuyor

İtalyan basını Il Messaggero’ya göre, Roma, Real Madrid’in forveti Endrick için bir kiralama anlaşması üzerinde aktif olarak çalışıyor. Gasperini, bu yaz kulüple uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Donyell Malen için güvenilir bir yedek arıyor. Artem Dovbyk, Gasperini’nin planlarına uymadığı için Serie A ekibi Brezilyalı oyuncuyu hedefine aldı.

Endrick, Lyon'da geçirdiği kiralık döneminin ardından kısa süre önce İspanya'ya döndü ve 21 maçta 8 gol attı. Temmuz 2024'te Madrid'e katıldığından bu yana 40 maçta 7 gol kaydetti. Roma, şu anda Madrid'in başında bulunan eski teknik direktör Jose Mourinho'nun, genç oyuncuyu İtalya'ya gelmeye ikna etmede önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor.



