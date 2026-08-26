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Roma, endişe verici sağlık sonuçlarının ardından Endonezya kökenli yıldız Jayden Oosterwolde konusunda büyük bir ikilemle karşı karşıya!
Fiziksel uygunluğa ilişkin şüpheler sağlık kontrollerini durdurdu
La Gazzetta dello Sport'a göre, Roma'nın Fenerbahçe savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi transfer etme hamlesi, oyuncunun fiziksel durumu hakkında beklenmedik endişeler nedeniyle büyük bir engelle karşılaştı. Endonezya kökenli Hollanda doğumlu yetenek, sağlık kontrolleri için doğruca yola çıkmadan önce Ciampino Havalimanı'nda taraftarlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Ancak, Giallorossi'nin talep ettiği ek kontroller, oyuncunun yakın zamanda yaşadığı kas sorununun ilk başta öngörülenden daha ciddi olduğunu ortaya koydu ve ameliyat ihtimalini gündeme getirdi.
- LaPresse
Transfer riskini değerlendirmek
Endişe verici sağlık bulguları, kulübü transfere devam edip etmeme ya da anlaşmadan tamamen çekilme konusunu kapsamlı şekilde yeniden değerlendirmeye zorladı. Gian Piero Gasperini, 25 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki ya da stoperdeki çok yönlülüğünden faydalanmak istiyordu, ancak uzun süreli bir yokluk riski planları değiştirdi. Fenerbahçe ile ana çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılan düzenleme, 1 milyon € bedelli kiralama, 15 milyon €'luk şarta bağlı satın alma zorunluluğu ve buna ek olarak 1,6 milyon €'luk dört yıllık bir sözleşmeyi içeriyordu.
Hazır bekleme durumu ve Kessié ilgisi
TuttoMercatoWeb'e göre, Oosterwolde'nin önerilen transferi, geleceğine karar vermek için yeni sağlık değerlendirmeleri yapılırken şu anda beklemede. Savunmacıyla ilgili belirsizlik sürerken Roma, aynı anda orta sahaya takviye hedefini de belirledi. İtalyan kulübü, Franck Kessié için olası bir hamleyi değerlendiriyor; Gian Piero Gasperini de orta saha oyuncusuyla yeniden bir araya gelmeye istekli, ancak Juventus şu anda oyuncunun imzası için hâlâ en avantajlı konumda bulunuyor.
- Getty Images Sport
Piyasadaki sonraki hareketlilik için koşullar
Roma'nın Kessié için yapacağı herhangi bir resmi girişim, tamamen iki büyük transfer şartının yerine gelmesine bağlı. Juventus'un ilgisinden vazgeçmesi ya da Kessié'nin beklememeyi tercih etmesi gerekirken, Roma'nın da önce bir orta saha oyuncusunu satması gerekiyor. El Aynaoui, ayrılması en muhtemel isim olarak öne çıktı; Roma'nın bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirlediği oyuncuyla Crystal Palace da ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.
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