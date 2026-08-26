Roma, endişe verici sağlık sonuçlarının ardından Endonezya kökenli yıldız Jayden Oosterwolde konusunda büyük bir ikilemle karşı karşıya!

Endişe verici sağlık bulguları, kulübü transfere devam edip etmeme ya da anlaşmadan tamamen çekilme konusunu kapsamlı şekilde yeniden değerlendirmeye zorladı. Gian Piero Gasperini, 25 yaşındaki oyuncunun sol kanattaki ya da stoperdeki çok yönlülüğünden faydalanmak istiyordu, ancak uzun süreli bir yokluk riski planları değiştirdi. Fenerbahçe ile ana çerçevesi üzerinde anlaşmaya varılan düzenleme, 1 milyon € bedelli kiralama, 15 milyon €'luk şarta bağlı satın alma zorunluluğu ve buna ek olarak 1,6 milyon €'luk dört yıllık bir sözleşmeyi içeriyordu.