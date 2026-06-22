Bu Dünya Kupası’nda Fas’ın en büyük sürprizlerinden biri olan Neil El Aynaoui’nin kesin bir hayali var: Bir gün Barcelona forması giymek. Bunu açıklayan da sıradan bir kaynak değil, 2003 yılında ATP sıralamasında 13. sıraya kadar yükselmiş eski profesyonel tenisçi babası Younes El Aynaoui. “Oğlum için tek var olan Barça’dır. 0 yaşından 11 yaşına kadar orada yaşadı. Bir gün o kulüpte oynayabilirse, dünyadaki en mutlu adam olur,” dedi Roma’da orta saha oyuncusu olarak forma giyen ve şu anda 24 yaşında olan futbolcunun babası. Bu haber El Mundo Deportivo tarafından aktarıldı.
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Roma, El Aynaoui’nin babasının sözlerine kulak verin: "Barcelona’da oynarsa dünyanın en mutlu adamı olur"
2001 yılında Fransa’nın Nancy kentinde doğan Neil El Aynaoui, çok küçük yaşta ailesiyle birlikte Barselona’ya taşındı ve Blaugrana kültürünün içinde büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren futbola büyük bir tutku besledi ve 2008 ile 2009 yılları arasında Gavà’nın gençlik takımında ilk adımlarını attı. El Aynaoui bir süre önce, “Ben dayanıklılığı yüksek ve orta sahanın her pozisyonunda oynayabilen modern bir orta saha oyuncusuyum. Çocukken Barselona’da yaşıyordum ve Barça taraftarıydım; Iniesta’ya her zaman hayranlık duymuşumdur” demişti.
2030 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunan El Aynaoui, Nancy formasıyla Ligue 1’de ilk maçına çıktıktan sonra geçen yaz Lens’ten başkente transfer oldu. Ancak Barcelona’ya transfer olması hiç de kolay görünmüyor: Katalan ekibinin orta saha kadrosu zaten alternatiflerle dolu; Frenkie de Jong, Pedri, Gavi ve Marc Bernal, teknik projenin vazgeçilmez isimleri olarak görülüyor.