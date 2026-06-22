Roma, El Aynaoui’nin babasının sözlerine kulak verin: "Barcelona’da oynarsa dünyanın en mutlu adamı olur"

2001 yılında Fransa’nın Nancy kentinde doğan Neil El Aynaoui, çok küçük yaşta ailesiyle birlikte Barselona’ya taşındı ve Blaugrana kültürünün içinde büyüdü. Küçük yaşlardan itibaren futbola büyük bir tutku besledi ve 2008 ile 2009 yılları arasında Gavà’nın gençlik takımında ilk adımlarını attı. El Aynaoui bir süre önce, “Ben dayanıklılığı yüksek ve orta sahanın her pozisyonunda oynayabilen modern bir orta saha oyuncusuyum. Çocukken Barselona’da yaşıyordum ve Barça taraftarıydım; Iniesta’ya her zaman hayranlık duymuşumdur” demişti.





2030 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunan El Aynaoui, Nancy formasıyla Ligue 1’de ilk maçına çıktıktan sonra geçen yaz Lens’ten başkente transfer oldu. Ancak Barcelona’ya transfer olması hiç de kolay görünmüyor: Katalan ekibinin orta saha kadrosu zaten alternatiflerle dolu; Frenkie de Jong, Pedri, Gavi ve Marc Bernal, teknik projenin vazgeçilmez isimleri olarak görülüyor.







