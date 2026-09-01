Roma ile Stuttgart bir anlaşma zemini arıyor ve Roma kulübü, 2001 doğumlu oyuncuyu 30 milyon euro garanti bedel artı 5 milyon euro bonusla bonservisiyle birlikte satın almaya hazır. Oyuncu bu sabah antrenmana çıktı ve ardından kulüp merkezine çağrıldı. Roma yönetimi, bu son hamle için devreye girdi. Sky'ın aktardığına göre, nihai anlaşmaya varmak için zamana karşı bir yarış yaşanacak ve Roma, sağlık kontrolleri ile imzaları da organize etmek için bir baskın planlamaya çalışıyor.