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LewelingGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma'dan Leweling için yeni hamle: Sarı-kırmızılıların Stuttgart'a yaptığı teklifin rakamları

Roma
Transfers
J. Leweling
VfB Stuttgart

Roma'dan Almanlara yeni teklif

Roma, transfer dönemini tamamlamak için Gian Piero Gasperini'ye son bir transfer hamlesi daha yapmaya çalışıyor ve bir kanat oyuncusu almak istiyor. Gianluca Di Marzio'nun haberine göre başkent ekibi, bu saatlerde Jamie Leweling için yeniden devreye girdi ve oyuncuya yaptığı teklifi artırdı. Alman oyuncu artık transfere açık.


  • Roma ile Stuttgart bir anlaşma zemini arıyor ve Roma kulübü, 2001 doğumlu oyuncuyu 30 milyon euro garanti bedel artı 5 milyon euro bonusla bonservisiyle birlikte satın almaya hazır. Oyuncu bu sabah antrenmana çıktı ve ardından kulüp merkezine çağrıldı. Roma yönetimi, bu son hamle için devreye girdi. Sky'ın aktardığına göre, nihai anlaşmaya varmak için zamana karşı bir yarış yaşanacak ve Roma, sağlık kontrolleri ile imzaları da organize etmek için bir baskın planlamaya çalışıyor.

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