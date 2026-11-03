İnanılmaz bir Roma. İlk yarıda güzel oynayan, girişken ve oyuna hâkim olan takım, ikinci yarıda anlaşılmaz biçimde korkuya kapılıp sonunda yenildi. Bir kez daha öne geçtiği maçta geri dönüşe engel olamadı; bu sonuç, tur atlama planlarını zora soktu. Old Trafford'da, 10 maçtır kazanamayan Manchester United karşısında Roma, Soulé'nin golü ve Malen'in penaltısıyla iki farklı önde kapattığı görkemli ilk yarının ardından 3-2 mağlup oldu. İkinci yarıda yorgunluğun da etkisiyle ve United'ın yüklenmesi karşısında Roma'nın oyunu söndü. Bireysel hatalar da pahalıya mal oldu.

İlk 45 dakikada yalnızca Roma taraftarlarının sesi duyuldu; çünkü sahadaki Roma, ligdeki en iyi hâliydi. Mora'nın harika pasında Soulé ve Soulé'nin şutunda Heaven'ın elle oynaması nedeniyle verilen penaltıyı gole çeviren Malen, Roma'nın iki golünü attı. Bunlara en az üç net gol fırsatı daha eklendi. Yavaş ve gergin görünen United'ın ilk yarıdaki tek etkili girişimi, Mainoo'nun şutuydu. Svilar ile sırtındaki sorun nedeniyle forma giyemeyen Gollini'nin sakatlıkları üzerine ilk 11'e giren üçüncü kaleci Vasquez, bu şutu iyi kontrol etti.

İkinci yarı bambaşka geçti. United durmadan saldırırken Mora'nın yerine Pisilli'nin oyuna girdiği Roma, hücuma çıkamadı. Cunha, maçı yeniden açan penaltıyı kurnazlıkla kazandı. Vasquez, Bruno Fernandes'in penaltı noktasından yaptığı ilk vuruşu kurtardı ancak Cristante şuttan önce ceza sahasına girdiği için penaltı tekrarlandı. İkinci kez topun başına geçen Portekizli, Kolombiyalı kaleciyi ters köşeye yatırarak hata yapmadı. Bir dakika sonra Mbeumo'nun vuruşunda top iki direğe birden çarptı ve Roma'yı korkuttu. Oyun tek kaleye döndü ve United üç dakika içinde iki gol buldu. İkisini de Cunha attı: İlkinde topu ıskalayan Balerdi, Brezilyalı oyuncuya skoru 2-2'ye getirme fırsatı verdi. Eski Atletico Madridli, ikinci golünde ise Vasquez'i yakın direğinden avladı. Son bölümde Cunha, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. İlk sarı kartını golden sonra formasını çıkardığı için, ikincisini ise Balerdi'ye sert müdahalesi nedeniyle gördü. Roma'nın son hücumları sonuç vermedi. United kazandı, Roma ise bir kez daha öne geçtiği maçta geri dönüşe engel olamadı.