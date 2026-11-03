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Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Çeviri:

Roma'dan inanılmaz yenilgi: 2-0 öne geçti ama Manchester United'a 3-2 kaybetti. Sonucu Cunha'nın iki golü belirledi

M. United - Roma
M. United
Roma
Şampiyonlar Ligi

Roma bir kez daha rakibinin geri dönüşüne engel olamadı, yalnızca bir devre futbol oynadı

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İnanılmaz bir Roma. İlk yarıda güzel oynayan, girişken ve oyuna hâkim olan takım, ikinci yarıda anlaşılmaz biçimde korkuya kapılıp sonunda yenildi. Bir kez daha öne geçtiği maçta geri dönüşe engel olamadı; bu sonuç, tur atlama planlarını zora soktu. Old Trafford'da, 10 maçtır kazanamayan Manchester United karşısında Roma, Soulé'nin golü ve Malen'in penaltısıyla iki farklı önde kapattığı görkemli ilk yarının ardından 3-2 mağlup oldu. İkinci yarıda yorgunluğun da etkisiyle ve United'ın yüklenmesi karşısında Roma'nın oyunu söndü. Bireysel hatalar da pahalıya mal oldu.

İlk 45 dakikada yalnızca Roma taraftarlarının sesi duyuldu; çünkü sahadaki Roma, ligdeki en iyi hâliydi. Mora'nın harika pasında Soulé ve Soulé'nin şutunda Heaven'ın elle oynaması nedeniyle verilen penaltıyı gole çeviren Malen, Roma'nın iki golünü attı. Bunlara en az üç net gol fırsatı daha eklendi. Yavaş ve gergin görünen United'ın ilk yarıdaki tek etkili girişimi, Mainoo'nun şutuydu. Svilar ile sırtındaki sorun nedeniyle forma giyemeyen Gollini'nin sakatlıkları üzerine ilk 11'e giren üçüncü kaleci Vasquez, bu şutu iyi kontrol etti.

İkinci yarı bambaşka geçti. United durmadan saldırırken Mora'nın yerine Pisilli'nin oyuna girdiği Roma, hücuma çıkamadı. Cunha, maçı yeniden açan penaltıyı kurnazlıkla kazandı. Vasquez, Bruno Fernandes'in penaltı noktasından yaptığı ilk vuruşu kurtardı ancak Cristante şuttan önce ceza sahasına girdiği için penaltı tekrarlandı. İkinci kez topun başına geçen Portekizli, Kolombiyalı kaleciyi ters köşeye yatırarak hata yapmadı. Bir dakika sonra Mbeumo'nun vuruşunda top iki direğe birden çarptı ve Roma'yı korkuttu. Oyun tek kaleye döndü ve United üç dakika içinde iki gol buldu. İkisini de Cunha attı: İlkinde topu ıskalayan Balerdi, Brezilyalı oyuncuya skoru 2-2'ye getirme fırsatı verdi. Eski Atletico Madridli, ikinci golünde ise Vasquez'i yakın direğinden avladı. Son bölümde Cunha, ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. İlk sarı kartını golden sonra formasını çıkardığı için, ikincisini ise Balerdi'ye sert müdahalesi nedeniyle gördü. Roma'nın son hücumları sonuç vermedi. United kazandı, Roma ise bir kez daha öne geçtiği maçta geri dönüşe engel olamadı.

  • ÖNE ÇIKAN POZİSYONLAR

    İKİNCİ YARI

    91' Cunha kırmızı kart gördü: Daha önce 3-2'lik golün ardından formasını çıkardığı için sarı kart gören Cunha, Balerdi'ye geç müdahalede bulundu. İkinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

    86' MANCHESTER UNITED GOLÜ: Roma savunması pozisyon alırken yine hata yaptı. Ceza sahasına giren Cunha, dar açıdan yakın direğe sert vurdu. Hazırlıksız yakalanan Vasquez topu çıkaramadı. Manchester United öne geçti!

    83' MANCHESTER UNITED GOLÜ: Bruno Fernandes soldan ceza sahasına orta yaptı. Balerdi topa dokunamadı, hatadan yararlanan Cunha, Vasquez'i mağlup etti.

    59' Manchester United için inanılmaz fırsat! Ofsayta düşmeden hareketlenen Mbeumo, Vasquez'i geçti ancak topu önce bir direğe, ardından diğerine çarptırdı.

    58' PENALTI TEKRARLANDI, FERNANDES GOLÜ ATTI: Vasquez'in kurtarışının ardından topu uzaklaştıran Cristante'nin, Bruno Fernandes'in vuruşundan önce ceza sahasına girdiği belirlendi. VAR müdahale etti, penaltı tekrarlandı. Bruno Fernandes, Kolombiyalı kaleciyi ters köşeye yatırarak hata yapmadı.

    56' VASQUEZ, BRUNO FERNANDES'İN PENALTISINI KURTARDI!: Cunha'ya ceza sahasında Mancini müdahale etti, hakem penaltı noktasını gösterdi. Bruno Fernandes köşeye vurdu, Vasquez açık eliyle topu çıkardı. Ardından Cristante topu uzaklaştırdı.

    İLK YARI

    45' Malen, Heaven'ı geçip sağ ayağıyla çaprazdan vurdu. Lammens kurtardı, ardından Mora'ya da gol izni vermedi.

    40' Mora'nın kullandığı kornerde Balerdi kafayı vurdu, Lammens zorlanmadan kurtardı.

    18' ROMA GOLÜ: Malen, Lammens'i ters köşeye yatırdı. Kusursuz bir penaltı.

    17' ROMA PENALTI KAZANDI: Soulé'nin şutunu Heaven ceza sahasında koluyla engelledi. Çok net penaltı.

    11' ROMA GOLÜ: Manchester United orta sahada kritik bir top kaybı yaptı. Malen'in pasını alan Mora oyunun yönünü değiştirdi ve ceza sahasında tamamen boş olan Soulé'yi buldu. Soulé, sol ayağıyla yaptığı vuruşla Lammens'i mağlup etti.

  • MAÇ KÜNYESİ VE RESMÎ İLK 11'LER

    Manchester United-Roma 3-2

    Goller: 11' Soulé (R), 18' pen. Malen (R), 58' pen. Fernandes (M), 83' ve 86' Cunha (M)

    Manchester United (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Maguire (88' de Ligt), Heaven (75' Martinez); Dalot, Baleba (51' Tielemans), Mainoo, Diallo (75' Lacey); Mbeumo, Bruno Fernandes (88' Mount); Cunha. Teknik direktör: Carrick.

    Roma (3-4-2-1): Vásquez; Mancini (75' Ghilardi), Balerdi, Hermoso (75' NDicka); Rensch (21' Lulli), Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Rodrigo Mora (46' Pisilli); Malen (78' Castro). Teknik direktör: Gasperini.

    Hakem: Gil Manzano

    Sarı kart görenler: Soulé (R), Fernandes (R), Lulli (R), Malen (R), Heaven (M), Maguire (M)

    Kırmızı kart görenler: Cunha (M)

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ROM

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MUN

MUN

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AVL

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