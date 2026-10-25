Trigoria'dan gelen haberler büyük bir rahatsızlığa işaret ediyor: Takımın 7 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmesini sağlayan o son süreçte hiç kimse hakemlerin kendilerini kayırdığını düşünmüyor. Gasperini de hem meslektaşı hem de arkadaşı olan Allegri'den böyle bir "saldırı" beklemediği için incindi. Allegri muhtemelen Parma maçını kastediyor. Roma, o karşılaşmada uzatma dakikalarında 1-2'den 3-2'ye gelerek maçı çevirmişti. Belirleyici gol, Malen'in kullandığı penaltıdan gelmişti; ancak penaltının açık ve verilmesi doğru bir karar olduğu konusunda herkes hemfikir değildi. Milan ise son haftada evinde Cagliari'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını elinden kaçırdı.