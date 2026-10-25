Roma bu sözleri kabul etmiyor. Dün Maradona'da Roma ile Napoli arasında oynanan maçın ardından Massimiliano Allegri'nin çıkışı, bir televizyon röportajı ile ardından gelen basın toplantısı arasında dile getirilmiş olsa da gözden kaçmadı. Napoli teknik direktörünün sözleri Roma kulübünü öfkelendirdi: "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni onların eline verdiler. Hep onlar..." Allegri'nin bu çıkışı, doğrudan Roma ve Gian Piero Gasperini'nin son haftalardaki çıkışla, Allegri'nin Milan'ını da geride bırakarak elde ettiği Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkıyla ilgiliydi: Roma, Inter deplasmanındaki yenilginin ardından altı galibiyet ve bir beraberlik aldı; son haftada Milan'ı da geçti. Allegri, Dan Friedkin'in kulübünün hakemler tarafından kayırılmış olabileceğini ima etti.
Roma’dan Allegri’ye öfke: Federasyonun kararları bekleniyor
Allegri'nin göndermesi
Trigoria'dan gelen haberler büyük bir rahatsızlığa işaret ediyor: Takımın 7 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi'ne dönmesini sağlayan o son süreçte hiç kimse hakemlerin kendilerini kayırdığını düşünmüyor. Gasperini de hem meslektaşı hem de arkadaşı olan Allegri'den böyle bir "saldırı" beklemediği için incindi. Allegri muhtemelen Parma maçını kastediyor. Roma, o karşılaşmada uzatma dakikalarında 1-2'den 3-2'ye gelerek maçı çevirmişti. Belirleyici gol, Malen'in kullandığı penaltıdan gelmişti; ancak penaltının açık ve verilmesi doğru bir karar olduğu konusunda herkes hemfikir değildi. Milan ise son haftada evinde Cagliari'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını elinden kaçırdı.
ROMA'NIN TEPKİSİ
Roma’nın beklenmedik ve tamamen yersiz bulduğu sözler karşısındaki şaşkınlığı ve tepkisi sürüyor. Trigoria’da şimdi yetkili mercilerin de söz konusu açıklamalara açıklık getirmesi bekleniyor.
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