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Grafica CM Gasperini Roma nuova 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma'da yönetim ile Gasperini arasında transfer zirvesi: röportaj neden iptal oldu?

Roma
Transfers
G. Gasperini

Teknik direktör, Sky Sport’a planlanan müdahaleyi iptal etti: “Onun ve bizim irademizden bağımsız nedenler”

Öğleden sonra, Sky Sport bu akşam için Gian Piero Gasperini'nin mikrofonlarına konuk olacağını duyurmuştu. Ancak Roma teknik direktörünün yayına katılımı iptal oldu. "Kendisinin ve bizim irademizden bağımsız nedenler": Sky Sport bu ifadelerle Gasperini'nin, ilk olarak planlandığı gibi, Cardiff'teki Roma kampından Sky Sport Speciale Calciomercato programına canlı bağlantıyla katılmayacağını açıkladı.

  • Stüdyoda bulunan gazeteciler şu ifadeleri kullandı: "Gasperini özür diledi, ancak çeşitli toplantılarla meşgul. En kısa sürede, mümkün olur olmaz bunu telafi edeceğini söyledi. Kulüp yönetiminin de burada olması nedeniyle bazı görüşmelerin olması sürpriz olmaz. Transfer cephesinde yoğun saatler yaşanıyor, diyelim. Öncelik ise her zaman kanat oyuncusu olmaya devam ediyor".

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