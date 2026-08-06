Stüdyoda bulunan gazeteciler şu ifadeleri kullandı: "Gasperini özür diledi, ancak çeşitli toplantılarla meşgul. En kısa sürede, mümkün olur olmaz bunu telafi edeceğini söyledi. Kulüp yönetiminin de burada olması nedeniyle bazı görüşmelerin olması sürpriz olmaz. Transfer cephesinde yoğun saatler yaşanıyor, diyelim. Öncelik ise her zaman kanat oyuncusu olmaya devam ediyor".