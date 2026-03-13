Roma ve şehir için özel bir gün. Roma Belediye Meclisi, bugün saat 13:55'te, Roma'nın Pietralata'daki yeni stadyumuna ilişkin PFTE'yi (Teknik-Ekonomik Fizibilite Projesi) Pietralata'daki Roma'nın yeni stadyumuna ilişkin PFTE'yi nihai olarak onayladı ve projenin kamu yararına olduğunu bir kez daha kabul etti. Bu oylama ile, kulübün, ön projeye ilişkin kamu yararı konusunda ilk onay verildikten sonra belediye birimlerinin belirlediği talimat ve şartları kabul ettiği ve bunlara uyduğu fiilen teyit edildi.
Roma'da yeni stadyum için onay verildi: Bir sonraki adım ve ne zaman hazır olacak
SONRAKİ ADIM
Şimdi, karar verici Hizmetler Konferansı’na yol açacak idari sürecin ikinci aşaması başlıyor. Bu aşama, komisyon prosedürüne göre, yaz sonuna kadar şantiyenin açılması ve ardından çalışmaların başlaması için gerekli nihai izinlerin alınmasına yol açmalıdır. Başladıktan sonra yaklaşık dört ay sürebilecek olan Konferans'ta, stadyum projesi tüm ilgili kurumlar tarafından incelenecek. Belediyeye ek olarak, Bölge İdaresi, Müfettişlik ve Acea, Italgas ve Trenitalia gibi inşaat çalışmalarından etkilenebilecek şirketler de konferansa katılacak. Hedef, Roma'nın yüzüncü yılı vesilesiyle gelecek yıl temel atma töreniyle çalışmaların başlatılması ve ve gelecekte Pietralata tesisinin Euro 2032'nin bazı maçlarına ev sahipliği yapacak stadyum adayları arasına girebilmesi umuduyla.
PROJE
Yeni stadyum 60.605 seyirci kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanmış olup, yaklaşık 23.000 kişilik bir tribün barındıracak ve bu tribün, Avrupa'nın en büyük ve en görkemli tribünlerinden biri olmaya aday. Estetik açıdan, yapı antik Roma mimari geleneğinden ilham almakta olup, cephelerdeki “Roma 1927” yazısı ve kulüp arması gibi kulüp tarihinin sembolik unsurlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Alanın içinde, şehre de açık olacak çeşitli alanlar da yer alacak: yaklaşık 1.600 metrekarelik bir müze, 1.800 metrekarelik bir fan mağazası, otuz kadar dükkan ve konaklama ile kongre etkinliklerine (MICE) ayrılmış 21.000 metrekareden fazla alan.
GUALTIERI
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, bu öğleden sonra yapılan Genel Kurul toplantısının ardından şunları söyledi: "Bu, sadece taraftarlar için değil, tüm Romalılar için tarihi bir gün. Roma stadyum projesinin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Roma, kente yeni yeşil alanlar kazandıracak, kentsel dokuya entegre, modern bir tesise kavuşacak. Stadyum muhteşem olacak, Roma taraftarlarının tutkusu ve 2032 Avrupa Şampiyonası ile canlanmaya hazır olacak," diyen Gualtieri, "15 hektarlık kapalı kamu alanı kente geri kazandırılacak. Roma'ya ve Başkan Friedkin'e, kamu maliyesine yük getirmeden şehrimize yeni bir spor altyapısı kazandıran bu önemli yatırım için teşekkür ederim. İşletme ve bakım masraflarının tamamı AS Roma tarafından karşılanacak" dedi. Gualtieri konuşmasında ayrıca "eski başkanlar Franco Sensi ve Dino Viola'nın bu gelişmeden memnun olacağını" söyledi.