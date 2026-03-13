Roma'da yeni stadyum için onay verildi: Bir sonraki adım ve ne zaman hazır olacak

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, bu öğleden sonra yapılan Genel Kurul toplantısının ardından şunları söyledi: "Bu, sadece taraftarlar için değil, tüm Romalılar için tarihi bir gün. Roma stadyum projesinin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Roma, kente yeni yeşil alanlar kazandıracak, kentsel dokuya entegre, modern bir tesise kavuşacak. Stadyum muhteşem olacak, Roma taraftarlarının tutkusu ve 2032 Avrupa Şampiyonası ile canlanmaya hazır olacak," diyen Gualtieri, "15 hektarlık kapalı kamu alanı kente geri kazandırılacak. Roma'ya ve Başkan Friedkin'e, kamu maliyesine yük getirmeden şehrimize yeni bir spor altyapısı kazandıran bu önemli yatırım için teşekkür ederim. İşletme ve bakım masraflarının tamamı AS Roma tarafından karşılanacak" dedi. Gualtieri konuşmasında ayrıca "eski başkanlar Franco Sensi ve Dino Viola'nın bu gelişmeden memnun olacağını" söyledi.