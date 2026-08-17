Cumartesi günü, Rio Ave karşısında bir kez daha yedek kalmadan önce Mora’nın avukatı Porto’yu ve Farioli’yi hedef almıştı: "Bu çocuk bu durum yüzünden acı çekiyor. Mücadele etmek ve oynamak istiyor, kendisini üçüncü tercih olarak buldu. Porto’nun istediği şartlarda bu operasyon neredeyse imkânsız, yalnızca Mendes bir yedek oyuncu için 50 milyon alabilir". Farioli’yi öfkelendiren sözler bunlar oldu: "Bunlar ona yardımcı olmuyor ve onu iyi göstermiyor".