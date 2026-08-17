Rodrigo Mora, Roma'ya bir adım uzaklıkta. Son günlerde yaşanan zorlukların ardından Porto ile Roma arasındaki görüşmeler son saatlerde hız kazandı. Henüz anlaşma sağlanmış değil ancak şu rakamlar üzerinden sonuçlanması beklenen transferin tamamlanacağı konusunda iyimserlik var: 25 milyon euro artı bonuslar (toplamda yaklaşık 30 milyona çıkacak) ve gelecekteki satıştan kayda değer bir yüzde 50 pay. Porto, 50 milyon euroluk bir taleple yola çıktı ancak transfer dönemini tamamlayabilmek için nakde ihtiyacı var. Farioli bir forvet istiyor (Milan'dan Santiago Gimenez ilk tercih) ve satış olmadan bu talebi karşılanamıyor.
Çeviri:
Roma'da Rodrigo Mora için beyaz duman: Porto ile belge alışverişi yapılıyor, anlaşmanın rakamları
Belirleyici Mendes-D'Amico telefon görüşmesi
Dün öğleden sonra oyuncunun menajeri Jorge Mendes, Roma sportif direktörü Tony D'Amico ile belirleyici bir telefon görüşmesi yaptı. Corriere dello Sport'a göre, anlaşma tamamlanmışken şartları değiştirmekle suçlanan başkan Villas-Boas'a öfkeli olan Roma, teklifini yükseltmedi. Portekiz ekibinin, 7 milyon euroluk kiralama bedeli artı 40 milyon euroluk satın alma opsiyonu içeren paketi reddetmesinin ardından 40 milyonun oldukça altında ama kayda değer bir rakam (25-30) ve yeniden satış halinde garanti edilecek çok yüksek bir pay teklif etti. Ve olumlu bir zemin buldu.
Mora'nın avukatının saldırısı
Cumartesi günü, Rio Ave karşısında bir kez daha yedek kalmadan önce Mora’nın avukatı Porto’yu ve Farioli’yi hedef almıştı: "Bu çocuk bu durum yüzünden acı çekiyor. Mücadele etmek ve oynamak istiyor, kendisini üçüncü tercih olarak buldu. Porto’nun istediği şartlarda bu operasyon neredeyse imkânsız, yalnızca Mendes bir yedek oyuncu için 50 milyon alabilir". Farioli’yi öfkelendiren sözler bunlar oldu: "Bunlar ona yardımcı olmuyor ve onu iyi göstermiyor".
İtalya'da bekleniyor, ne kadar kazanacak?
Mora, başkente gitmek için onayı bekliyor: yarın ile çarşamba arasında Roma’ya gelmesi bekleniyor. Onun için sezon başına net 2 milyon eurodan beş yıllık bir sözleşme hazır.
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