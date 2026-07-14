Roma’da Robinio Vaz’ın kariyeri aniden sona erdi: ilk teşhis ve iyileşme süresi; transfer stratejilerinde neler değişebilir?

Robinho Vaz’ın yaşadığı sakatlık, Roma ve teknik direktörünü bu transfer döneminde ilk hedeflerini daha hızlı gerçekleştirmeyi değerlendirmeye itebilir; bu süreçte özellikle hücum hattına odaklanılacak. Eski Atalanta teknik direktörü, uzun süredir iki yeni kanat oyuncusuna ihtiyaç duyulduğunu vurguluyordu. Mason Greenwood'un transferi (oyuncu, Fenerbahçe'nin çok cazip teklifini tercih etti) suya düştükten sonra, gözünü Chelsea'den Alejandro Garnacho, Strasbourg'dan Diego Moreira ve Leeds'ten Crysencio Summerville'e dikti. Dolayısıyla, kadro genişliği daha da daralırsa ve Gasperini, Malen’in yedeği olarak görev alabilecek daha hazır bir oyuncu talep ederse, eski Marsilya oyuncusu için olası senaryoları takip etmek gerekiyor. Bu bağlamda Roma, Brugge’de forma giyen İtalyan-Alman kökenli Nicolò Tresoldi’nin peşinde.