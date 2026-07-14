Trigoria’nın kavurucu güneşi altında yapılan ilk antrenmanlarda, dün 2026/2027 sezonuna hazırlık çalışmalarına başlamak üzere bir araya gelen Gian Piero Gasperini ve Roma takımı için ilk aksilikler yaşandı. İlk antrenmanlardan birinde, geçen Ocak ayında Olympique Marsilya’dan 25 milyon avroya transfer edilen forvet Robinio Vaz, dizindeki bir sorun nedeniyle antrenmanı yarıda kesmek zorunda kaldı.
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Roma’da Robinio Vaz’ın kariyeri aniden sona erdi: ilk teşhis ve iyileşme süresi; transfer stratejilerinde neler değişebilir?
İLK TEŞHİS
Giallorossi kulübünün sağlık ekibinden sızan bilgilere göre, 2007 doğumlu oyuncunun geçirdiği sakatlık önemsiz bir durum değil ve önümüzdeki saatler içinde yeniden değerlendirilecek. Yapılacak tıbbi tetkiklere dayanarak, kesin iyileşme süresinin belirlenebilmesi mümkün olacak. Robinio Vaz, sağ dizindeki medial kollateral bağda bir yırtık geçirdi. Bu sorun, genç Fransız futbolcunun hazırlık sürecini açıkça etkileyebilir ve onu önümüzdeki haftalarda sahalardan uzak tutabilir. Roma, 31 Temmuz’da Galler’e hareket etmeden önce, Trigoria’da antrenmanlarla bazı hazırlık maçlarını (26 Temmuz’da Cannes ile karşılaşma var) dönüşümlü olarak sürdürecek.
ROBINIO VAZ’IN İSTATİSTİKLERİ
Başkentte geçirdiği ilk 5 ayda Robinio Vaz, Gasperini’nin gözünde kendine özel bir yer ve değer kazanamadı; Gasperini, son kış transfer döneminde Donyell Malen’e ağırlık vermişti ve Malen, as forvet olarak sahada geçirdiği süreyi büyük ölçüde kendine ayırmıştı. Robinio Vaz, bugüne kadar Giallorossi formasıyla toplam 14 maça çıktı; bunların 12’si ligde, 2’si ise İtalya Kupası’nda oynadığı maçlardı. Bu maçlarda 1 gol attı ve 2 asist yaptı.
PİYASADA NELER DEĞİŞİYOR?
Robinho Vaz’ın yaşadığı sakatlık, Roma ve teknik direktörünü bu transfer döneminde ilk hedeflerini daha hızlı gerçekleştirmeyi değerlendirmeye itebilir; bu süreçte özellikle hücum hattına odaklanılacak. Eski Atalanta teknik direktörü, uzun süredir iki yeni kanat oyuncusuna ihtiyaç duyulduğunu vurguluyordu. Mason Greenwood'un transferi (oyuncu, Fenerbahçe'nin çok cazip teklifini tercih etti) suya düştükten sonra, gözünü Chelsea'den Alejandro Garnacho, Strasbourg'dan Diego Moreira ve Leeds'ten Crysencio Summerville'e dikti. Dolayısıyla, kadro genişliği daha da daralırsa ve Gasperini, Malen’in yedeği olarak görev alabilecek daha hazır bir oyuncu talep ederse, eski Marsilya oyuncusu için olası senaryoları takip etmek gerekiyor. Bu bağlamda Roma, Brugge’de forma giyen İtalyan-Alman kökenli Nicolò Tresoldi’nin peşinde.
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