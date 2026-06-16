Roma’da Matias Soulé’nin 30 Haziran’a kadar transferi giderek daha somut hale geliyor: Borussia Dortmund’un ilgisiyle ilgili sızan bilgiler neler?

Sky Sport’un haberine göre, 42 maçta 7 gol ve 8 asistle tamamladığı sezonun ikinci yarısında kasık ağrısı nedeniyle ciddi şekilde etkilenmiş olan Arjantinli forvet için en somut ilgiyi gösteren kulüp Borussia Dortmund’dur. Julian Brandt'ı bedelsiz olarak kaybedecek olan Alman ekibi, hücum hattı için yeni isimler arıyor ve en ciddi şekilde takip ettiği adaylardan biri, Juventus'ta geçmişi olan 2003 doğumlu oyuncu. Sky Sport'a göre, Roma'nın Soulé için belirlediği değer 30 milyon euro civarında.