Mason Greenwood’un menajer ekibi ve Olympique Marsilya yöneticileriyle temaslar istikrarlı bir şekilde devam ederken, Roma kulübü de UEFA’nın Finansal Fair Play kuralları kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri de göz önünde bulundurarak, oyuncu satışlarından doğabilecek fırsatları aynı derecede dikkatle takip ediyor. Uygun bir teklif gelmesi halinde başkentten ayrılabilecek oyuncular arasında Matias Soulé de yer alıyor.
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Roma’da Matias Soulé’nin 30 Haziran’a kadar transferi giderek daha somut hale geliyor: Borussia Dortmund’un ilgisiyle ilgili sızan bilgiler neler?
30 MİLYON AVRO DEĞERİNDE
Sky Sport’un haberine göre, 42 maçta 7 gol ve 8 asistle tamamladığı sezonun ikinci yarısında kasık ağrısı nedeniyle ciddi şekilde etkilenmiş olan Arjantinli forvet için en somut ilgiyi gösteren kulüp Borussia Dortmund’dur. Julian Brandt'ı bedelsiz olarak kaybedecek olan Alman ekibi, hücum hattı için yeni isimler arıyor ve en ciddi şekilde takip ettiği adaylardan biri, Juventus'ta geçmişi olan 2003 doğumlu oyuncu. Sky Sport'a göre, Roma'nın Soulé için belirlediği değer 30 milyon euro civarında.
NEDEN ROMA ONU SATABİLİR?
30 Haziran 2029 tarihine kadar Giallorossi kulübüyle sözleşmesi bulunan ve sezon başına sadece 2 milyon avro net maaş alan Soulé, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin daha deneyimli Paulo Dybala’yı kadroda tutma ve gelecek sezon için en az iki yeni kanat oyuncusuna yatırım yapma niyetini de göz önünde bulundurursak, uygun koşullar altında takımdan ayrılabilecek bir isim olarak görülüyor.
SERMAYE KAZANÇLARI SORUNU
Önümüzdeki günlerde yeni görüşmelerin yapılması bekleniyor; Roma, 2022 Eylül’ünde imzalanan son uzlaşma anlaşmasında UEFA ile kararlaştırılan 50 milyon avroluk sermaye kazancını, kritik tarih olan 30 Haziran’a kadar gerçekleştirmek için baskı yapıyor. Matias Soulé'den vazgeçilmesi, bu son tarihi yakalamak ve son katılımından 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi ana tablosuna geri dönme beklentisi de göz önünde bulundurularak yeni yaptırımlara maruz kalmamak için atılacak ilk adım olabilir.