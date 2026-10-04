Roma'da Malen'in dönüşü konusunda iyimserlik: durumu ve Como maçı öncesi gelen son bilgiler

Malen'in yanı sıra Dybala ve Molina da Trigoria'da çalışmaya devam edecek; Roma, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla veda maçı için bu iki oyuncuya izin vermedi. Ancak Roma, resmi maçların yeniden başlamasına sayılı günler kala iki oyuncunun uzun bir kıtalararası yolculuk yapmasını tercih etmedi. Bu tercih, özellikle onları mümkün olan en iyi koşullarda hazır bulundurma isteğinden kaynaklanıyor: "AS Roma, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın 6 Ekim'de Arjantin ile Benin arasında oynanacak maç için Arjantin'de organize edilen etkinliğe katılmayacağını duyurur. Kulüp, Lionel Messi ile bağları bulunan ve onunla birlikte 2022 Dünya Kupası zaferinin başrol oyuncuları olan iki futbolcu için bu organizasyonun değerini kabul etmektedir. Kulübün kararı, kıtalararası yolculuğun süresi ve resmi maçların yakınlığıyla bağlantılı sportif ve lojistik nedenlere dayanmaktadır. AS Roma, Lionel Messi'ye ve onun olağanüstü kariyerine en yüksek saygısını ifade ederken, kendisine ve Arjantin Futbol Federasyonu'na özel bir gece diler".