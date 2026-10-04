Ufukta büyük bir sürpriz görünmüyor; Donyell Malen, ligin yeniden başlamasıyla birlikte Roma'nın Como ile karşılaşacağı maçta düzenli olarak sahada olacak (11 Ekim Pazar günü saat 12.30'da oynanacak). Fiziksel sorunun artık aşıldığı görülüyor ve beklenmedik bir durum yaşanmazsa Hollandalı oyuncu, Roma hücumunun merkezindeki yerini yeniden alabilecek. Il Tempo'nun aktardığına göre, Hollanda'nın Nations League maçlarını kaçırmasına neden olan dizindeki rahatsızlık geçti; Malen, Fabregas'ın öğrencilerine karşı sahada olacak. Yeni Oranje teknik direktörü Xavi'nin çağrısına yanıt vermeme kararı ise önlem amaçlıydı ve bu sayede iyileşme sürecine zamanını zorlamadan odaklanabildi.
Roma'da Malen'in dönüşü konusunda iyimserlik: durumu ve Como maçı öncesi gelen son bilgiler
Xavi ne söylemişti?
Malen'in, Koeman'ın yerine Dünya Kupası'nın ardından Hollanda'nın teknik direktörü olan Xavi'nin çağrısına hayır demesi, Xavi'nin hoşnutsuzluğuna neden olmuştu: "Yazık çünkü Donyell çok iyi formda" demişti. "Son anda hayır demek zorunda kaldı ama futbol böyle. Bana göre Donyell iyi durumda, toparlanmasının ne kadar süreceğini bilmiyorum, ama sakatlık ciddi değil".
Dybala ve Molina da Trigoria'da
Malen'in yanı sıra Dybala ve Molina da Trigoria'da çalışmaya devam edecek; Roma, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla veda maçı için bu iki oyuncuya izin vermedi. Ancak Roma, resmi maçların yeniden başlamasına sayılı günler kala iki oyuncunun uzun bir kıtalararası yolculuk yapmasını tercih etmedi. Bu tercih, özellikle onları mümkün olan en iyi koşullarda hazır bulundurma isteğinden kaynaklanıyor: "AS Roma, Paulo Dybala ve Nahuel Molina'nın 6 Ekim'de Arjantin ile Benin arasında oynanacak maç için Arjantin'de organize edilen etkinliğe katılmayacağını duyurur. Kulüp, Lionel Messi ile bağları bulunan ve onunla birlikte 2022 Dünya Kupası zaferinin başrol oyuncuları olan iki futbolcu için bu organizasyonun değerini kabul etmektedir. Kulübün kararı, kıtalararası yolculuğun süresi ve resmi maçların yakınlığıyla bağlantılı sportif ve lojistik nedenlere dayanmaktadır. AS Roma, Lionel Messi'ye ve onun olağanüstü kariyerine en yüksek saygısını ifade ederken, kendisine ve Arjantin Futbol Federasyonu'na özel bir gece diler".
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