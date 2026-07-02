Roma’da Greenwood için yeni bir tehdit var: Fenerbahçe’nin ardından Atlético Madrid de devreye girdi. Transferin tüm rakamları

Atletico Madrid’in, hem maaş taleplerini karşılamak için – Roma 4 milyon avroya kadar teklifte bulunmuştu – hem de Marsilya’nın taleplerini karşılamak için önemli bir kaynak elinde olduğu söyleniyor. Marsilya, Greenwood’u transfer etmek ve Ligue 1 disiplin kurulunun Fransız kulübüne karşı önlemler almasına neden olan mali sorunların büyük bir kısmını çözmek için 55 milyon avro talep etmeye devam ediyor. Atletico’nun sahneye çıkması, Gasperini’nin baskısıyla Roma’yı bu fiyaskoyu önlemek için süreci hızlandırmaya itebilir. Ancak muhtemelen son teklif olan 40 milyon avro artı primleri yükseltmek ve 50 milyon avroya olabildiğince yaklaşmak gerekecek.





ROMA, SÖZLEŞME YENİLEMELERİNE İLİŞKİN SON DURUM