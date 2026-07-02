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Roma’da Greenwood için yeni bir tehdit var: Fenerbahçe’nin ardından Atlético Madrid de devreye girdi. Transferin tüm rakamları

Roma
M. Greenwood
Atletico Madrid
Transfers
Marseille

Eski Manchester United'lı İngiliz forvet için taliplerin listesi uzuyor

Roma için, bu yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirme konusundaki bir numaralı hedefi olan Mason Greenwood’un peşinde yeni bir engel ufukta beliriyor. Olympique Marsilya’nın İngiliz oyuncu için 50 milyon avronun üzerinde bir rakam talep etmesi ve çok yüksek bir maaş teklif etmeye hazır olan Fenerbahçe’nin acımasız takibi yetmezmiş gibi, son saatlerde Atlético Madrid’in de tehlikeli bir şekilde devreye girdiği kaydedildi.


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  • ATLETICO TEHDİDİ

    Bu söylenti Türkiye’den ve Süper Lig kulüplerini ilgilendiren transfer görüşmeleri konusunda her zaman oldukça bilgili olan SportsDigitale portalının en tanınmış yazarlarından birinden geliyor. Colchoneros'un teknik direktörü Diego Simeone, Arjantinli Julian Alvarez'i kaybetme ihtimali karşısında – Hansi Flick ve Blaugrana başkanı Joan Laporta'nın Robert Lewandowski'nin yerine almak için bir numaralı hedefi olan oyuncu – olası yedek adayları üzerinde düşünmeye başlamış ve Greenwood'dan hoşlandığını belirtmiş. Alvarez’in ayrılışıyla ilgili defalarca yapılan yalanlama açıklamalarına rağmen, Barcelona’nın teklifinin 130 milyon avroya ulaşması durumunda Madrid kulübünün direnci kırılacak ve Griezmann’ın ayrılışını telafi etmek amacıyla da takıma çok önemli bir yatırımın önü açılacaktır.


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  • OPERASYONUN RAKAMLARI

    Atletico Madrid’in, hem maaş taleplerini karşılamak için – Roma 4 milyon avroya kadar teklifte bulunmuştu – hem de Marsilya’nın taleplerini karşılamak için önemli bir kaynak elinde olduğu söyleniyor. Marsilya, Greenwood’u transfer etmek ve Ligue 1 disiplin kurulunun Fransız kulübüne karşı önlemler almasına neden olan mali sorunların büyük bir kısmını çözmek için 55 milyon avro talep etmeye devam ediyor. Atletico’nun sahneye çıkması, Gasperini’nin baskısıyla Roma’yı bu fiyaskoyu önlemek için süreci hızlandırmaya itebilir. Ancak muhtemelen son teklif olan 40 milyon avro artı primleri yükseltmek ve 50 milyon avroya olabildiğince yaklaşmak gerekecek.


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  • GREENWOOD'UN KARİYERİ

    2024 yazında başlayan Fransa macerasında Mason Greenwood, toplamda 81 maça çıkmış, 48 gol atmış ve 17 asist kaydetmiştir. 26 milyon avroya transfer edilen İngiliz futbolcunun sözleşmesi Haziran 2029’a kadar devam etmektedir; Manchester United'ın altyapısında başlayan kariyeri boyunca, Red Devils formasıyla 129 kez sahaya çıkmış, 35 gol ve 12 asist kaydetmiştir. Ayrıca 2023/2024 sezonunda Getafe formasıyla 36 maça çıkmış, 10 gol atmış ve 10 asist yapmıştır.