Roma’da Greenwood için yeni bir tehdit var: Fenerbahçe’nin ardından Atlético Madrid de devreye girdi. Transferin tüm rakamları

Roma için, bu yaz transfer döneminde forvet hattını güçlendirme konusundaki bir numaralı hedefi olan Mason Greenwood’un peşinde yeni bir engel ufukta beliriyor. Olympique Marsilya’nın İngiliz oyuncu için 50 milyon avronun üzerinde bir rakam talep etmesi ve çok yüksek bir maaş teklif etmeye hazır olan Fenerbahçe’nin acımasız takibi yetmezmiş gibi, son saatlerde Atlético Madrid’in de tehlikeli bir şekilde devreye girdiği kaydedildi.
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