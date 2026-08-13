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CM Grafica Roma Porto Rodrigo Mora 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Roma'da gerilim ve Trigoria'da acil zirve: Mora işi karmaşıklaşıyor

Roma
Transfers
FC Porto
R. Mora

Gasperini'nin beğendiği Portekizli için seçenekler karmaşıklaşıyor

Trigoria’da gerilimin yüksek olduğu bir gün yaşanırken, Roma transferi karmaşık hale getirme riski taşıyan bir dizi engelle karşı karşıya kaldı.Il Corriere dello Sport’un haberine göre, Gasperini, D’Amico ve yeni CEO Galantic, Rodrigo Mora’nın endişelerin merkezinde yer aldığı acil bir toplantıda son durumu değerlendirdi.


Porto, 2006 doğumlu yeteneğin satın alma opsiyonu konusundaki taleplerini daha da katılaştırdı. Roma, 7-8 milyon euroluk satın alma zorunluluğu içeren kiralama ve 40 milyon euronun üzerinde bir satın alma opsiyonu için anlaşma sağladığını düşünüyordu; böylece Portekiz ekibinin istediği 50 milyona ulaşılacaktı. Ancak Porto’dan yeni bir şart geldi: Porto, bir yıl sonra bu geliri kesin olarak almayı ve gelecekteki satıştan da pay sahibi olmayı istiyor.


  • Düğüm

    Ana düğüm bu nedenle satın alma opsiyonunun formülüyle ilgili. Villas-Boas, forma giyme sayısı ya da takım sonuçları gibi kolayca doğrulanabilir şartlara bağlı bir satın alma zorunluluğu için bastırıyor, Roma ise 19 yaşındaki oyuncuyu kalıcı olarak transfer edip etmeyeceğine 2027 yazında karar verme özgürlüğünü korumak istiyor.


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