Trigoria’da gerilimin yüksek olduğu bir gün yaşanırken, Roma transferi karmaşık hale getirme riski taşıyan bir dizi engelle karşı karşıya kaldı.Il Corriere dello Sport’un haberine göre, Gasperini, D’Amico ve yeni CEO Galantic, Rodrigo Mora’nın endişelerin merkezinde yer aldığı acil bir toplantıda son durumu değerlendirdi.





Porto, 2006 doğumlu yeteneğin satın alma opsiyonu konusundaki taleplerini daha da katılaştırdı. Roma, 7-8 milyon euroluk satın alma zorunluluğu içeren kiralama ve 40 milyon euronun üzerinde bir satın alma opsiyonu için anlaşma sağladığını düşünüyordu; böylece Portekiz ekibinin istediği 50 milyona ulaşılacaktı. Ancak Porto’dan yeni bir şart geldi: Porto, bir yıl sonra bu geliri kesin olarak almayı ve gelecekteki satıştan da pay sahibi olmayı istiyor.



