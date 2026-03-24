Lecce karşısında alınan galibiyet, Roma için adeta bir nefes oldu; zira Di Francesco'nun takımını 1-0 mağlup etmeden önce, Roma lig ve Avrupa Ligi'nde arka arkaya beş maç galibiyetsiz kalmıştı. Robinho Vaz'ın Giallorossi formasıyla attığı ilk gol, Giallorossi'ye yeniden gülümsemeyi getirdi. Takım, sıralamada Juventus ile beşinci sırayı paylaşırken, dördüncü sıradaki Como'ya 3 puan fark attı. Maç sonrası Gian Piero Gasperini, gazetecilerle konuşmak için mix zone'a gitmedi. Resmi açıklamaya göre, 90 dakika boyunca sahada bağırdığı için sesi kısılmıştı, ancak bazı söylentilere göre başka nedenler de olabilir.
Roma'da Gasperini, Ranieri, Massara ve Friedkin Jr. arasında yapılan toplantı: transfer piyasasının perde arkası
TRIGORIA'DAKİ TOPLANTI
LaRoma24'ün haberine göre, Avrupa Ligi'nden elenmelerinin ardından gelen Cuma günü Trigoria'da teknik direktör, sportif direktör Ricky Massara, kıdemli danışman Claudio Ranieri ve başkan yardımcısı Ryan Friedkin arasında bir toplantı düzenlendi. Sezonun bitmesine birkaç ay kala durumu değerlendirmek üzere bir araya gelen katılımcılar arasında, toplantı sırasında Friedkin Jr., gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefine odaklanarak azami çaba gösterilmesini istedi.
Gasperini, sözleşmeleri sona eren birçok oyuncuyu göz önünde bulundurarak transfer piyasasını ve gelecek sezonu planlamaya başlamak istemişti – başta Dybala ve Celik olmak üzere, şu anda hiçbiriyle gelecek konusu gündeme getirilmedi – ancak başka konular konuşuldu ve bu konu daha sonra ele alınacak. Ayrıca, LaRoma24'ün aktardığına göre, Gasperini, sportif yönetim açısından Claudio Ranieri'den daha fazla destek bekliyordu. Teknik direktöre göre bu destek tam olarak sağlanamadı, ancak eski Roma teknik direktörünün resmi olarak Friedkin ailesinin dış danışmanı olarak görev yaptığı da göz önünde bulundurulmalıdır.