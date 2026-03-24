Roma'da Gasperini, Ranieri, Massara ve Friedkin Jr. arasında yapılan toplantı: transfer piyasasının perde arkası

Gasperini, sözleşmeleri sona eren birçok oyuncuyu göz önünde bulundurarak transfer piyasasını ve gelecek sezonu planlamaya başlamak istemişti – başta Dybala ve Celik olmak üzere, şu anda hiçbiriyle gelecek konusu gündeme getirilmedi – ancak başka konular konuşuldu ve bu konu daha sonra ele alınacak. Ayrıca, LaRoma24'ün aktardığına göre, Gasperini, sportif yönetim açısından Claudio Ranieri'den daha fazla destek bekliyordu. Teknik direktöre göre bu destek tam olarak sağlanamadı, ancak eski Roma teknik direktörünün resmi olarak Friedkin ailesinin dış danışmanı olarak görev yaptığı da göz önünde bulundurulmalıdır.



