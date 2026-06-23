Roma’da futbol dünyasında büyük bir dönüşüm… İtalyan futbolunu sarsan yeni bir proje

Giovanni Malagò, İtalya Futbol Federasyonu başkanlık yarışını ezici bir zaferle kazanarak, köklü reformlar ve İtalya milli takımını dünyanın en iyileri arasındaki doğal yerine geri döndürmeyi hedefleyen iddialı bir projeyle birlikte, İtalyan futbolu uzun yıllardır görülen en önemli yeni bir döneme girdi.

İtalyan “Gazzetta” gazetesinin haberine göre, bu seçim zaferi sadece başkanın isminin değişmesinden ibaret kalmadı; daha çok, yenilenme ve son yıllarda İtalyan futbolunu sarsan krizlerden kurtulmayı hedefleyen farklı bir dönemin başlangıcının resmi ilanı gibi göründü.

Bu projenin başında, milli takımın teknik direktörlüğü için en güçlü aday olan deneyimli teknik direktör Antonio Conte yer alıyor. Ayrıca, teknik direktörlük görevine yaklaşan efsane Paolo Maldini de, Azzurri kurumunda deneyim, karizma ve teknik vizyonu bir araya getirmeyi amaçlayan bu adımın bir parçası olarak öne çıkıyor.