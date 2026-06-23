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Roma’da futbol dünyasında büyük bir dönüşüm… İtalyan futbolunu sarsan yeni bir proje

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Malago sürpriz bir açıklama yaptı… Conte ve Maldini, önümüzdeki dönemin başrol oyuncuları olacak

Giovanni Malagò, İtalya Futbol Federasyonu başkanlık yarışını ezici bir zaferle kazanarak, köklü reformlar ve İtalya milli takımını dünyanın en iyileri arasındaki doğal yerine geri döndürmeyi hedefleyen iddialı bir projeyle birlikte, İtalyan futbolu uzun yıllardır görülen en önemli yeni bir döneme girdi.

İtalyan “Gazzetta” gazetesinin haberine göre, bu seçim zaferi sadece başkanın isminin değişmesinden ibaret kalmadı; daha çok, yenilenme ve son yıllarda İtalyan futbolunu sarsan krizlerden kurtulmayı hedefleyen farklı bir dönemin başlangıcının resmi ilanı gibi göründü.

Bu projenin başında, milli takımın teknik direktörlüğü için en güçlü aday olan deneyimli teknik direktör Antonio Conte yer alıyor. Ayrıca, teknik direktörlük görevine yaklaşan efsane Paolo Maldini de, Azzurri kurumunda deneyim, karizma ve teknik vizyonu bir araya getirmeyi amaçlayan bu adımın bir parçası olarak öne çıkıyor.

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    Seçim zaferi, Malago’ya geniş bir yetki veriyor

    Başkent Roma’daki Cavalieri Waldorf Astoria Oteli’nde, Giovanni Malagò’nun İtalyan Futbol Federasyonu başkanlığı seçimlerinde, oylamaya katılan delegelerin %68,58’inin desteğini alarak kazandığı resmen açıklandı.

    Sonuçların açıklanmasının hemen ardından Malago, destekçilerini selamladıktan sonra kürsüye çıkarak rakibi Giancarlo Abete ile kucaklaştı; bu sahne, herkesin anlaşmazlıkları geride bırakıp yeni bir döneme başlamak istediğini yansıtıyordu.

    Malago, İtalyan sporunda zengin bir yönetim geçmişine sahiptir. Anieni kulübünü yönetmiş, İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi’ne on iki yıl boyunca başkanlık etmiş ve birçok büyük spor kuruluşunda önemli roller üstlenmiştir; bu da onu İtalyan spor camiasının en nüfuzlu ve deneyimli isimlerinden biri haline getirmiştir.

    Bu uzun geçmiş, seçmenlerin ona güven duymasının en önemli etkenlerinden biri oldu. Seçmenler, Malagò’nun İtalyan futbolunun hem milli takımlar hem de idari yapı hem de yetenek geliştirme alanlarında yaşadığı yapısal sorunları çözebileceğini umuyorlar.

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    Conte, Azzurri’nin teknik direktörlüğü için ilk tercih

    Kazanmasının ilk anlarından itibaren, Malago projesinin bir sonraki adımı olan, önümüzdeki dönemde milli takımı yönetebilecek bir teknik direktörün seçilmesi konusu gündeme geldi.

    Görünüşe göre Antonio Conte, aralarında Roberto Mancini’nin de bulunduğu diğer önemli isimleri geride bırakarak adaylar listesinin açık ara başında yer alıyor.

    Conte, Juventus, Inter Milan ve Napoli’de antrenörlük kariyeri boyunca elde ettiği başarıların yanı sıra İtalya Milli Takımı’ndaki önceki deneyimi nedeniyle İtalyan futbol camiasında büyük destek görüyor.

    Birçok kişi, güçlü kişiliği ve rekabetçi takımlar kurma becerisinin, özellikle milli takımın tarihsel olarak ayırt edici özelliği olan kimliğini ve mücadeleci ruhunu geri kazanma ihtiyacı göz önüne alındığında, onu yeniden yapılanma sürecini yönetmek için en uygun kişi yaptığını düşünüyor.

    Ancak bu görev kolay olmayacak. Malago, Conte’yi bu görevi kabul etmeye ikna etmenin büyük bir çaba gerektirdiğinin farkında; zira İtalyan teknik direktör, kulüplerle günlük çalışmaya alışkın. Yine de yeni başkan, bu adımı atmak için güçlü ilişkilerine ve yüksek itibarına güveniyor.

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    Maldini… Sanat projesinin beklenen mühendisi

    Teknik direktör dosyasının yanı sıra, Paolo Maldini’nin adı da yeni projenin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

    Milan ve İtalya Milli Takımı'nın efsanesi, teknik direktörlük görevini üstlenmek için en olası aday olarak görülüyor ve bu adım, birçok kişi tarafından İtalyan futbolunun yeniden yapılandırılma sürecinin temel taşı olarak değerlendiriliyor.

    Maldini, daha önce Milan’da görev yaptığı dönemde edindiği önemli yönetim tecrübesine sahiptir; o dönemde, takımın Avrupa ve ulusal düzeyde en üst seviyede rekabet edebilecek bir yapıya kavuşmasına katkıda bulunmuştur.

    Ayrıca, hem taraftarlar hem de oyuncular nezdinde sahip olduğu büyük itibar sayesinde, sistem içindeki varlığı yeni projeye ek bir güvenilirlik kazandıracaktır.

    Malaggio, Maldini gibi önemli bir ismin varlığının, milli takımların geliştirilmesine, genç yetenekleri yetiştirmek için uzun vadeli bir strateji oluşturulmasına ve İtalyan futbolunun teknik kimliğinin yeniden inşa edilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

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    Güçlü bir çoğunluk, reform şansını artırıyor

    Malago’nun elde ettiği sonuç, sıradan bir seçim zaferi değil, programını hayata geçirmesinde kendisine büyük bir güç kazandıran rahat bir çoğunluktu.

    Yeni başkan, sonuçların açıklanmasının ardından %61'i aşmanın önemli bir başarı olduğunu düşündüğünü, ancak oyların yaklaşık %69'unu almasının beklentilerini açıkça aştığını vurguladı.

    Malago, bu sonucun İtalyan futbol camiasında değişime yönelik gerçek bir arzuyu yansıttığını belirterek, önümüzdeki dönemin tüm tarafların işbirliğini gerektirdiğini vurguladı.

    Reformun tek bir kişi tarafından değil, kulüplerden yerel federasyonlara, antrenörlerden oyunculara kadar herkesin katıldığı bir kolektif çalışma yoluyla mümkün olacağını vurguladı.

    Bu çoğunluk, ona sporun ihtiyaç duyduğu zorlu kararları, özellikle de federasyonun organizasyon yapısının geliştirilmesi ve çalışma mekanizmalarının modernizasyonu konusunda ilerleme kaydetmesi için daha büyük bir fırsat sunuyor.

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    Futbol sisteminin krizleriyle doğrudan yüzleşme

    Malago, kendisini bekleyen zorlukların sadece milli takımın sonuçlarıyla sınırlı olmadığını, yeniden gözden geçirilmesi gereken bütün bir sistemi de kapsadığının farkında.

    Maç sonrası yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunun eski itibarını geri kazanmak istiyorsa aynı yöntemlerle devam edemeyeceğini vurgulayan Malago, değişimin artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

    Malaigo, mevcut durumun devam etmesi halinde reformların dışarıdan dayatılacağını, bunun da federasyonun içeriden kapsamlı bir modernizasyon süreci uygulayarak önlemek istediği bir durum olduğunu ekledi.

    Bu reformlar arasında altyapı çalışmaları, genç futbolcu sektörünün geliştirilmesi ve İtalyan futbol sistemini oluşturan çeşitli kurumlar arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yer alıyor.

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    Siyasetle ilgili gerginlik tırmanıyor

    Yeni yönetimin ele alması gereken en önemli gündem maddelerinden biri, futbol ile siyasi otoriteler arasındaki gergin ilişkidir.

    Son dönemde, özellikle gençlik geliştirme programlarına ayrılan bazı mali kaynakların yeniden dağıtılmasıyla ilgili olarak, futbol yetkililerinin öfkesini çeken hükümet kararlarının ardından tartışmalar tırmandı.

    Seçim meclisinde, siyasi makamların futbol meselelerine yaklaşımına yönelik birçok önde gelen isimden açık eleştiriler geldi; spor kurumlarının bağımsızlığına saygı gösterilmesi ve ilgili taraflarla istişare yapılmadan futbolun geleceğini etkileyecek kararların alınmaması gerektiği yönünde talepler dile getirildi.

    Malago ise devletle işbirliğinin önemine inandığını vurguladı, ancak aynı zamanda spor sektörünün özgünlüğüne ve çıkarlarına saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.

    Bu nedenle, yeni bir sayfa açmak ve önümüzdeki dönemde daha dengeli bir ilişki kurmak amacıyla hükümet yetkilileriyle yüz yüze görüşmeler yapmaya hazırlanıyor.

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    Yeni bir dönemin başlangıcı

    Giovanni Malagò’nun İtalya Futbol Federasyonu başkanlığına seçilmesiyle birlikte, ülke hem büyük beklentiler hem de zorluklar barındıran farklı bir dönemin eşiğinde görünüyor.

    Yeni proje, sadece isim veya pozisyon değişiklikleriyle sınırlı kalmayıp, İtalyan futbolunun geleceğini tamamen yeniden şekillendirmeyi hedefliyor. Antonio Conte ile sözleşme imzalama hayali ve Paolo Maldini’nin sistem içinde kilit bir rol üstlenmeye yaklaşmasıyla birlikte, İtalyan taraftarlar bu idari devrimin, Azzurri’yi dünya futbolunun devleri arasında alıştığı yere geri döndürmeyi başarabilecek mi diye merakla bekliyor.

    Seçimlerden çıkan mesaj netti: Değişim konusunda toplu bir istek var. Gerçek başarı ise önümüzdeki yıllarda sahada neler olacağına göre ölçülecek.