2025 yılının 30 Haziran tarihi itibarıyla son mali tablonun kapatılması ve UEFA’nın yeni yaptırımlarını önlemek amacıyla toplam 60 milyon avroluk olası sermaye kazancının beyan edilmesi için son tarihin çakıştığı yazın en hassas dönemini geride bırakan Roma, artık transfer piyasası gündemindeki en önemli konuları ele almaya başlayabilir. İlk olarak Gianluca Mancini, Zeki Çelik, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini ve Paulo Dybala’nın sözleşme yenilemelerini sonuçlandırmaya çalışacak. Ve tam da Dybala’ya gelince, önemli gelişmeler yolda.
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Roma’da Dybala’nın sözleşme uzatması giderek yaklaşıyor: yeni son tarih ve anlaşmanın rakamları; işte sızan bilgiler
GÜVEN ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Giallorossi kulübü, birkaç saat önce resmi olarak süresi dolan öncekisözleşmeden farklı rakamlar içeren yeni bir sözleşmenin hazırlanması konusunda önümüzdeki saatler içinde nihai bir anlaşmaya varma konusunda giderek artan bir güven duyuyor. Paulo Dybala, takımın galibiyetlerine ve kendi performansına bağlı primler de dahil olmak üzere, 6 milyon avroluk sabit maaşın üzerine ek olarak sezon başına net 8 milyon avroya ulaşan bir ücret alıyordu. Roma’nın geçtiğimiz haftalarda masaya koyduğu teklif ise oldukça düşüktü; yani net 2 milyon avro artı primlerden oluşan iki yıllık bir sözleşmeydi.
YENİ TEKLİF
2022 yazında Juventus’tan bedelsiz olarak başkente transfer olan oyuncu, son zamanlarda Roma yönetimine bir karşı teklif sundu. Bu teklifin arka planında, onu Arjantin’e geri getirmek için baskı yapan Boca Juniors’un varlığı ve Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini’nin, Friedkin ailesini “La Joya”nın sözleşmesini yenilemeye ikna etmek için uyguladığı baskı yer alıyor. Başkentten gelen son bilgilere göre, Dybala ile Roma arasında 2028 yılına kadar geçerli ve net 3 milyon avro tutarında bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varılabilir.
DYBALA’NIN ROMA’DAKİ HİKÂYESİ
Roma’da forvet olarak geçirdiği dört sezonda Dybala, toplam 140 maça çıktı ve bu maçlarda 45 gol ve 30 asist kaydetti. Roma'nın son Serie A şampiyonasında dördüncü sırada yer alması ve bu sayede 7 yıldır alamadığı Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanmasından önce, Dybala'nın en iyi başarısı 2023'teki Avrupa Ligi finaline ulaşmak olmuştu.