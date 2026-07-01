Roma’da Dybala’nın sözleşme uzatması giderek yaklaşıyor: yeni son tarih ve anlaşmanın rakamları; işte sızan bilgiler

Fabrizio Romano’nun aktardığına göre, Giallorossi kulübü, birkaç saat önce resmi olarak süresi dolan öncekisözleşmeden farklı rakamlar içeren yeni bir sözleşmenin hazırlanması konusunda önümüzdeki saatler içinde nihai bir anlaşmaya varma konusunda giderek artan bir güven duyuyor. Paulo Dybala, takımın galibiyetlerine ve kendi performansına bağlı primler de dahil olmak üzere, 6 milyon avroluk sabit maaşın üzerine ek olarak sezon başına net 8 milyon avroya ulaşan bir ücret alıyordu. Roma’nın geçtiğimiz haftalarda masaya koyduğu teklif ise oldukça düşüktü; yani net 2 milyon avro artı primlerden oluşan iki yıllık bir sözleşmeydi.