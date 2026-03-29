Carlos Augusto, Inter ile görüşmeleri uzatırken Roma da devreye girmeye çalışıyor: Corriere dello Sport, yaz aylarında gerçekleşmesi muhtemel ve Milano kulübünün daha önce ilgilendiği Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné’yi de içeren Giallorossi ile Nerazzurri arasındaki olası transfer gelişmelerini değerlendiriyor.

Roma'nın sol bek ihtiyacı olduğu, Angelino'nun sezon başından beri sakat olması ve Tsimikas'ın takıma uyum sağlayamaması nedeniyle aylardır bilinen bir gerçek. Ocak ayında Fiorentina'dan Fortini ve Wolverhampton'dan Moller-Wolfe için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı ve Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Celik'in Juventus'a bedelsiz transfer olacağı konuşuluyor. Bu bağlamda, Chivu'nun takımının sol kanadında Bastoni ve Dimarco'ya alternatif olacak Carlos Augusto'ya olan ilgi de değerlendirilebilir.