Roma, Carlos Augusto konusunda: Inter ile sözleşme uzatma görüşmelerinde tıkanıklık ve Manu Koné ile ilgili gelişmeler, tüm son haberler

Massara hâlâ sol bek arayışında

Carlos Augusto, Inter ile görüşmeleri uzatırken Roma da devreye girmeye çalışıyor: Corriere dello Sport, yaz aylarında gerçekleşmesi muhtemel ve Milano kulübünün daha önce ilgilendiği Fransız orta saha oyuncusu Manu Koné’yi de içeren Giallorossi ile Nerazzurri arasındaki olası transfer gelişmelerini değerlendiriyor.

Roma'nın sol bek ihtiyacı olduğu, Angelino'nun sezon başından beri sakat olması ve Tsimikas'ın takıma uyum sağlayamaması nedeniyle aylardır bilinen bir gerçek. Ocak ayında Fiorentina'dan Fortini ve Wolverhampton'dan Moller-Wolfe için yapılan girişimler sonuçsuz kaldı ve Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Celik'in Juventus'a bedelsiz transfer olacağı konuşuluyor. Bu bağlamda, Chivu'nun takımının sol kanadında Bastoni ve Dimarco'ya alternatif olacak Carlos Augusto'ya olan ilgi de değerlendirilebilir.

  • ARZ VE TALEP

    "Şu anda, 2028'de sona erecek olan Carlos Augusto'nun sözleşmesinin yenilenmesi konusunda görüş ayrılıkları var. Inter için bu oyuncu takımdan ayrılacak değil, ancak satılamaz da değil. Corriere dello Sport'un haberine göre, Roma bu pozisyonu doldurmak için 15-16 milyonluk bir bütçeye sahip olsa da, Inter bu oyuncuyu en az 20 milyon değerinde görüyor."

    • Reklam

  • "KONE'nin Hit Şarkısı"

    Paskalya'da oynanacak lig maçı, bazı temaslar kurmaya başlamak için bir fırsat olabilir: Milano'da fiziksel gücü yüksek, topu kesebilen ve neden olmasın, aynı zamanda hızlı bir orta saha oyuncusu arayışında ısrarcı davranıyorlar ve Manu Koné, 2025 yazında 35 milyon artı primler karşılığında planlanan ancak sonuçsuz kalan transferin ardından, Chivu'nun istek listesinin en başında yer almaya devam ediyor. Carlos Augusto da dahil edilerek bu konu yeniden gündeme gelir mi?



  • CARLOS'UN ŞÜPHELERİ

    Carlos Augusto ile Inter arasındaki görüşmeleri biraz yavaşlatan tek faktör ekonomik boyut değil; gerçi açıkçası talep ile teklif arasında bir uçurum var: Oyuncu hâlâ büyüme kararnamesinden yararlanma hakkına sahip ve Viale della Liberazione’dan sızan söylentilere göre, yaklaşık 4 milyon avroluk bir maaş talep ettiğini ima etmiş. Inter ise bu rakamın biraz altında kalarak, ona sezon başına 3,2 milyon euro artı bonuslarla toplamda 3,5 milyona ulaşan bir sözleşme yenileme teklifinde bulundu.

    Carlos Augusto 27 yaşında ve artık daha düzenli olarak ilk 11'de oynama zamanının geldiğine inanıyor. Inter'de bu şansı hiç bulamadı; üçüncü defans olarak her zaman Bastoni'nin gerisinde kaldı, beşinci defans olarak da her zaman Dimarco'nun önündeydi. Peki ya Bastoni gerçekten ayrılırsa? O zaman da Carlos'un sorunları çözülmemiş olabilir, çünkü Inter dörtlü savunmaya geçmeye karar verebilir ve yine de ilk 11'de Dimarco yer alır.

