Roma'nın transfer çalışmaları henüz bitmedi. Stuttgart'tan Jamie Leweling ve Zenit St. Petersburg'dan Luiz Henrique için yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, sportif direktör D'Amico, Gasperini ile anlaşma doğrultusunda, yeni kanat takviyesinin çıkabileceği bonservisi elinde olan oyuncular listesini değerlendiriyor. En ilgi çekici profillerden biri de, Krépin Diatta. Sağ ayağını kullanan, 1999 doğumlu Senegalli kanat oyuncusu, 30 Haziran'da sona eren sözleşmesinin yenilenmesi konusunda Monaco ile anlaşma sağlayamadı.
Çeviri:
Roma, bonservisi elinde olan bir oyuncuyu düşünüyor: eski Monaco ve Club Brugge oyuncusu Krépin Diatta ile temaslar
Diatta nasıl bir oyuncu?
Ocak 2021'de Club Brugge'den gelen oyuncu, Monaco formasıyla 143 maça çıktı, 8 gol atıp 7 asist yaptı. Senegal ile 65 maça çıkan oyuncu, 2026 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Krépin Diatta, tüm çizgiyi kullanabilen bir kanat oyuncusu; Gasperini'nin 3-4-2-1 sistemi için mükemmel bir profil. Ağırlıklı olarak hücum yönü güçlü bir oyuncu olsa da savunma açısından disipline edilmesi gerekiyor.
Diatta’yı beğenenler kimler?
Diatta şu anda menajerleriyle birlikte en iyi seçeneği değerlendiriyor. Marsilya ve Crystal Palace onu çok istiyor, ancak Bayer Leverkusen ihtimali, Strasbourg'dan Guela Doué'yi transfer etmesinin ardından ortadan kalktı. Süper Lig seçeneği de masada: Galatasaray ve Trabzonspor da onu istiyor. La Gazzetta dello Sport'a göre Roma, Diatta'nın yanı sıra Wilfried Zaha'yı da düşünüyor; Fildişi Sahilli, eski Galatasaraylı oyuncu 2023'te de Roma'ya yakındı. Charlotte ile iş ilişkisinin sona ermesinin ardından şu anda sözleşmesi bulunmuyor
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