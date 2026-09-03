Diatta şu anda menajerleriyle birlikte en iyi seçeneği değerlendiriyor. Marsilya ve Crystal Palace onu çok istiyor, ancak Bayer Leverkusen ihtimali, Strasbourg'dan Guela Doué'yi transfer etmesinin ardından ortadan kalktı. Süper Lig seçeneği de masada: Galatasaray ve Trabzonspor da onu istiyor. La Gazzetta dello Sport'a göre Roma, Diatta'nın yanı sıra Wilfried Zaha'yı da düşünüyor; Fildişi Sahilli, eski Galatasaraylı oyuncu 2023'te de Roma'ya yakındı. Charlotte ile iş ilişkisinin sona ermesinin ardından şu anda sözleşmesi bulunmuyor