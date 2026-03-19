Roma'da kötü haberler var; Giallorossi, Manu Koné'yi sakatlık nedeniyle bir kez daha kaybetme riskiyle karşı karşıya. Fransız orta saha oyuncusu, Bologna ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının ilk yarısında sahadan çıkmak zorunda kaldı. 18. dakikada, eski Borussia Mönchengladbach oyuncusu sağ fleksör kasında sakatlık yaşadı. Muhtemelen kas problemi nedeniyle oyuncu iki dakika sonra sahadan çıkmak zorunda kaldı: Gasperini, onun yerine ilk maçta Bernardeschi'nin açılış golüne cevap vererek gol atan Lorenzo Pellegrini'yi oyuna dahil etti (maç 1-1 sona erdi).
Roma-Bologna, Koné kas problemi nedeniyle kadroda yok: Onun yerine Pellegrini oyuna girdi, Fransız oyuncunun durumu
KONE'NİN ŞARTLARI
Maçtan önce bile Koné'nin durumu pek iyi değildi; orta saha oyuncusu son anda toparlandı ve Cristante'nin yanında orta sahada ilk 11'de yer almayı başardı – şu ana kadar El Shaarawy ile birlikte hücum hattında Pisilli vardı, şimdi muhtemelen Pellegrini o pozisyona geçecek ve 2004 doğumlu oyuncu birkaç metre geriye çekilecek - ancak birkaç dakika sonra sahayı terk etmek zorunda kaldı. Önümüzdeki saatlerde Fransız oyuncu, sakatlığın ciddiyetini ve özellikle de iyileşme süresini belirlemek için kapsamlı tetkiklere girecek.
