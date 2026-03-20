Roma ile Bologna arasında oynanan Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı adeta bitmek bilmeyen bir karşılaşma oldu. İtalyan derbisinde iki takım, Bernardeschi ve Pellegrini'nin golleriyle 1-1 berabere biten ilk maçın ardından bu akşamki mücadelede de başrolü paylaştı. Olimpico'da normal süre 3-3 sona erdi, uzatmalarda ise ikinci yarıda oyuna giren Cambiaghi'nin 111. dakikadaki golüyle Bologna galip geldi. Giallorossi böylece Avrupa'dan elenirken, Italiano'nun takımı çeyrek finale yükseldi ve burada, turda Lille'i gidiş-dönüş toplamda 3-0'lık skorla eleyen Unai Emery'nin Aston Villa'sı ile karşılaşacak.
Çeviri:
Roma-Bologna, Gasperini: "Robinio Vaz'ın gelişmesi gerekiyor, Malen olağanüstü. Ancak hücumdaki sorun, yılın başından beri devam ediyor"
GASPERINI'NİN SÖZLERİ
Maç sonrası Giallorossi teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Sky Sport mikrofonlarına şunları söyledi: "Maçın neredeyse tamamında en iyi halimizi gördük; en kötü an ise, önemli işler başarmış olmamıza rağmen rakibin son dakikalarda skoru eşitlediği andı. Bazı hatalar yapmış olmamız çok yazık; bu maçtan büyük bir pişmanlıkla ayrılıyoruz ama bu şekilde hata yaptığınızda elenmek kaçınılmazdır. Defans olarak zorlandık, ikinci yarıda Bologna üç taze oyuncu oyuna soktu ve onları kontrol etmek kolay olmadı."
"OLAĞANÜSTÜ MALEN"
Gasperini, basın toplantısının sonunda oyuncuların performanslarını değerlendirdi: "Robinio Vaz çok genç bir oyuncu. Üzerinde, kendisine yapılan önemli yatırımın ve ondan beklenen büyük başarıların yükü var, ancak henüz gelişmesi gereken bir oyuncu; canlılığı sayesinde maçın gidişatına katkı sağlayabilir. Bu seviyede oynamak kolay değil. Malen olağanüstü bir oyuncu, ilk yarıya kıyasla kalitemizi yükseltti, çünkü sezon başından beri forvet sorununu arkamızda sürükleyip duruyoruz. Eksiklikler mi? Aynı pozisyonda 4-5 oyuncu eksik olduğunda biraz zorlanmak normaldir, ama her şeye rağmen takım elinden gelenin en iyisini yaptı."