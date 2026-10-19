“Roma bir dersti!” Marc Cucurella, Real Madrid’in Sevilla karşısında neden rehavete kapılmadığını açıkladı

Maçın ardından konuşan Cucurella, Avrupa'da yaşadıkları zorlukların ülke içindeki maçlara yaklaşımlarını nasıl şekillendirdiğini anlattı. Cucurella, “Sonuçta kazandığınızda her şey daha iyi ve daha kolay oluyor. Çarşamba günü Roma'da bir korku yaşadık ama durumu tersine çevirmeyi başardık,” dedi.

“Bu bize her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz ve bir dakika bile gevşemememiz gerektiğini öğretti.”

“Bence bugün bunu gösterdik. Harika bir maç oynadık ve herkes üzerine düşeni yaptı.”