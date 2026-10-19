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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

“Roma bir dersti!” Marc Cucurella, Real Madrid’in Sevilla karşısında neden rehavete kapılmadığını açıkladı

Real Madrid
M. Cucurella
Real Madrid - Sevilla
Sevilla
La Liga

Real Madrid'in bek oyuncusu Marc Cucurella, hafta ortasında Avrupa'da yaşadıkları zorlukların takıma rehavete kapılma lüksü olmadığını açıkça hatırlattığını söyledi. Cucurella, Sevilla'yı 4-1 yendikleri maçın ardından Real Madrid kadrosunun tamamının katkısını övdü.

  • Roma karşısında yaşanan korkunun ardından Cucurella, maksimum mücadele istiyor

    Real Madrid savunmacısı Marc Cucurella, Sevilla karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından takımın konsantrasyonunu en üst düzeyde tutması gerektiğini vurguladı. Yoğun geçen sekiz günü değerlendiren sol bek, hafta içindeki zorlu Roma maçının takıma değerli dersler verdiğini söyledi.

    Cucurella, Sevilla karşısında 90 dakika sahada kaldı ve hem savunmada hem de topa sahip oldukları anlarda katkı sağladı.

    Takım arkadaşlarını ilk düdükten itibaren yüksek tempoyla oynadıkları için övdü.

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    Bekten performans seviyesini düşürmeme uyarısı

    Maçın ardından konuşan Cucurella, Avrupa'da yaşadıkları zorlukların ülke içindeki maçlara yaklaşımlarını nasıl şekillendirdiğini anlattı. Cucurella, “Sonuçta kazandığınızda her şey daha iyi ve daha kolay oluyor. Çarşamba günü Roma'da bir korku yaşadık ama durumu tersine çevirmeyi başardık,” dedi.

    “Bu bize her maçta yüzde 100'ümüzü vermemiz ve bir dakika bile gevşemememiz gerektiğini öğretti.”

    “Bence bugün bunu gösterdik. Harika bir maç oynadık ve herkes üzerine düşeni yaptı.”

  • Cucurella, kadronun tamamının hazır olmasının önemini vurguladı

    Cucurella, birden fazla kulvarda mücadele ederken ilk 11'de başlasın ya da sonradan oyuna girsin, her oyuncunun katkı vermesi gerektiğini vurguladı. “Bu bir takım sporu; 11'e 11 oynanıyor, bir de yedek kulübesindeki oyuncular var” dedi.

    “Herkes, aldığı süre içinde katkı vermeli. En önemli şey takım.”

    “Bugün farklı oyuncular gol attı ve herkes katkı vermeye çalışıyor. İzlememiz gereken yol bu.”

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  • imago-sport-1084748750.jpgZUMA Press Wire

    Madrid kritik Avrupa karşılaşmasına hazırlanıyor

    Cucurella, sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte Real Madrid'in sezon ilerledikçe güçlendiğine inanıyor.

    İspanyol devi, dikkatini çarşamba günü RB Leipzig'e karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına çevirdi.

    Cucurella ve takım arkadaşları, Santiago Bernabeu'da kritik üç puanı almayı hedefliyor.

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