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Roma, başarısız Alejandro Garnacho girişiminin ardından B planı olarak sürpriz bir Chelsea hücumcusunu gündemine aldı
Roma, Garnacho’dan ret yanıtı aldıktan sonra Gittens’a yöneldi
Roma, bu yaz hücum hattına takviye arayışında hayal kırıklığı yaşadı; özellikle de bir numaralı hedefi Garnacho'yu elinden kaçırdıktan sonra. Chelsea'nin transfere çıkarmasının ardından Arjantinli milli oyuncunun imzası için Roma en güçlü aday olarak görülüyordu, ancak kanat oyuncusu sonunda Aston Villa'ya ilk etapta bir sezonluk kiralık anlaşmayla katılmayı tercih etti.
Garnacho seçeneğinin tamamen kapanmasının ardından Roma sportif direktörü Tony D’Amico, La Gazzetta dello Sport'un Tuttomercato aracılığıyla aktardığına göre, kulübün yaratıcılık gücünü artırmak için Gittens'ı uygun bir alternatif olarak belirledi. İngiltere genç milli takım oyuncusu da, ilk sezonunda düzenli ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadığı için Stamford Bridge'de Garnacho'yla benzer bir durumda bulunuyor. Haberde, Roma'nın eski Borussia Dortmund yıldızı için kiralık bir hamleyi değerlendirebileceği belirtiliyor.
- Getty Images Sport
Gasperini'nin yaratıcılık için umutsuz arayışı
Gasperini'nin, sezon 24 Ağustos'ta Fiorentina karşısında başlamadan önce sol kanatta oynayan bir hücum oyuncusu için anlaşmanın tamamlanması adına Roma yönetimine baskı yaptığı söyleniyor. Teknik adam, kanattan içeri kat edebilen, sayısal üstünlük yaratabilen ve yüksek pres yoğunluğunu koruyabilen yaratıcı bir oyuncu arıyor. Üst düzey kanat yeteneği arayışı, kulübün geçen sezonki etkileyici ilk dört derecesinin üzerine koymayı hedeflediği Stadio Olimpico'daki daha geniş çaplı hücum revizyonunun bir parçası.
Chelsea, Gittens konusundaki tutumunu değiştirecek mi?
Geçen yaz Chelsea'ye 52 milyon sterlinlik bir transferle katılan Gittens, istikrarsız performansı ve ciddi bir hamstring sakatlığıyla geçen zorlu bir ilk sezon yaşadı. 22 yaşındaki oyuncu, sahalardan uzak kalmadan önce 27 maçta yalnızca bir gol ve beş asist üretebildi. Daily Mail, haziran ayında kulübün onun gelişimi konusunda sabırlı kalmayı planladığını bildirmişti, ancak Xabi Alonso'nun Aston Villa'dan sol kanat hücumcusu Morgan Rogers'ı kadrosuna katmak için rekor düzeyde 117 milyon sterlin harcamasının ardından bu tutum değişebilir.
Gittens, Chelsea'nin kısa süre önce AC Milan'ı sezon öncesi hazırlık maçında 3-0 yendiği karşılaşmada yedek kulübesinde kalıp süre alamadı ve bu da kadrodaki kırılgan konumunu gözler önüne serdi. Bu sezon rotasyon fırsatları sunacak Avrupa futbolu da olmadığı için Londra kulübü, gelişimini kolaylaştırmak adına ayrılığı onaylamaya daha yatkın olabilir.
- Getty Images
Mali engeller ve alternatif hedefler
İddialı planlarına rağmen Roma, transfer hamlesini tamamlamak için önemli mali engelleri aşmak zorunda. Kulüp, RB Leipzig'in Antonio Nusa'sına olan ilgisini azalttı; zira Alman ekibinin 60 milyon €'luk değer biçimi fazla pahalı bulundu. Bu bonservis bedelinin engelleyici olmasıyla birlikte Roma, dikkatini Lyon'un Malick Fofana'sı gibi daha ulaşılabilir bir seçeneğe çevirdi. Belçikalı yetenek, sakatlıklarla geçen bir sezona rağmen büyük beğeni topluyor ve Lyon yaklaşık 45 milyon € talep etse de Roma daha düşük bir bedel için pazarlık yapmayı umuyor. Transfer döneminin son günü yaklaşırken, Gasperini'nin talep ettiği takviyeleri gerçekleştirmesi için baskı D’Amico'nun üzerinde.
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