Roma, bu yaz hücum hattına takviye arayışında hayal kırıklığı yaşadı; özellikle de bir numaralı hedefi Garnacho'yu elinden kaçırdıktan sonra. Chelsea'nin transfere çıkarmasının ardından Arjantinli milli oyuncunun imzası için Roma en güçlü aday olarak görülüyordu, ancak kanat oyuncusu sonunda Aston Villa'ya ilk etapta bir sezonluk kiralık anlaşmayla katılmayı tercih etti.

Garnacho seçeneğinin tamamen kapanmasının ardından Roma sportif direktörü Tony D’Amico, La Gazzetta dello Sport'un Tuttomercato aracılığıyla aktardığına göre, kulübün yaratıcılık gücünü artırmak için Gittens'ı uygun bir alternatif olarak belirledi. İngiltere genç milli takım oyuncusu da, ilk sezonunda düzenli ilk 11 oyuncusu olmayı başaramadığı için Stamford Bridge'de Garnacho'yla benzer bir durumda bulunuyor. Haberde, Roma'nın eski Borussia Dortmund yıldızı için kiralık bir hamleyi değerlendirebileceği belirtiliyor.



