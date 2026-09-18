Leonardo Balerdi, Roma'nın Arjantinli savunmacısı, Il Tempo'ya verdiği röportajda özellikle geçen yıl takıma katılma sürecini anlattı: "İlk günden beri çok mutlu olduğumu söyledim. Marsilya'da uzun yıllar geçirdikten sonra hava değişikliğine ihtiyacım vardı. Küçüklüğümden beri Serie A'da oynama isteğim vardı ve şimdi burada, Roma'da, fazlasıyla mutluyum".





GASPERINI HAKKINDA

"Onun verdiği direktiflerle kendimi iyi hissediyorum, fiziksel olarak da günden güne geliştiğimi hissediyorum. Onun antrenman yöntemi benim için bir avantaj çünkü maçta kendimi güçlü hissediyorum. Sahaya geliyor ve yapması gerekeni yapıyor. Başka şeyler hakkında çok konuşmadık ama bana karşı her zaman mükemmeldi".





BARESI İLE KIYASLANMASI

"Diyelim ki medya hocanın sözlerini biraz değiştirdi. Bununla birlikte bir sorun var, ben savunmacı olmak değil, orta saha oyuncusu olmak istiyordum. Gago idollerimden biriydi, Boca'dan Riquelme ve Palermo'yu da seviyordum. Savunmacı olacağımı anladığımda Maldini, Ramos, Van Dijk gibi en büyük isimleri izlemeye başladım. Elbette Baresi'yi de".



