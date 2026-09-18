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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Roma, Balerdi: "Uzun süre kalmak istiyorum. İki maçı iyi oynarsın tanrı olursun, ikisini kötü oynarsın şeytan olursun"

Roma
L. Balerdi
Serie A

Roma savunmacısıyla röportaj

Leonardo Balerdi, Roma'nın Arjantinli savunmacısı, Il Tempo'ya verdiği röportajda özellikle geçen yıl takıma katılma sürecini anlattı: "İlk günden beri çok mutlu olduğumu söyledim. Marsilya'da uzun yıllar geçirdikten sonra hava değişikliğine ihtiyacım vardı. Küçüklüğümden beri Serie A'da oynama isteğim vardı ve şimdi burada, Roma'da, fazlasıyla mutluyum".


GASPERINI HAKKINDA

"Onun verdiği direktiflerle kendimi iyi hissediyorum, fiziksel olarak da günden güne geliştiğimi hissediyorum. Onun antrenman yöntemi benim için bir avantaj çünkü maçta kendimi güçlü hissediyorum. Sahaya geliyor ve yapması gerekeni yapıyor. Başka şeyler hakkında çok konuşmadık ama bana karşı her zaman mükemmeldi".


BARESI İLE KIYASLANMASI

"Diyelim ki medya hocanın sözlerini biraz değiştirdi. Bununla birlikte bir sorun var, ben savunmacı olmak değil, orta saha oyuncusu olmak istiyordum. Gago idollerimden biriydi, Boca'dan Riquelme ve Palermo'yu da seviyordum. Savunmacı olacağımı anladığımda Maldini, Ramos, Van Dijk gibi en büyük isimleri izlemeye başladım. Elbette Baresi'yi de".


  • ROMA-INTER HAKKINDA

    "Inter son yıllarda olağanüstü bir süreç geçirdi, bunu görmezden gelemeyiz. Ama bu maçı da diğerlerinin hepsinde olduğu gibi hazırlamalıyız. Karşımızda kimin olduğuna bakmadan kazanmak zorundayız. Elbette onların kalitesini bildiğimiz için kendimizi uyarlamamız gerekecek, ama bunu her zaman yüzde yüzümüzü vererek yapmalıyız. Bu maç, sezonun geri kalanı için bize belirleyici tıkı verebilir."


    EUFORİ...

    "Marsilya'dan geldiğim için buna biraz alışığım, iki maçı iyi oynadığında bir tanrı olursun, sonra aynı sayıda maç kötü geçince şeytan gibi görülmen yeter. Şu anda sadece sahaya odaklanmaya çalışıyorum, dışarıda söylenenleri dinlemeyi düşünmeden."


    GELECEK

    Burada satın alma opsiyonuyla kiralık, onun umudu kalmak mı?

    "Kesinlikle evet. Burada uzun süre kalmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kişisel olarak hem milli takımda hem de Roma'da bir kupa kazanmak istiyorum."



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