Roma, Arsenal ve PSG’nin de ilgilendiği İngiliz forvet için teklif beklerken, Mason Greenwood’un transferi tehlikeye girdi; kulüp, bu forvet için yapacağı teklifi finanse etmek amacıyla teklifleri bekliyor

Marsilya, Greenwood’u elden çıkarmak için zamanla yarışıyor. Kulüp yönetimi, bu yaz forvet oyuncusunu başlıca gelir kaynağı olarak belirlemiş ve transfer ücretinin 50 milyon ile 55 milyon avro arasında olması bekleniyordu. Bu sermaye girişi, Salı günü Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG’nin karşısına çıkmadan önce hayati önem taşıyor.

Ancak haberlere göre, Stade Vélodrome’daki aciliyetine rağmen transfer görüşmeleri şu anda durma noktasına gelmiş durumda. Roma, son zamanlarda Greenwood’u kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak öne çıktı, ancak Serie A devi de kendi mali kısıtlamalarıyla boğuşuyor. İtalyan kulüp, finansal fair play kurallarını yerine getirmek için kendi mali dengesini sağlayana kadar bu transferi gerçekleştiremeyecek durumda.



