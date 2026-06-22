AFP
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Roma, Arsenal ve PSG’nin de ilgilendiği İngiliz forvet için teklif beklerken, Mason Greenwood’un transferi tehlikeye girdi; kulüp, bu forvet için yapacağı teklifi finanse etmek amacıyla teklifleri bekliyor
Marsilya, Greenwood’un satışı konusunda DNCG’nin baskısıyla karşı karşıya
Marsilya, Greenwood’u elden çıkarmak için zamanla yarışıyor. Kulüp yönetimi, bu yaz forvet oyuncusunu başlıca gelir kaynağı olarak belirlemiş ve transfer ücretinin 50 milyon ile 55 milyon avro arasında olması bekleniyordu. Bu sermaye girişi, Salı günü Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG’nin karşısına çıkmadan önce hayati önem taşıyor.
Ancak haberlere göre, Stade Vélodrome’daki aciliyetine rağmen transfer görüşmeleri şu anda durma noktasına gelmiş durumda. Roma, son zamanlarda Greenwood’u kadrosuna katmak için en güçlü aday olarak öne çıktı, ancak Serie A devi de kendi mali kısıtlamalarıyla boğuşuyor. İtalyan kulüp, finansal fair play kurallarını yerine getirmek için kendi mali dengesini sağlayana kadar bu transferi gerçekleştiremeyecek durumda.
- AFP
Roma’nın Finansal Adil Oyun engeli
Il Messaggero’ya göre Roma, Haziran ayı sonuna kadar yaklaşık 50 milyon avroluk sermaye kazancı elde etmek zorunda. Bu zorunlu mali dengeleme, Giallorossi’nin Greenwood gibi önemli transferleri gerçekleştirebilmesinin tek yolu. Dolayısıyla, İngiliz forvetin İtalya’nın başkentindeki geleceği, tamamen Roma’nın öncelikle oyuncularını başarılı bir şekilde satabilmesine bağlı.
Bu durum Marsilya’da gergin bir atmosfer yaratmış durumda, zira gecikilen her gün kulübün transfer dönemini yönetme kabiliyetini olumsuz etkiliyor. Greenwood’un bu transfere açık olduğu ve yıllık yaklaşık 5 milyon avro değerinde bir sözleşme üzerinde prensipte anlaşmaya vardığı söylense de, Roma’nın elinde anında kullanılabilir nakit bulunmaması, sözleşmelerin nihai olarak imzalanmasını engelliyor.
Manu Kone’nin domino etkisi
Anlaşmayı Avrupa’nın bazı dev kulüpleriyle ilişkilendiren bir gelişmeyle, Roma gerekli fonu sağlamak için orta saha oyuncusu Manu Kone’yi “feda” etmeyi planlıyor. Fransız oyuncu, Premier Lig devleri Arsenal ve Chelsea’nin transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor; ancak oyuncunun kendisi, Paris Saint-Germain’e rüya transferini gerçekleştirmek istediğini özel olarak dile getirmiş durumda ve bu durum, devam eden transfer piyasasındaki dinamikleri büyük ölçüde karmaşıklaştırıyor.
Henüz bir teklifte bulunmamış olsalar da, PSG’nin orta saha oyuncusunun geleceğine yönelik potansiyel gizli müdahalesi, Roma’nın beklediği tüm finansal süreci dolaylı olarak yavaşlatıyor.
- AFP
Greenwood için başka seçenek yok
Greenwood için somut bir B planı bulunmadığından, OM ya Arsenal ya da Chelsea’nin Kone’yi transfer etme çabalarını hızlandırmasını ya da Roma’nın 50 milyon avroluk farkı kapatmak için alternatif bir yol bulmasını umut etmek zorunda kalıyor. Bu sorun çözülene kadar, İngiliz forvet belirsizlik içinde kalmaya devam edecek ve Marsilya’nın DNCG’ye sunacağı mali rapor da belirsizlikle kaplı olmaya devam edecek.