Roma, Alejandro Garnacho için yeni bir girişimde bulundu; İtalyan kulübü ise Crysencio Summerville’i gözüne kestirdi

İtalyan devi, transfer piyasasında önemli hamleler yapıyor ve Garnacho, başkent kulübünün en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Son gelişmelerin ardından, calcionews24'e göre Roma, Chelsea'nin genç yıldızı ile ilgili yeni temaslar kurdu ve Arjantinli milli oyuncuyu Stadio Olimpico'ya getirme niyetini ortaya koydu. Böylesine yüksek profilli bir yeteneği Stamford Bridge'den koparmanın zorluğuna rağmen, Giallorossi yönetimi bu transferi, takımın teknik kalitesini anında yükseltecek, karmaşık ancak gerçekleştirilebilir bir hedef olarak görüyor.

2025 yazında Manchester United'dan Chelsea'ye 40 milyon sterline yakın bir bedel karşılığında büyük yankı uyandıran bir transferle geçen ve 2032'ye kadar uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Garnacho, Stamford Bridge'de hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezon geçirdi. Arjantinli kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda toplam 43 maça çıktı, sekiz gol attı ve dört asist yaptı; Chelsea ise sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde onuncu sırada tamamladı. Genç kanat oyuncusu, ilk on birde kendine kalıcı bir yer edinmekte zorlandı; Londra’daki zorlu ilk yılı boyunca sık sık yedek kulübesinde oturdu ve düzenli süre alabilmek için mücadele etti.



