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Roma, Alejandro Garnacho için yeni bir girişimde bulundu; İtalyan kulübü ise Crysencio Summerville’i gözüne kestirdi
Garnacho, Giallorossi için hâlâ bir öncelik olmaya devam ediyor
İtalyan devi, transfer piyasasında önemli hamleler yapıyor ve Garnacho, başkent kulübünün en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Son gelişmelerin ardından, calcionews24'e göre Roma, Chelsea'nin genç yıldızı ile ilgili yeni temaslar kurdu ve Arjantinli milli oyuncuyu Stadio Olimpico'ya getirme niyetini ortaya koydu. Böylesine yüksek profilli bir yeteneği Stamford Bridge'den koparmanın zorluğuna rağmen, Giallorossi yönetimi bu transferi, takımın teknik kalitesini anında yükseltecek, karmaşık ancak gerçekleştirilebilir bir hedef olarak görüyor.
2025 yazında Manchester United'dan Chelsea'ye 40 milyon sterline yakın bir bedel karşılığında büyük yankı uyandıran bir transferle geçen ve 2032'ye kadar uzun vadeli bir sözleşme imzalayan Garnacho, Stamford Bridge'de hayal kırıklığı yaratan bir ilk sezon geçirdi. Arjantinli kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda toplam 43 maça çıktı, sekiz gol attı ve dört asist yaptı; Chelsea ise sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde onuncu sırada tamamladı. Genç kanat oyuncusu, ilk on birde kendine kalıcı bir yer edinmekte zorlandı; Londra’daki zorlu ilk yılı boyunca sık sık yedek kulübesinde oturdu ve düzenli süre alabilmek için mücadele etti.
- AFP
Londra’da Summerville’e olan ilgi artıyor
Garnacho’nun transferi gündemi meşgul etmeye devam ederken, Roma da Summerville için bir anlaşma sağlamak üzere yorulmadan çalışıyor. West Ham ile sözleşmesi 2029'a kadar süren Hollandalı kanat oyuncusu, geçen sezon tüm turnuvalarda 34 maça çıktı, yedi gol attı ve beş asist yaptı, ancak çabaları Hammers'ın Championship'e düşmesini engelleyemedi. Kulüp, onun özel teknik özellikleri, yaşı ve gelişim potansiyeli nedeniyle bu oyuncuyu takdir ediyor ve Giallorossi, görüşmeleri ilerletmek için temaslarını yoğunlaştırırken, şu anda aday listesindeki en çok konuşulan isim olarak görülüyor.
Transfer ekibi, kanat pozisyonları için en az iki yeni oyuncuyu kadroya katmaya odaklanmış durumda. Bu strateji, Summerville’in transferinin başka bir üst düzey kanat oyuncusunun transferini engellemeyeceği anlamına geliyor. Aslında, hem Summerville hem de Garnacho’nun dahil olduğu çift transfer fikri kesin değil, ancak bu ihtimal de göz ardı edilmemeli.
Söylentileri yalanlamak: Molina ve Dodo adaylar arasında değil
Diğer transfer hedefleri gündemdeyken, Roma’yı Atlético Madrid’den Nahuel Molina ile ilişkilendiren söylentiler kesin bir şekilde yalanlandı; zira Arjantinli bek, yarınki Dünya Kupası finaline odaklanmış durumda. Bunun yerine Roma, geleneksel kanat bekleri yerine hücum odaklı kanat oyuncularına öncelik veriyor.
Benzer şekilde, Roma'yı Fiorentina'dan Dodo ile ilişkilendiren haberler de asılsızdır ve hiçbir zaman gündeme alınmamıştır. Kulüp, odak noktasını dar tutarak, mali kaynakların teknik kadronun talep ettiği belirli profillere sıkı bir şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır.
- Getty Images Sport
Gasperini, Roma’nın ilk dörtte bitirdiği sezonu bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyor
Roma, özellikle geçen sezon son derece etkileyici bir şekilde üçüncü sırada bitirmesinin ardından, teknik direktör Gian Piero Gasperini’nin önderliğinde parlak bir gelecek inşa etmeye kararlı. Bu başarı, kulüp için devasa bir dönüm noktasıdır; zira 2018-2019 sezonundaki son katılımından bu yana ilk kez prestijli Şampiyonlar Ligi’ne geri dönüşünü garanti altına alarak, Avrupa’nın en üst düzey turnuvasından uzun ve sancılı bir aradan sonra geri dönüşünü sağlamıştır.
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