Roma, Alejandro Garnacho için potansiyel 40 milyon avroluk bir transfer teklifi sundu ve Crysencio Summerville’i kadrosuna katmayı hedefliyor

Roma, 5 milyon avroluk kiralama ücreti ve 35 milyon avro (30 milyon sterlin/40 milyon dolar) tutarında satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunarak Garnacho’yu transfer etme çabalarını hızlandırdı.

Gian Luca Di Marzio'ya göre, bu madde, oyuncunun İtalya'nın başkentinde geçireceği süre boyunca belirli performans koşullarının yerine getirilmesi halinde zorunlu bir yükümlülük haline gelebilir. Toplam paket, Chelsea'nin sadece 12 ay önce Manchester United'a ödediği ilk ücreti geri almasını sağlayacak.

Blues’un yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kanat oyuncusunun geleceğinin muhtemelen Londra dışında olacağını çoktan kabul etti. Durumla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, “Durum şu ki, spor direktörleriyle görüştük ve diğer kulüpler de ona ilgi gösteriyor. Bakalım nasıl gelişecek, ama umarım tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır.” dedi.



