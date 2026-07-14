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Roma, Alejandro Garnacho için potansiyel 40 milyon avroluk bir transfer teklifi sundu ve Crysencio Summerville’i kadrosuna katmayı hedefliyor
Roma, Chelsea’nin kadro dışı kalan oyuncusu için harekete geçti
Roma, 5 milyon avroluk kiralama ücreti ve 35 milyon avro (30 milyon sterlin/40 milyon dolar) tutarında satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunarak Garnacho’yu transfer etme çabalarını hızlandırdı.
Gian Luca Di Marzio'ya göre, bu madde, oyuncunun İtalya'nın başkentinde geçireceği süre boyunca belirli performans koşullarının yerine getirilmesi halinde zorunlu bir yükümlülük haline gelebilir. Toplam paket, Chelsea'nin sadece 12 ay önce Manchester United'a ödediği ilk ücreti geri almasını sağlayacak.
Blues’un yeni teknik direktörü Xabi Alonso, kanat oyuncusunun geleceğinin muhtemelen Londra dışında olacağını çoktan kabul etti. Durumla ilgili konuşan İspanyol teknik adam, “Durum şu ki, spor direktörleriyle görüştük ve diğer kulüpler de ona ilgi gösteriyor. Bakalım nasıl gelişecek, ama umarım tüm taraflar için en iyi şekilde sonuçlanır.” dedi.
- Getty Images Sport
Garnacho, Stamford Bridge’den ayrılmak için bastırıyor
Arjantinli oyuncunun ayrılma isteği, Chelsea’nin Cobham’da başlayan sezon öncesi antrenmanlarına katılmaması sonrasında giderek daha net hale geldi. Geçen sezon Premier Lig’de sadece bir gol atan 22 yaşındaki oyuncunun, milli takım kadrosundaki yerini geri kazanmak için ilk takımda düzenli olarak forma giyebileceği bir transferi öncelikli olarak değerlendirdiği söyleniyor.
Roma, kiralama sonrası satın alma seçeneğini tercih ederken, Chelsea yönetimi mali dengeyi sağlamak amacıyla bu yaz kalıcı transferlere öncelik verme eğiliminde. Ancak Roma, kanat oyuncusunun İngiltere’deki “başarısızlık” imajından yararlanarak gelecek vaat eden bu yeteneği kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.
Summerville gündemde
Roma yönetimi, kanat pozisyonlarını yeniden yapılandırma çabaları kapsamında sadece Garnacho’nun adını gündeme getirmiyor. Giallorossi’nin en öncelikli hedeflerinden biri olan West Ham’ın yıldızı Crysencio Summerville ile ilgili yeni temaslar kuruldu.
Ayrıca kulüp, potansiyel bir alternatif olarak Christos Tzolis’i de takip ediyor. Odak noktası, kanatlardan daha fazla hız ve etkili bitiricilik sağlamak olmaya devam ederken, kulüp son haftalarda Avrupa’nın en iyi liglerinde geniş bir ağ kurarak Strasburgo’dan Diego Moreira’yı da takip etti.
- AFP
Yeni ürünlerin finansmanı için stratejik satışlar
Chelsea’nin müzakereye açık tutumu, Alonso yönetimindeki daha geniş kapsamlı kadro yeniden yapılandırmasından kaynaklanıyor. Kulüp, yeni transferlere kaynak sağlamak amacıyla oyuncuları elden çıkarmak konusunda aktif bir tutum sergiliyor ve son dönemde birkaç oyuncunun ayrılmasına izin verdi. Garnacho ile ilgili herhangi bir anlaşmada, Chelsea ile yaptıkları orijinal sözleşme uyarınca oyuncunun ilerideki satışından yüzde 10 pay alma hakkına sahip olan Manchester United de yer alacak.
Chelsea’nin 25 Temmuz’da Avustralya’daki sezon öncesi turuna çıkması planlandığı için Roma, kanat oyuncusunun seyahate çıkması gerekmeden önce görüşmelerde önemli ilerleme kaydetmeyi umuyor.
Giallorossi için Garnacho’yu Summerville gibi yetenekli bir oyuncuyla birlikte kadroya katmak, yaklaşan Serie A sezonu öncesinde önemli bir niyet beyanı anlamına gelecektir.
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