"Rolümden memnunum": FC Bayern'in transfer listesindeki bir oyuncu sözleşmesinde ısrar mı ediyor?

2023 yılında SSC Napoli'den Münih'e transfer olan ve ilk iki yılında çoğunlukla ilk on birde yer alan Kim, bu sezon Bayern'de Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ardından üçüncü stoper konumunda. "Daha önce hiç bu kadar uzun süre oynamadığım bir dönem yaşamamıştım, bu yüzden başlangıçta biraz zordu. Ancak zamanla bunun olumlu bir yanı da olduğunu fark ettim," diye vurguladı Güney Koreli oyuncu.

Bayern'in çok yoğun oyun tarzı göz önüne alındığında, ara sıra dinlenmek kendisine fayda sağladığını belirten Kim, "Hızıma çok güveniyorum ve takımımız fiziksel olarak çok yorucu bir oyun tarzına sahip. Bu nedenle mevcut durumun iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.