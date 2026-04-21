Kim, Kore medyası Footballist'e "Her zaman sürekli oynamak çözümdür diye düşünürdüm, ama artık meydan okuyucu rolümden memnunum" dedi.
"Rolümden memnunum": FC Bayern'in transfer listesindeki bir oyuncu sözleşmesinde ısrar mı ediyor?
2023 yılında SSC Napoli'den Münih'e transfer olan ve ilk iki yılında çoğunlukla ilk on birde yer alan Kim, bu sezon Bayern'de Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ardından üçüncü stoper konumunda. "Daha önce hiç bu kadar uzun süre oynamadığım bir dönem yaşamamıştım, bu yüzden başlangıçta biraz zordu. Ancak zamanla bunun olumlu bir yanı da olduğunu fark ettim," diye vurguladı Güney Koreli oyuncu.
Bayern'in çok yoğun oyun tarzı göz önüne alındığında, ara sıra dinlenmek kendisine fayda sağladığını belirten Kim, "Hızıma çok güveniyorum ve takımımız fiziksel olarak çok yorucu bir oyun tarzına sahip. Bu nedenle mevcut durumun iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.
- AFP
Uygun bir teklif gelirse Min-jae Kim, FC Bayern'den ayrılabilir
Kim, Bayern ile 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, geçen kış transfer döneminde de satış listesindeydi. Duyumlara göre FCB, uygun bir teklif gelmesi halinde 29 yaşındaki oyuncunun ayrılmasına engel olmayacaktı; ancak önemli talipler olmasına rağmen Kim, Säbener Straße'de kaldı.
Kış aylarında, savunma oyuncusunun durumunun düzelip düzelmeyeceğini görmek için yaz aylarına kadar beklemek istediği söyleniyordu. Ancak bugüne kadar böyle bir gelişme yaşanmadı ve Tah ile Upamecano hala ilk 11'de yer alıyor. Bayern'in tutumunda ise bir değişiklik olmadığı belirtiliyor; uygun bir teklif gelmesi halinde Kim'in sezon sonunda ayrılması muhtemel görünüyor.
Juventus Torino, AC Milan ve Türk futbolunun önde gelen kulüpleri Fenerbahçe (2021/22 sezonunda burada oynamıştı), Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kim'e teklifte bulunacağı söyleniyor. Juve'nin Güney Koreli milli oyuncuyla şimdiden temasa geçtiği belirtiliyor; Bayern ise transfer gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 30 milyon euro transfer ücreti talep edecek gibi görünüyor.
Min-jae Kim, Leverkusen'de yine yedek kulübesinde olacak gibi görünüyor
Bayern, 2023 yılında Kim için SSC Napoli'ye 50 milyon euro ödemişti. Bu sezon, kadro sıralamasında gerilemesine rağmen savunma oyuncusu düzenli olarak forma giyiyor; örneğin, son altı Bundesliga maçının beşinde ilk on birde yer aldı.
Kim, 2025/26 sezonunda şu ana kadar toplam 32 maça çıktı (bir gol, bir asist), ancak en önemli maçlarda yedek rolüyle yetinmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, Çarşamba günü Bayer Leverkusen'de oynanacak DFB Kupası yarı finalinde de büyük olasılıkla yedek kulübesinde oturacak.
- Getty Images Sport
Min-jae Kim: FC Bayern Münih'teki istatistikleri
Oyunlar
111
Gol
5
Asist
3
Sarı kart
10
Sarı-Kırmızı Kartlar
1