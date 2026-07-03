"Roller tersine olsaydı" - Öfkeli Luka Modric, VAR'ı çifte standart uygulamakla suçluyor ve Hırvatistan'ın Portekiz'e karşı tartışmalı bir şekilde elenmesinin ardından penaltı kararını sert bir dille eleştiriyor

Hırvatistan kaptanı, VAR teknolojisinin tutarsız bir şekilde uygulandığını öne sürerek, bu konudaki uzun süredir devam eden endişelerini dile getirdi. Modric, VAR’ın yalnızca hakemlerin açık ve bariz bir hata yaptığı durumlarda devreye girmesi gerektiğini vurguladı ve Hırvatistan’ın sık sık tartışmalı kararların mağduru olduğunu belirtti.

Jutarnji'nin aktardığına göre Modrić, "Evet, çok daha fazlasını hak ettik. Bazı şeyler bizim lehimize gelişmedi," dedi. "Şu penaltı... Durum tersi olsaydı, VAR asla devreye girmezdi. VAR ilk kez uygulamaya konulduğunda, başından beri bundan hoşlanmadığımı söylemiştim.

"Bu bir penaltı değil. Her iki oyuncu da geri çekiliyor, itişiyor; [Nikola] Vlasic onu çekmedi, tuttu ve ikisi de düştü. İşte bu yüzden böyle bir maçta böyle bir penaltı kararı verilemez. Bu yüzden diyorum ki, hata yüzde 200 kesin ise kullanılmalıdır. Bir olayı bu şekilde ya da şu şekilde değerlendirebiliyorsanız, bu konuda söz hakkınız kalmaz. Bu beni rahatsız ediyor ve her zaman aleyhimize işliyor."