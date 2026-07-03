AFP
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"Roller tersine olsaydı" - Öfkeli Luka Modric, VAR'ı çifte standart uygulamakla suçluyor ve Hırvatistan'ın Portekiz'e karşı tartışmalı bir şekilde elenmesinin ardından penaltı kararını sert bir dille eleştiriyor
Hırvatistan, tartışmalı kararlar yüzünden hayal kırıklığına uğradı
Hırvatistan’ın Dünya Kupası serüveni, Portekiz’e karşı 2-1’lik yenilginin ardından hayal kırıklığıyla sona erdi; maçın ardından tartışmaların odağında iki önemli hakem kararı yer aldı. Portekiz’e verilen penaltı ve daha sonra Hırvatistan’ın golünün geçersiz sayılması, maçın sonucunu belirleyici oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Modrić, özellikle ikinci yarıdaki performanslarının ardından Hırvatistan’ın bu maçtan daha fazlasını hak ettiğini kabul etti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, penaltının asla verilmemesi gerektiğini savundu ve olayın rakip takımın aleyhine olsaydı VAR’ın müdahale etmeyeceğini iddia etti.
- Getty Images Sport
Modric, VAR’ın nasıl kullanıldığını sorguluyor
Hırvatistan kaptanı, VAR teknolojisinin tutarsız bir şekilde uygulandığını öne sürerek, bu konudaki uzun süredir devam eden endişelerini dile getirdi. Modric, VAR’ın yalnızca hakemlerin açık ve bariz bir hata yaptığı durumlarda devreye girmesi gerektiğini vurguladı ve Hırvatistan’ın sık sık tartışmalı kararların mağduru olduğunu belirtti.
Jutarnji'nin aktardığına göre Modrić, "Evet, çok daha fazlasını hak ettik. Bazı şeyler bizim lehimize gelişmedi," dedi. "Şu penaltı... Durum tersi olsaydı, VAR asla devreye girmezdi. VAR ilk kez uygulamaya konulduğunda, başından beri bundan hoşlanmadığımı söylemiştim.
"Bu bir penaltı değil. Her iki oyuncu da geri çekiliyor, itişiyor; [Nikola] Vlasic onu çekmedi, tuttu ve ikisi de düştü. İşte bu yüzden böyle bir maçta böyle bir penaltı kararı verilemez. Bu yüzden diyorum ki, hata yüzde 200 kesin ise kullanılmalıdır. Bir olayı bu şekilde ya da şu şekilde değerlendirebiliyorsanız, bu konuda söz hakkınız kalmaz. Bu beni rahatsız ediyor ve her zaman aleyhimize işliyor."
Geçersiz sayılan beraberlik golü, Hırvatistan’ın hayal kırıklığını daha da derinleştirdi
Modric, Hırvatistan’ın maçın son dakikalarında attığı beraberlik golünün geçersiz sayılması kararından da aynı derecede hayal kırıklığına uğradı. Hakemin oyunculara Igor Matanovic’in topa dokunduğunu söylediğini ancak tekrar görüntülerin bu açıklamayı desteklemediğini iddia etti.
"Matanovic'in topa dokunduğunu söylüyor, ancak biz görüntüleri izledik, hiçbir yerde topa dokunduğu görülmüyor. Topa dokunmadıysa, ofsayt da olmaz," diye açıkladı Modric.
- ⒞Getty Images
Hırvatistan, acı bir elenmenin ardından düşünmeye çekildi
Hırvatistan, Dünya Kupası macerasının erken sona ermesinin ardından şimdi bir başka büyük turnuva hayal kırıklığıyla yüzleşmek zorunda. Modrić için Kuzey Amerika’da düzenlenen bu turnuva, bir sonraki Dünya Kupası’nda 44 yaşında olacağı için muhtemelen son Dünya Kupası olacak.
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