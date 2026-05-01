Rodrygo, Xavi Simons ve 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak en büyük yıldızlar

Brezilya, hücumda bolca yetenek barındırıyor; ancak Carlo Ancelotti, yıldız forvetlerinden hiçbirinin yokluğunu kolay kolay telafi edemez, özellikle de daha önce birlikte çalışıp başarılar elde ettiği oyuncuların. Bununla birlikte, eski Real Madrid teknik direktörü, Mart ayı başında ön çapraz bağ (ACL) yırtığı geçiren Rodrygo'yu bu yaz kadrosuna dahil edemeyecek.

Daha önce sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, Madrid'in Getafe'yi yendiği maçta sağ dizini tutarak yere yığıldı. Ertesi gün yapılan tetkiklerin ardından en kötü korkuları gerçek oldu; bu da, 2022 turnuvasının çeyrek finalinde Brezilya'nın Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenildiği maçta penaltısını kaçırmasının ardından, kendini affettirme şansını kaçıracağı anlamına geliyor.

Brezilya, şu ana kadar diğer takımlara göre daha fazla sakatlık sorunu yaşıyor gibi görünüyor. Rodrygo'nun Madrid'deki takım arkadaşı Eder Militao da Nisan ayında uyluk ameliyatı geçirmek zorunda kaldıktan sonra Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya. Militao, son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşuyor; en önemlisi, 15 ay içinde her iki dizindeki ön çapraz bağlarını yırtmasıydı. Şimdi ise Ekim ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Ancelotti, Nisan ayında Chelsea'deki kulüp sezonunu sona erdirecek bir hamstring sakatlığı geçiren ve formunu kanıtlamak için zamanla yarışan genç yıldız Estevao'nun durumundan da endişe duyuyor.