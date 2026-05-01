Goal.com
Canlı
World Cup injured players
Tom Maston

Çeviri:

Rodrygo, Xavi Simons ve 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak en büyük yıldızlar

Analysis
Dünya Kupası
Brezilya
Rodrygo
Eder Militao
Fransa
H. Ekitike
Hollanda
X. Simons
Almanya
S. Gnabry
ABD
Meksika
FEATURES

2026 Dünya Kupası kapımızda. Yıllar süren hazırlıkların, heyecan dolu eleme maçlarının ve FIFA’nın en önemli turnuvasını çevreleyen sayısız iyi ve kötü haberin ardından, dünyanın dört bir yanından gelen oyuncular ve teknik direktörler, Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek olan tarihin en büyük uluslararası futbol turnuvası için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Ancak 11 Haziran’da Mexico City’de başlayacak turnuva öncesinde heyecan giderek artarken, son birkaç hafta içinde dünyadaki taraftarlar, ünlü bir futbolcunun sakatlık geçirmesi durumunda defalarca nefeslerini tutmak zorunda kaldılar. Turnuvaya iki aydan az bir süre kala, daha hafif sakatlıklar bile bir oyuncunun bu yaz turnuvaya katılma şansını tehlikeye atabilir.

Bu nedenle, dünyanın en büyük isimlerinden bazıları ülkelerinin eleme turlarını geçememesi nedeniyle sahalarda boy gösteremeyecek olsa da, kendi kontrolleri dışındaki nedenlerle bu yaz ülkelerini temsil etme hayalleri sona eren oyuncuların listesi şimdiden uzamaya başladı...

  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Rodrygo (Brezilya)

    Brezilya, hücumda bolca yetenek barındırıyor; ancak Carlo Ancelotti, yıldız forvetlerinden hiçbirinin yokluğunu kolay kolay telafi edemez, özellikle de daha önce birlikte çalışıp başarılar elde ettiği oyuncuların. Bununla birlikte, eski Real Madrid teknik direktörü, Mart ayı başında ön çapraz bağ (ACL) yırtığı geçiren Rodrygo'yu bu yaz kadrosuna dahil edemeyecek.

    Daha önce sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, Madrid'in Getafe'yi yendiği maçta sağ dizini tutarak yere yığıldı. Ertesi gün yapılan tetkiklerin ardından en kötü korkuları gerçek oldu; bu da, 2022 turnuvasının çeyrek finalinde Brezilya'nın Hırvatistan'a penaltı atışlarında yenildiği maçta penaltısını kaçırmasının ardından, kendini affettirme şansını kaçıracağı anlamına geliyor.

    Brezilya, şu ana kadar diğer takımlara göre daha fazla sakatlık sorunu yaşıyor gibi görünüyor. Rodrygo'nun Madrid'deki takım arkadaşı Eder Militao da Nisan ayında uyluk ameliyatı geçirmek zorunda kaldıktan sonra Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimaliyle karşı karşıya. Militao, son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşuyor; en önemlisi, 15 ay içinde her iki dizindeki ön çapraz bağlarını yırtmasıydı. Şimdi ise Ekim ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

    Ancelotti, Nisan ayında Chelsea'deki kulüp sezonunu sona erdirecek bir hamstring sakatlığı geçiren ve formunu kanıtlamak için zamanla yarışan genç yıldız Estevao'nun durumundan da endişe duyuyor.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Hugo Ekitike (Fransa)

    Brezilya'ya rakip olabilecek kadar zengin hücum kadrosuna sahip tek takım Fransa; Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise ve Désiré Doue, Didier Deschamps'ın Les Bleus'un başında geçireceği son turnuvada sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ancak, Nisan ayında Aşil tendonu kopan ve 2026 yılının geri kalanında sahalardan uzak kalacak olan Hugo Ekitike'nin yokluğunu telafi etmek zorunda kalacaklar.

    Ekitike, milli takımdaki ilk maçına Eylül ayında çıktı, ancak Liverpool'da Arne Slot'un takımında 17 gol atarak geçirdiği etkileyici ilk sezonun ardından Deschamps'ın planlarında kendine sağlam bir yer edindi. Hatta Mart ayında Fransa'nın Brezilya'yı yendiği hazırlık maçında galibiyet golünü de o attı. Ancak bu yaz, maçı uzaktan izlemek zorunda kalacak.

  • Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Xavi Simons (Hollanda)

    Euro 2024'te yarı finale yükselen Hollanda, bu yaz şampiyonluk mücadelesine girebileceğine inanıyor. Ancak Nisan ayı sonlarında Xavi Simons'un Tottenham formasıyla Wolves'a karşı oynadığı maçta ön çapraz bağını yırttığı kesinleşince, bu umutlar büyük bir darbe aldı.

    Simons, RB Leipzig'den transfer olduktan sonra Premier League'deki ilk sezonunda istikrarlı bir performans sergilemekte zorlansa da, mevcut Dünya Kupası döngüsünde Ronald Koeman'ın en güvenilir oyuncularından biri olarak öne çıktı. Hücumda sıfırdan bir şeyler yaratma yeteneği, oyun değiştirici yeteneklerden yoksun olan Oranje kadrosu tarafından çok özlenecek.

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Almanya)

    Almanya, Kuzey Amerika'da nasıl gol atacağı konusunda bazı soru işaretleriyle Dünya Kupası'na gidiyor ve Julian Nagelsmann, Serge Gnabry'nin son yedi maçın dördünde gol attığı göz önüne alındığında, Die Mannschaft'ın hücumunun işleyişinde kilit bir rol üstlenmesini umuyordu.

    Ancak, Gnabry'nin Michael Olise, Harry Kane ve Luis Diaz'dan oluşan serbest akışlı forvet hattının arkasında 10 numara olarak parladığı ve hem gol hem de asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştığı Bayern Münih'teki güçlü bir sezonun ardından, Nisan ayında antrenman sırasında adduktor kasında yırtık yaşadı. Bu da, tıpkı 2018'de olduğu gibi, kadroda yer alamayacağı anlamına geliyor.

  • Patrick Agyemang USMNT 2026Getty Images

    Patrick Agyemang (Amerika Birleşik Devletleri)

    Hiçbir oyuncu Dünya Kupası kadrosuna girememek istemez, ancak ev sahibi ülkeyi temsil etmeye hazır olanlar için bu durum daha da acı vericidir. Bu nedenle, Nisan ayında Derby County formasıyla oynarken ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçiren ve turnuvayı kaçıracak olan ABD'li forvet Patrick Agyemang'a üzülmemek elde değil.

    Agyemang, Mauricio Pochettino'nun kadrosunda yerini tam olarak garantilemiş olmasa da, ABD'nin Mart ayındaki iki hazırlık maçında da forma giydi ve Portekiz'e attığı golle sadece 14 maçta uluslararası gol sayısını 6'ya çıkardı. Ayrıca geçen yaz Charlotte FC'den Derby'ye transfer olduktan sonra ilk sezonunda Championship'te 10 gol atmıştı. Bu da, Pochettino için yedek kulübesinde faydalı bir seçenek olabilecek bir oyuncuyu artık kullanamayacağı anlamına geliyor.

  • Mexico v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Luis Angel Malagon (Meksika)

    Turnuva öncesinde, ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika da bir sakatlık şoku yaşadı. Birinci kaleci Luis Angel Malagon, Club America formasıyla CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde oynarken Aşil tendonunu yırttı. Bu durum, El Tri’nin bu turnuvada geçen yılki Altın Kupa’nın Altın Eldiven ödülünü kazanan oyuncusundan yoksun kalacağı anlamına geliyor.

    Ancak bir oyuncunun Dünya Kupası hayali sona ererken, bu durum başka bir oyuncunun öne çıkması için bir fırsat yaratıyor. Malagon'un yokluğu, 41. yaş gününün arifesinde altıncı Dünya Kupası'nda forma giyecek olan tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa'ya kapı açacak gibi görünüyor.