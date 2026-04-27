Rodrygo ile Real Madrid’in “Galaktik” oyuncuları Kylian Mbappé, Vinicius Júnior ve Jude Bellingham arasındaki “sağlıklı rekabet”, nasıl “herkesi daha iyi hale getiriyor”?

Rodrygo, sahada ve saha dışında kendine özen göstermeye büyük önem veriyor; böylece ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazır olmasını sağlıyor – Real Madrid formasıyla 297 maçta 71 gol attı.

Rejiminin en önemli unsurları sorulduğunda şunları söyledi: “Benim için maça hazır olmak, ‘Power Your Fate’in ne anlama geldiğini tam olarak yansıtan kapsamlı bir yaklaşımla ilgilidir.

Bu, maç gününden çok önce başlar. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendimi en iyi hale getirmek, sıkı günlük antrenmanların çok önemli bir parçasıdır. Ancak bu aynı zamanda akıllı beslenme, yeterince dinlenme ve sürekli su içmeyi de içerir. Performansımı kontrol etmemi ve sahadaki o büyük anların sahibi olmamı sağlayan şey, bu günlük alışkanlıklardaki disiplindir.”

Rodrygo, potansiyelini en üst düzeye çıkararak üç kez La Liga şampiyonu oldu ve iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ayrıca, A milli takımda 39 kez forma giydi.

“Power Your Fate”in kendisi için ne anlama geldiği ve bunun hiçbir hayalin çok büyük olmadığı zihniyetini benimsemek olarak değerlendirilebileceği sorulduğunda Rodrygo şunları ekledi: “‘Power Your Fate’ benim için çok anlamlı, özellikle de son sakatlığımdan sonra iyileşmeye odaklandığım bu dönemde. Bu, yolculuğunuzun sadece yetenekle ilgili olmadığı anlamına geliyor – zorlukları aşmak ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için gösterdiğiniz yılmaz çabayla ilgili.

“Ve evet, çalışmaya istekliyseniz, odaklanıyorsanız ve anınız geldiğinde hazırsanız, hiçbir hayal asla çok büyük değildir. Her seviyedeki bir sporcu olarak, kendinize inanmalı ve bu sürece kendinizi adamalısınız.”