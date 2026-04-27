Rodrygo ile Real Madrid’in “Galaktik” oyuncuları Kylian Mbappé, Vinicius Júnior ve Jude Bellingham arasındaki “sağlıklı rekabet”, nasıl “herkesi daha iyi hale getiriyor”?
Santiago Bernabéu'da 'Galacticos'un yıldızlarla dolu kadrosu
Santiago Bernabeu'da yine yıldızlarla dolu uluslararası bir kadro oluşturuldu; kulüp başkanı Florentino Pérez, sadece sektörün en iyilerini hedefleyen transfer politikasıyla tanınıyor.
Daha dikkat çekici transferlerin geleceği vaat ediliyor, ancak şimdilik 15 kez Avrupa Kupası şampiyonu olan Real, ulusal ve kıtasal rekabetteki hakimiyetini yeniden kazanmaya odaklanmış durumda.
Brezilya milli takımı oyuncusu Rodrygo, talihsiz bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirerek 2025-26 sezonunu erken bitirmek zorunda kaldı ve Dünya Kupası hayallerini yitirdiğinden, şu anda bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde rol alamıyor. Ancak 25 yaşındaki forvet, kulübün gelecek planlarının önemli bir parçası.
Real Madrid'deki antrenmanlar rekabetçi bir havaya bürünüyor mu?
Tamamen forma girince, Güney Amerikalı oyuncu hemşerisi Vini Jr. ile birlikte, oyunun gidişatını değiştirebilen Mbappé ve Bellingham'ın da yer aldığı Real Madrid kadrosuna yeniden katılacak. O gün geldiğinde hemen tam performansla sahaya çıkması gerektiğini biliyor.
Powerade ve "Power Your Fate" kampanyası kapsamında GOAL'a konuşan Rodrygo, Valdebebas'taki antrenmanların bu kadar çok doğuştan kazanan oyuncuyla rekabetçi hale gelip gelemeyeceği sorulduğunda şunları söyledi: "Ortam inanılmaz derecede rekabetçi ve bu, kendimizden beklediğimiz yüksek beklentileri karşılamak için de olması gereken bir şey.
“Hepsi mükemmelliği hedefleyen oyuncularla çevrili olduğunuzda, bu doğal olarak herkesi daha iyi hale getirir. Hepimizin en üst düzeyde performans gösterme konusunda ortak bir hırsı var. Bu sağlıklı rekabet, her birimizi hazır olmaya ve önemli anlarda kendi fırsatlarımızı değerlendirmeye itiyor.”
Rodrygo, hiçbir hayalin çok büyük sayılamayacağının kanıtıdır
Rodrygo, sahada ve saha dışında kendine özen göstermeye büyük önem veriyor; böylece ihtiyaç duyulduğunda her zaman hazır olmasını sağlıyor – Real Madrid formasıyla 297 maçta 71 gol attı.
Rejiminin en önemli unsurları sorulduğunda şunları söyledi: “Benim için maça hazır olmak, ‘Power Your Fate’in ne anlama geldiğini tam olarak yansıtan kapsamlı bir yaklaşımla ilgilidir.
Bu, maç gününden çok önce başlar. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendimi en iyi hale getirmek, sıkı günlük antrenmanların çok önemli bir parçasıdır. Ancak bu aynı zamanda akıllı beslenme, yeterince dinlenme ve sürekli su içmeyi de içerir. Performansımı kontrol etmemi ve sahadaki o büyük anların sahibi olmamı sağlayan şey, bu günlük alışkanlıklardaki disiplindir.”
Rodrygo, potansiyelini en üst düzeye çıkararak üç kez La Liga şampiyonu oldu ve iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ayrıca, A milli takımda 39 kez forma giydi.
“Power Your Fate”in kendisi için ne anlama geldiği ve bunun hiçbir hayalin çok büyük olmadığı zihniyetini benimsemek olarak değerlendirilebileceği sorulduğunda Rodrygo şunları ekledi: “‘Power Your Fate’ benim için çok anlamlı, özellikle de son sakatlığımdan sonra iyileşmeye odaklandığım bu dönemde. Bu, yolculuğunuzun sadece yetenekle ilgili olmadığı anlamına geliyor – zorlukları aşmak ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek için gösterdiğiniz yılmaz çabayla ilgili.
“Ve evet, çalışmaya istekliyseniz, odaklanıyorsanız ve anınız geldiğinde hazırsanız, hiçbir hayal asla çok büyük değildir. Her seviyedeki bir sporcu olarak, kendinize inanmalı ve bu sürece kendinizi adamalısınız.”
Real Madrid ve Brezilya ile kazanılacak daha fazla kupa
Rodrygo’nun tüm kalbiyle gösterdiği bağlılık, onu dünya futbolunun zirvesine taşıdı. Bu yaz Brezilya ile Dünya Kupası zaferinin peşinden koşma şansı bulamayabilir, ancak hem kulübü hem de ülkesi için gösterdiği bağlılık söz konusu olduğunda, en büyük ödül hâlâ onun hedefinde.
"Power Your Fate", sporcuları hazırlık ve üstün hidrasyon yoluyla sonuçlarını kontrol etmeye teşvik etmek için Powerade'in başlattığı küresel bir harekettir. Powerade'in FIFA Dünya Kupası ile uzun süredir devam eden ortaklığının ve turnuvanın resmi spor içeceği olmasının bir parçası olarak, kampanya filmi Powerade'in her seviyedeki sporcuyu nasıl motive ettiğini, çalışmaya teşvik ettiğini, anı yakalamalarını sağladığını ve çabalarını mirasa dönüştürdüğünü gösteriyor.