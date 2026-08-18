Barcelona, yalnızca kadrosuna büyük bir isim eklemek için yeni bir orta saha oyuncusu aramıyordu; çok daha önemli bir şeyin peşindeydi: Maç kaotik hale geldiğinde takıma sükûnet veren, başkaları kontrolü kaybettiğinde hâkimiyeti sağlayan ve boşluklar açılmaya başladığında güven sunan bir oyuncu.

İşte bu yüzden Rodri transferi, gollere ya da bireysel yeteneklere dayanan transferlerden farklı görünüyor. Çünkü eski Manchester City oyuncusunun değeri yalnızca topla ne yaptığında değil, takım arkadaşlarını nasıl daha iyi hale getirdiğinde ve maçı bizzat daha kontrol edilebilir kıldığında yatıyor.

Barcelona, Lamine Yamal'dan Pedri'ye, Raphinha ve Dani Olmo'ya kadar farkı yaratabilecek oyunculara zaten sahip; ayrıca Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi yeni gelenler de var. Ancak takıma sahanın diğer ucunda bunun bedelini ödetmeden bu isimlere alan ve özgürlük verebilecek bir oyuncuya ihtiyacı vardı.

İşte bu noktada transfer, her şeyden önce bir güven satın alımı olarak anlaşılabilir. Zira Barcelona, hücumda daha fazla kaos eklemek için bir oyuncu satın almıyor; kaosu kontrol altına alabilecek bir adam satın alıyor.