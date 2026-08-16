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Rodri yok! Enzo Maresca, yeni kaptan arayışı sürerken Manchester City'nin liderlik grubundaki iki yıldızı açıkladı
Etihad'da liderlik boşluğu
Maresca, A takım kadrosundaki önemli değişim nedeniyle liderlik grubunu netleştirmek için yaz transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğini açıkladı. Bernardo Silva'nın Real Madrid'e ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam, önceki liderlik grubundan yalnızca Ruben Dias ile Erling Haaland'ın şu anda kaptanlık pazubandı için aday durumda olduğunu doğruladı.
Maresca, gazetecilere "Şu anda sadece Ruben ve Erling var ve transfer döneminin sonunu bekleyip iki kişi daha seçeceğim" dedi.
Kaptan olmanın büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Maresca, şöyle konuştu: "Ruben, bu kulüpte geçirdiği süre boyunca oyuncu olarak ve liderlik anlamında nasıl biri olduğunu gösterdi. Kaptanın ve liderin, kaptan olma sebeplerinin onlardan daha fazlasını beklemem olduğunu bilmesi önemli. Bu, onlara daha fazla özgürlük ya da avantaj verdiğim için değil. Tam tersine, liderlik grubu ve kaptanlar diğerlerinden daha fazlasını göstermeli ve daha fazlasını vermeli."
- AFP
Haaland'ın gol sevinci ikilemi
Haaland performansıyla doğal bir lider olsa da, Maresca daha önce esprili bir lojistik engelin Norveçlinin ana kaptanlık pazubandını takmasını engelleyebileceğini kabul etmişti. Teknik adamın, bir gol atıldıktan hemen sonra taktik talimatlar vermek için kaptanı kenara çağırdığı katı bir kuralı bulunuyor.
Maresca durumu esprili bir dille şöyle anlattı: "Eğer kaptan Erling olursa, Allah kahretsin! Bir sorunumuz var, hayal edebiliyor musunuz?" Bu taktik tercih, yeni sezon öncesinde takıma liderlik etme konusunda Dias'ı bir adım öne çıkarıyor gibi görünüyor.
Rodri için Barcelona’dan ayrılık kapıda
Maresca’nın açıklamasındaki belki de en çarpıcı unsur, Rodri’nin yokluğuydu. Dünya Kupası kazanan kaptan, Pep Guardiola’nın liderlik yapısının kilit sütunlarından biriydi ve Manchester’dan ayrılmaya yaklaşıyor gibi görünüyor. Haberler, orta sahanın özel bir muafiyet aradığını ve Barcelona ile görüşmeler kritik bir aşamaya gelirken City’nin antrenman tesisine dönmekten kaçınmak istediğini öne sürüyor.
City, Katalan devinden gelen yaklaşık 60 milyon € değerindeki iyileştirilmiş teklifi zaten reddetti, ancak oyuncunun Spotify Camp Nou’ya gitme isteği mutlak. Maresca, hafta başında İspanya milli oyuncusunun durumu sorulduğunda net konuşmuş ve İspanyol oyuncuyu 14 Ağustos’ta geri beklediğini belirtmişti.
- Getty Images Sport
Maresca için iç seçenekler
Liderlik grubunun en az iki üyeye daha ihtiyaç duyması nedeniyle Maresca'nın değerlendirebileceği birkaç iç aday bulunuyor. Eski Crystal Palace kaptanı Marc Guehi, Josko Gvardiol ve Phil Foden, bu rol için adı geçen isimler arasında yer alıyor. Artık kulübün A takımında en uzun süredir forma giyen oyuncusu olan Foden, daha fazla sorumluluk üstlenmeye açık olduğunu ifade etti.
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