Maresca, A takım kadrosundaki önemli değişim nedeniyle liderlik grubunu netleştirmek için yaz transfer döneminin kapanmasını bekleyeceğini açıkladı. Bernardo Silva'nın Real Madrid'e ayrılmasının ardından İtalyan teknik adam, önceki liderlik grubundan yalnızca Ruben Dias ile Erling Haaland'ın şu anda kaptanlık pazubandı için aday durumda olduğunu doğruladı.

Maresca, gazetecilere "Şu anda sadece Ruben ve Erling var ve transfer döneminin sonunu bekleyip iki kişi daha seçeceğim" dedi.

Kaptan olmanın büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Maresca, şöyle konuştu: "Ruben, bu kulüpte geçirdiği süre boyunca oyuncu olarak ve liderlik anlamında nasıl biri olduğunu gösterdi. Kaptanın ve liderin, kaptan olma sebeplerinin onlardan daha fazlasını beklemem olduğunu bilmesi önemli. Bu, onlara daha fazla özgürlük ya da avantaj verdiğim için değil. Tam tersine, liderlik grubu ve kaptanlar diğerlerinden daha fazlasını göstermeli ve daha fazlasını vermeli."



