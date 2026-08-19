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rodri(C)Getty Images
Yosua Arya ve GOAL-e

Çeviri:

"Rodri'ye ihtiyacım yok": Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünya şampiyonunun reddi hakkında böyle düşünüyor

La Liga
Transfers
Rodri
J. Mourinho
Barcelona
Real Madrid

Rodri’nin Manchester City’den Barcelona’ya transferi, Real Madrid için bir aşağılanma gibi görünüyor. Sonuçta başkent ekibi daha önce orta saha oyuncusu için büyük çaba harcamıştı, ancak Rodri son tahlilde Barcelona’yı tercih etti. Ancak Real’in teknik direktörü Jose Mourinho, bu yorumu kabul etmiyor.

"Onunla iki kez konuştum ve Real Madrid ona çok iyi bir teklif yaptı" dedi Mourinho, El Chiringuito'ya. "Rodri'nin şüpheleri vardı, tereddüt etti ve Rodri'nin şüpheleri bende de şüphe uyandırdı" ifadelerini kullandı Mourinho.

  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    Yani Real, sonunda Rodri’yi artık istemedi mi? Büyük ihtimalle hayır, ancak Mourinho oyuncuyu anlayabiliyor gibi görünüyor. Teknik adam, “O olağanüstü bir oyuncu ve bize karşı son derece saygılıydı, onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok ama Real Madrid öyle bir büyüklüğe sahip ki soru işaretleri taşıyan oyunculara sahip olamaz” dedi.

    Mourinho’ya göre Real aradığında tepkinin daha çok “Ne zaman geleyim?” şeklinde olması gerekir. Ancak Mourinho, Rodri hakkında tek bir kötü söz etmiyor: “Bize karşı son derece saygılıydı. Ona en iyisini diliyorum. Tabii çok da değil ama ona en iyisini diliyorum.”

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  • Real Madrid şimdi orta saha için bir takviye daha yapacak mı?

    Toni Kroos ve Luka Modric döneminin sona ermesinin ardından birçok kişi, Real'in orta sahadaki temposunu belirleyecek ideal isim olarak Rodri'yi görüyordu. Ancak Mourinho, kadrosunun orta sahada işlevsel bir boşluk yaşadığı yönündeki iddiaları geri çevirdi. Portekizli teknik adam, oyuncuların gelişimine güçlü şekilde inanıyor ve şu anda elinin altındaki yeteneğe güveniyor.

    "Rodri'ye ihtiyacım yok" dedi Mourinho. "Oyuncu eksiğimiz yok. Piyasa açık olduğu için başka transferler olmayacak demiyorum ama bana doğrudan benim için bitti mi diye soruyorsanız, evet. Bitti. Bu kadroyu gerçekten çok seviyorum."

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