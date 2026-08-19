"Rodri'ye ihtiyacım yok": Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, dünya şampiyonunun reddi hakkında böyle düşünüyor

Yani Real, sonunda Rodri’yi artık istemedi mi? Büyük ihtimalle hayır, ancak Mourinho oyuncuyu anlayabiliyor gibi görünüyor. Teknik adam, “O olağanüstü bir oyuncu ve bize karşı son derece saygılıydı, onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok ama Real Madrid öyle bir büyüklüğe sahip ki soru işaretleri taşıyan oyunculara sahip olamaz” dedi.

Mourinho’ya göre Real aradığında tepkinin daha çok “Ne zaman geleyim?” şeklinde olması gerekir. Ancak Mourinho, Rodri hakkında tek bir kötü söz etmiyor: “Bize karşı son derece saygılıydı. Ona en iyisini diliyorum. Tabii çok da değil ama ona en iyisini diliyorum.”