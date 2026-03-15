Rodri, West Ham'ın puan kaybıyla Arsenal'le arasındaki farkın 9 puana çıkması üzerine Man City'nin şampiyonluk umutlarının sona ermiş olabileceğini kabul etti

Maçın ardından konuşan Rodri, City'nin içinde bulunduğu zor duruma ilişkin samimi bir değerlendirmede bulundu. "[Şampiyonluk yarışı bitti mi?] Belki evet, belki hayır. Pes etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz," diyen orta saha oyuncusu TNT Sports'a şunları söyledi: "Bunun zor olacağını biliyoruz çünkü sezonun sonunda kazanmak için neye ihtiyaç duyulduğunu tecrübe ettik. Aradaki farkın çok büyük olduğunu düşünüyorum ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şimdi pişmanlık duyulacak bir an değil.

"Bugün sezonun nasıl geçtiğini biraz gösterdik, inişler ve çıkışlar, sonra belki son pas ya da son vuruş fark yaratabilir. Futbol gol demektir ve gol açısından sayıları tutturacak oyuncuları bulamadık. Futbolda en önemli şey budur çünkü fırsatlar yarattık, maçları kontrol ettik ama farkı yaratan budur."