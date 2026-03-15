Rodri, West Ham'ın puan kaybıyla Arsenal'le arasındaki farkın 9 puana çıkması üzerine Man City'nin şampiyonluk umutlarının sona ermiş olabileceğini kabul etti
Londra Stadyumu'nda şampiyonluk yarışı kayıp gidiyor
Doğu Londra'daki beraberlik, Mikel Arteta'nın Arsenal'inin zirvede 9 puanlık önemli bir fark açtığı anlamına geliyor. City'nin hala bir maç eksiği olsa da, son iki lig maçından sadece iki puan toplayabildikleri son dönemdeki performansları, Pep Guardiola'nın kadrosunda sezon sonlarında her zamanki gibi gösterilen güçlü çıkış için gerekli olan keskinliğin şu anda eksik olduğunu gösteriyor.
Rodri'nin bu eksikliği dürüstçe kabul etmesi
Maçın ardından konuşan Rodri, City'nin içinde bulunduğu zor duruma ilişkin samimi bir değerlendirmede bulundu. "[Şampiyonluk yarışı bitti mi?] Belki evet, belki hayır. Pes etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz," diyen orta saha oyuncusu TNT Sports'a şunları söyledi: "Bunun zor olacağını biliyoruz çünkü sezonun sonunda kazanmak için neye ihtiyaç duyulduğunu tecrübe ettik. Aradaki farkın çok büyük olduğunu düşünüyorum ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şimdi pişmanlık duyulacak bir an değil.
"Bugün sezonun nasıl geçtiğini biraz gösterdik, inişler ve çıkışlar, sonra belki son pas ya da son vuruş fark yaratabilir. Futbol gol demektir ve gol açısından sayıları tutturacak oyuncuları bulamadık. Futbolda en önemli şey budur çünkü fırsatlar yarattık, maçları kontrol ettik ama farkı yaratan budur."
Guardiola, zorluklar karşısında yılmadan direnmeye devam ediyor
Matematiksel olarak giderek artan dezavantaja rağmen Guardiola pes etmeyi reddetti. City teknik direktörü, takımına moralini kaybetmemesi için çağrıda bulundu. "Henüz bitmedi. Kim söyledi bunu? Kaybetmedik. Devam edeceğiz," diye ısrar etti Guardiola. "Arsenal karşısında 9 puan fark çok büyük ama böyle oldu. Onlarla evimizde bir maçımız var, bu yüzden sonuna kadar denemeliyiz. Mümkün olmazsa şampiyonu tebrik ederiz, ama denemeliyiz."
Avrupa'da kurtuluş ufukta görünüyor
Yurtiçindeki tablo karamsar görünse de Rodri, City’nin Şampiyonlar Ligi’nde sezonu kurtarabileceğinden emin. The Blues, Salı günü Etihad Stadyumu’nda Real Madrid’e karşı ilk maçta aldığı 3-0’lık mağlubiyeti telafi etmek zorunda olduğu devasa bir görevle karşı karşıya. Bu, kulüp tarihinin en büyük Avrupa geri dönüşlerinden birini gerektirecek bir engel.
"Diğer turnuvalarda hâlâ hayattayız ve Salı günü [Real Madrid'e karşı] çok önemli bir maçımız var. Bu maçı çevirebileceğimize gerçekten inanıyorum. Oynayan oyuncuların gol atması gerekiyor," diye konuştu Rodri. Premier Lig şampiyonluğu kuzey Londra'ya gidecek gibi görünürken, Avrupa hayallerini canlı tutmak için İspanyol devine karşı bir mucize yaratma baskısı artık tamamen City'nin üzerinde.
