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imago-sport-1047741483.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Rodri transferinin etkisi: Barcelona'nın politikasına hizmet eden Deco'nun sihirli reçetesi

Transfers
La Liga
Barcelona
Rodri
T. Marques
Deco
İspanya

Rodri'nin Barcelona kulübünün spor projesine beklenen katılımı, etkisini şimdiden göstermeye başladı. 

Teknik direktör Hansi Flick'in takım kadrosunda üst düzey bir takviye elde edeceğine kuşku yok; ancak her açıdan beklenmedik olan bu transfer, ilk plan üzerinde bazı zorunlu değişiklikleri dayatacak. 

Sport gazetesi, "Spor direktörü Deco, farklı tarafların isteklerini bağdaştırmak için sihirli reçetesini kullanmaya devam etmek zorunda kalacak; bu da yeni gelir yaratmak amacıyla daha fazla satış anlamına geliyor" diye yazdı.

Hafta sonu içerisinde gerçekleşmesi mümkün olan Rodri'nin gelişi, Barça'nın orta sahasında halihazırda var olan doygunluğu daha da artıracak.

Bu nedenle Katalan takımının kadrosundaki oyuncu sayısının azaltılması gerekiyor ve ister kiralık ister kesin satış yoluyla olsun, oyuncuların ayrılışına yönelik beklenenden çok daha fazla anlaşmanın yapılacağı açık.

  • imago-sport-1072230279.jpgAFLOSPORT

    Tommy Marquez'in ayrılık vakti geldi

    Son günlerde hem Deco hem de Flick, sezon hazırlık döneminin başında yer alan genç oyuncularla, bu sezona ilişkin durumlarını netleştirmek amacıyla birkaç toplantı gerçekleştirdi.

    Diarra, Alex Gonzalez ve Gustavo gibi bazıları, Barcelona Atletic saflarına dönmeleri gerektiğini artık biliyorken; Toni Marquez gibi diğerleri, yeni bir rota aramanın vaktinin geldiğini anladı.

    Marquez'in seviyesini geliştirmeye devam etmeye ihtiyacı olduğu kesin ve Barcelona'da orta sahadaki oynama dakikaları büyük bir rekabete konu olacak; bu da Spotify Camp Nou'dan uzakta yeni bir ortam aramak için önemli bir neden.

    Ancak akademi oyuncusunun ayrılığını teşvik etmenin bir diğer büyük nedeni, kulübe birkaç hafta önce masada bulunmayan transferleri finanse etme imkânı tanıyacak ek mali gelir yaratmaktan başka bir şey değil.

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  • imago-sport-1074349338.jpgSergio Ros

    Barcelona'nın para toplaması gerekiyor

    Para toplaması gereken Barcelona için Tommy Marqués bunu gerçekleştirmenin iyi kaynaklarından biri olabilir. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 20 milyon avro olsa da, kulüp onun ayrılığını çok daha düşük bir rakama tamamlamaya hazır olacak.

    Son saatlerde Manchester City, Borussia Dortmund ve Sporting Braga'dan geldiği öne sürülen tekliflerle ilgili haberler ortaya çıktı bile.

    Portekiz cephesinde ise Braga'nın, geçen yaz Pau Víctor'u 12 milyon avro artı bonuslar olarak 3 milyon avro daha karşılığında transfer ettiğinde yaptığına benzer bir operasyona hazır olduğu teyit edildi.

    Tommy Marqués'in ayrılığı, Barcelona orta sahasındaki tek ayrılık olmayabilir; zira Casadó'nun ismi, Katalan takımından ayrılmaya aday oyuncularla ilgili tüm tahminlerde yer alıyor ve bu durum, gelecek sezonun bütçesinde bir başka önemli gelir kaynağı oluşturacak.

    Şu an itibarıyla müzakereler henüz sonuçlanmış değil, ancak tüm işaretler Barcelona akademisi oyuncusunun 40 milyon avroya yakın bir bedel karşılığında Suudi Arabistan futboluna yöneleceğini gösteriyor.

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