Rodri'nin Barcelona kulübünün spor projesine beklenen katılımı, etkisini şimdiden göstermeye başladı.

Teknik direktör Hansi Flick'in takım kadrosunda üst düzey bir takviye elde edeceğine kuşku yok; ancak her açıdan beklenmedik olan bu transfer, ilk plan üzerinde bazı zorunlu değişiklikleri dayatacak.

Sport gazetesi, "Spor direktörü Deco, farklı tarafların isteklerini bağdaştırmak için sihirli reçetesini kullanmaya devam etmek zorunda kalacak; bu da yeni gelir yaratmak amacıyla daha fazla satış anlamına geliyor" diye yazdı.

Hafta sonu içerisinde gerçekleşmesi mümkün olan Rodri'nin gelişi, Barça'nın orta sahasında halihazırda var olan doygunluğu daha da artıracak.

Bu nedenle Katalan takımının kadrosundaki oyuncu sayısının azaltılması gerekiyor ve ister kiralık ister kesin satış yoluyla olsun, oyuncuların ayrılışına yönelik beklenenden çok daha fazla anlaşmanın yapılacağı açık.