Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle. Altı yıl önce sadece 2 milyon £’a (2 milyon $) kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmış olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde ettiği için çok memnun olacaktır; her ne kadar daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olduğu bildirilmiş olsa da. Brighton bu bedeli kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatıracaktır; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor ve bu ayrı bir transfer olacak. Zaten stoper seçenekleri açısından da çok eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

Tottenham için: Bu transferin açık şekilde yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin isteğiyle gerçekleştiği görülüyor; zira İtalyan teknik adam Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışmıştı. Ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ (94 milyon $) değer biçtiği yönündeki haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmesine ramak kalmışken Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya yönlendirildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması beklenirdi, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmek zorunda olduğunu düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, takım arkadaşı stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. En azından Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yepyeni bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp ona herhangi bir Avrupa kupası sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan teknik adamla çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini çok iyi biliyor olacaktır ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan Kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yol gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

Krishan Davis