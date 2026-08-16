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Rodri-Barcelona-Man-City-GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Rodri transferi, Barcelona'yı Avrupa futbolunun zirvesine geri taşıyabilir: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerine not verdi

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
FEATURES
M. Godts
Ajax

Bazı futbol taraftarları için yaz ayları, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı büyük isimler yüksek bonservisli hamlelere imza atıyor.

Bazı transferlerin, işin içindeki tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz. Ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşündüğü pek çok anlaşma da var.

GOAL de bu nedenle, oyuncular daha resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her tamamlanmış anlaşmayı notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize söyleyin...

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 65 milyon £)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı bile City taraftarları için fazlasıyla acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının adeta kaçınılmaz olduğu hissediliyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem ana savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetiminde City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahayı kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda goller bularak da öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da dahil. £116 milyonluk ($156m) bonservis etiketine rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel takviye Ayyoub Bouaddi’nin de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için yaşı çok küçük, tecrübesi ise çok az. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe. Maresca’yı City’nin taktik planını yeniden ayarlamak ve takımın hâlâ en büyük kupalar için yarışmasını sağlamak adına devasa bir görev bekliyor. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıntı yaratacak türden bir yıldız transferi. Barca, zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun en güçlü favorisi konumundaydı, ancak artık bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine gitmesini gördükten sonra Real Madrid’in sarsılması beklenir; Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho yeniden yapılanması yerine Hansi Flick’in zaten sağlam şekilde oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozun son parçası olabilir; o, futbolun en iyi ön liberosu ve Flick’in dizilişine istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle, geçiş oyununda rakiplerin Barca savunmasını delmesi kesinlikle çok daha zor olacaktır. 30 yaşındaki oyuncunun takıma anında uyum sağlaması da bekleniyor; zira Barca kadrosu, İspanya milli takımından takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeleyen Frenkie de Jong’un, yıl bitmeden sahalara dönmek için bir mücadele verdiği bildiriliyor ve bu kaybın ardından harekete geçmeleri gerekiyordu; Rodri ise rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi durmuyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri’nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola yönetiminde bu kadar alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu transfer aynı zamanda Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesini de sağlayabilir. Ciddi sakatlıklar, eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini son yıllarda sekteye uğrattı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı yapısına dönmek, en üst seviyedeki ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibileriyle birlikte uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş kusursuz olmalı; ondan son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı hükmedici rolü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye maddi açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada şimdi parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 34 milyon £)

    Tottenham açısından: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti; bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için diretebilirdi, hatta diretmeli deydi. Bununla birlikte, yolların ayrılması için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham küme düşmemek için mücadele ederken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi; yani savunmada hâlâ güçlü seçeneklere sahip. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek anlamda bir yeniden yapılanmaya gitme ihtimali, artık istediğini aldığı için Spurs adına daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid açısından: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle biçilmiş kaftan. Agresif, önde savunmayı seven bir stoper ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'nun sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlama konusunda sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasındaki ana sigorta olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan sorunları gidermeye çalışırken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o bir türlü ulaşılamayan Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yaklaşmasına büyük katkı sağlayacak akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya, piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama fırsatı verebilir. Not: A

    Romero açısından: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında başından beri sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir risk olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etmesinin nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için yarışmak ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda gelen ideal hamle bu. De Zerbi'nin başa geçmesiyle yeniden yükselişe geçmiş gibi görünseler de Tottenham ona bu platformu sunamadı. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca hızlı uyum sağlamasına yardımcı olacak Julian Alvarez ve Giuliano Simeone dahil dört Arjantinli takım arkadaşı da yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon £)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz çok büyük bir para harcadı, hatta tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından kayda değer bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda zirvede. İngiltere formasıyla Dünya Kupası’nda sağ bekte ve sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü ve Kuzey Amerika’daki turnuvada İngiltere’nin oynadığı sekiz maçın tamamında forma giydi. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda bir kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplam yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, aslında neredeyse bunun iki katı bir değere sahip olduğu bile savunulabilir. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için gerçekten büyük bir fırsat gibi görünüyor. Inter, kilit oyuncusu Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefleri Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olduktan sonra rotasını başarıyla Spence’e çevirdi; Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurmada da o kadar başarılı olan bu dinamik bek, İngiltere milli takım oyuncusu olarak Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini birebir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma açısından bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu kulüp, bu bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları, 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına katarak ciddi karşılık buldu. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve teknik adamın bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence kuşkusuz daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir; üstelik Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından bunu hak ederek. Sonunda kuzey Londra’da kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs’te geçirdiği dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak nitelendirildi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme hattına yaklaşmasının ardından, şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilecek bir kulübe gidiyor ve elbette Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde yükseltmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, daha önceki bölümde Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve Stones’un, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olması gerekiyor. Not: A+

    Krishan Davis


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  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    14 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax açısından: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi için hayli kasvetli geçen 2025-26 sezonunda adeta tek ışık huzmesiydi. Godts, kadroda hem golde (17) hem de asistte (15) çift haneli sayılara ulaşan tek isimdi. Bu yüzden onu yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından kaybetmek oldukça ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax en değerli oyuncusu için PSG’nin masaya koyduğu para seviyesini geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde yaşadıkları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim hattından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki Godts, 2023’te Genk’ten 17 yaşında sadece 1 milyon euroya transfer edilmişti. Bu açıdan Ajax bildiğini yapmayı sürdürecek, ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönecek kadar kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG açısından: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şu ana kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve Barcola’nın büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulduğu Fransa forvetinden gelir elde etmeye son derece açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustalıkla bekletti. İşin en güzel yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli bir alternatif sunması gereken Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini karşılama ihtimalinin yüksek olması. Not: A

    Godts açısından: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ayrıca bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da giremedi. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique kilit oyuncularını hafta içi Avrupa maçları öncesinde ve sonrasında dinlendirirken Ligue 1 ile Fransa Kupası’nda da bol süre bulması gerekir. Ancak insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; yine de şu anda dünyada bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenmesi adına bundan daha iyi bir yer muhtemelen yoktur. Not: B

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için muhtemelen istedikleri kadar yüksek bir bedel alamadı, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Görüşmeler sırasında Rayo’nun şartları sürekli değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma maddesini talep ettiği bildirildi, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria’nın Batı Londra’ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından elleri pazarlık masasında çok güçlü değildi ve 28 yaşındaki oyuncu da daha fazlasını talep edebilecekleri yüksek potansiyelli genç bir yetenek değil. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında hızlı bir şekilde Real Madrid’e ayrılmasının ardından Chelsea’nin savunmanın sol tarafını mutlaka güçlendirmesi gerekiyordu; bu ayrılık Jorrel Hato’yu kadrodaki tek doğal kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca oynadığı tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve önünde doldurulması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki pozisyonunun en iyilerinden birine dönüşmüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük ihtimalle yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon avroluk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir bölge için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli olsa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria ancak 22 yaşında Real Zaragoza’ya katıldığında İspanya’nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve 2022’de şu an Liverpool’un başında olan Andoni Iraola onu Rayo için kadroya kattığında La Liga’ya yükseliş adımını attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; topu ayağında rahat kullanan, öne oynayan ve agresif bir bek olarak takımının kilit isimlerinden biri haline geldi, geçen sezon ekibinin Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi gerçekleştiriyor ve belli ki hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso’nun yönetiminde kendisini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali son derece yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için yer açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapılmıştı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam yalnızca 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, savunma hattının bel kemiği olması için bir süredir ona güvenmiyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye konulan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Liverpool'un, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödediği bildiriliyor. Joe Gomez ile Giovanni Leoni sakatken ve diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için hâlâ çalışırken, Liverpool'un bir stoper daha kadrosuna katması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de görev yapabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlıca uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Liverpool'un, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçtiği bildirildi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, Anfield'a omuzlarında büyük bir baskı ve yanıtlaması gereken birçok soruyla gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar konusundaki sıkıntıları düşünüldüğünde başka bir elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme talebinde bulunmasına neden olan zorlu bir dönemin ardından, futboldan yeniden gerçekten keyif almak amacıyla kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin ateşli desteği, Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak, bunun yanında Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan temel hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea açısından: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam olarak ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi sayılabilecek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve 25 milyon £ artı 5 milyon £ bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bu dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı transfer etti ve Levi Colwill da ön çapraz bağ kopmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunurken oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu oyuncular arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına karşı koyamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como açısından: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27 sezonundaki Şampiyonlar Ligi debutları öncesinde Chelsea’den oyuncu transfer ediyor olmaları. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah her ne kadar İngiltere millî takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bir kesimi için eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam 30 milyon £ (40 milyon $) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilemez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona pekâlâ uygun olabilir. Not: C

    Chalobah açısından: Tam anlamıyla açık konuşmak gerekirse, Chalobah, Chelsea tarafından birkaç yıldır savrulduğu için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan para kazanmak istemeye çalıştığı hissi var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada etkileyici bir performans sergiledi), sadece beş ay sonra ise bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok süre alan stoperi olmasına rağmen Chalobah’ın yeniden hiyerarşide geri plana düşeceğini transfer hamleleriyle net biçimde ortaya koydu ve ondan tamamen kâr elde edilebiliyor olması, Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve şimdi Şampiyonlar Ligi’nde oynama ve Como Gölü kıyısında Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını heyecanla bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yarattı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge şimdi, 2025-26'daki çalkantılı sezon boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Brezilyalının yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Yeni transfer Sean Steur'dan henüz 18 yaşındayken Guimaraes'nin yerini doldurmasını beklemek haksızlık, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olması düşünüldüğünde gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu sahada da örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ı, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahanın merkezini istikrara kavuşturmak için devasa bir iş bekliyor ve Guimaraes'nin yerini dolduracak yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süre sonra dönüşünün üzerine koymayı hedefleyen Mikel Arteta'dan çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, 8 numara rolünde Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki herhangi bir oyuncudan daha fazla ikili mücadele kazanmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyumu sayesinde Guimaraes'nin takıma çok çabuk adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'nin bu korkutucu merkezi üçlüyü tamamlamasıyla artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak ezmesini hayal etmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden eşleşmeleri halinde aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir ki bu da uzun süredir peşinde oldukları o büyük kupayı sonunda kazanma şansları açısından oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçrama yapmanın tam zamanı. Bunu, Dünya Kupası'nda tüm şüpheleri ortadan kaldıracak şekilde kanıtladı; Brezilya adına dört golün asistini yaparken, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kabus gibi elenişten önce, takım üzerindeki belirleyici etkisi bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes, Newcastle'ın seviyesini bir süre önce aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes yüksek bonservis bedelinin baskısından zerre etkilenmeyecek, Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahraman olarak gerçekten tüm kutuları işaretliyor. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan acımasız bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da zedelenmiş ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise, Fiorentina'da iyi iş çıkarsa bile Real'in Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymama ihtimali bulunuyor; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmaya çalışan La Viola için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar da, mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin milli takımına geri dönmek için de son derece istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha alabilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel göz önüne alındığında büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentilerle Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük zayıf katkısı, etrafındaki beklentiyi pek haklı çıkarmadı. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz yere itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi ona bunu Bernabeu'nun yoğun ilgi odağından uzakta yapma alanı tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen suya düşmüş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola'nın James Trafford'la ilgili yaklaşımı gerçekten sorgulanmalı. 2023'te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley'den yeniden kadroya katılan Trafford'un, Ederson'ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad'da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmeyi uygun gördü ve bu hamle genç İngiliz kaleciyi anında yeniden hiyerarşide geriye itti. City, duygular ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle tanınan bir kulüp haline geldi. Mali açıdan bakıldığında da, 12 ay önce Burnley'ye £27 milyon ödenen ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak görev yapan bir oyuncudan kayda değer sayılabilecek bir kâr elde etmiş olmaktan oldukça memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, yüksek profilli bir başka genç altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modeli böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu transfer, yaz dönemini sessiz ama etkili şekilde güçlenerek geçiren Leeds için müthiş bir fırsat gibi görünüyor. Gelecek sezon doğru hamleleri yaparlarsa Avrupa kupalarına katılım yarışı için sürpriz bir aday olabilirler. Trafford, Elland Road'a gelen gözde bonservissiz oyuncu Harry Wilson ve yüksek potansiyelli Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından kapıdan giren isim oldu ve Leeds'in sorun yaşadığı bir pozisyona üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle'ın da hayranlık duyduğu biliniyordu ve Premier League'de takım seçme lüksü olabilirdi. Leeds'i tercih etmiş olması önemli ve bu karar, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma savaşından uzak durabileceğine inandığını gösteriyor olmalı. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City'den uzak hayata ikinci bir deneme. 2026-27 sezonunun sonunda sürpriz sayılacak bir küme düşme yaşanmazsa, uzun vadede kendisini Premier League'de 1 numara olarak kabul ettirme konusunda artık gerçek bir şansa sahip. Kalecinin açıkça yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı; geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirmişti. Şimdi bunun, 32 yaşındaki Jordan Pickford'ın yerine İngiltere'nin 1 numarası olma yoluna sokacak transfer olmasını umacak. Trafford, Premier League'de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds'i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş biri olarak kendisine bir fırsat verilmesi için her türlü şans mevcut. Bazıları Newcastle ya da sözde 'büyük altılı' kulüpler yerine Leeds'i tercih etmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. Kendi içinde, bu transferi daha da büyük şeyler için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadroya kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibileri daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de onların içindeki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitiren yürüyüşünün itici gücüydü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driblingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, yeniden Şampiyonlar Ligi sıralamasına girmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını paraya çevirmeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Kısa süre içinde toparlanıp bir başka cevher bulacaklardır ve eğer Diomande Real Madrid'de ilk andan itibaren etki yaratırsa bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını yalnızca daha da güçlendirecektir. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ön çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ettiği için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu için takımın kanat rotasyonuna kesinlikle takviye gerekiyordu. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek için bastırdığı bir dönemde, genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve yoğunluğa sahip olmasıyla Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemi için de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak hızlı öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Sıradan futbolseverlerin büyük bölümü, geçen yıl bu zamanlarda, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olduğunda Diomande'nin varlığından bile habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda altyapı takımından yükseldikten sonra ligde sadece 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı vererek Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı. Bunun ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisi için geleceğini o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten olağanüstü; bu da ne olursa olsun onu kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirve noktasındayken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz'in de aralarında bulunduğu birkaç takım arkadaşı dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozan isim en çok Salah oldu. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de görünüyordu, çünkü hücumdaki üretkenliği kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha da görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 kazandığı bildirilen yeni sözleşmesi sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildi; bu, ilgili tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedefinde olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Lig tarihindeki en büyük hamlelerden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde net biçimde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de müthiş bir başarı. Kendi jenerasyonunun en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi biçimde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının da üzerine koyuyor. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, takım zirve mücadelesi verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmeye düşmek Salah adına utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi çıkarlarının gerisine atmasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkum görünüyor. Eski Roma yıldızıyla Avrupa'daki başka hiçbir üst düzey kulübün ilgilenmemiş olması, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça yıpratıcı görünüyor. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'daki işlerin nasıl bittiği konusunda özel olarak pişmanlık duyacağı kesin. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için uğraşmak yerine yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde Brentford’un onun önünü kesmesi zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek ayrılığı kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli parçalarından biriydi; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Buraya kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in yüksek potansiyelli Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle kadroya katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla etraftaki en iyi genç yetenekleri biriktirmeye çalışan transfer stratejisinden son derece keskin bir kopuşu temsil ediyor. Liderlik özellikleriyle büyük saygı gören, Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan ve hayranları arasında eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de bulunduğu Henderson, Maviler’in son yıllarda fazlasıyla yoksun kaldığı deneyim, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerileri için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve mizacıyla birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Bununla birlikte, Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek; ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendini hazır tutarak, hatta antrenman yaparak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu hissettiriyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kariyerinin bu aşamasında ona mutlaka çok cazip gelecektir. Saha dışındaki katkısının yanı sıra, Maviler kültürlerini yenileyip umut vadeden genç kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken yeni bir döneme de öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği döneme kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme de cabası. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı ve takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu; ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan serüvende de kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya ciddi bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her metrekaresini kullandı. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmeyi kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı onların Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şansına çok olumsuz etki edebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için oldukça kolay bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemi için biçilmiş kaftan. Genç oyuncu, ilk olarak bir bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ek bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco sayesinde Chelsea, topu rakip yarı alanda dolaşımda tutma ve geri kazanmak için büyük efor sarf etme konusunda güvenebileceği bir oyuncu kazanmış oldu. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, Barco'nun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle azaltacaktır ve oyuncunun ortaya çıkarabileceği hâlâ büyük bir potansiyel var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonrasında ise Strasbourg geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Arjantin formasıyla turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olsa da, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası gibi zorlu bir sahnede bulunma deneyimi de Barco'nun kariyeri açısından çok değerli olacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu gelişmenin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin de ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, elbette gönül koymayacaklardır ama bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle aralık ayında korkulan ön çapraz bağ yırtığı yaşadıktan sonra hâlâ forma giyemeyen gelecek vadeden genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas varken, mutlaka iyi bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu an için ellerindeki seçenekler yalnızca Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu anda net değil, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e gidişi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. Bunu da BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından, gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakırken yaptı. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla getiriyor. Üstelik sadece kadroda sayı tamamlayan bir isim de olmayacak. Şu anda 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor ve ikinci en yüksek gol sayısına da 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi birçok santrforu kadrosunda bulunduran Chelsea’nin ayrılacak isimler konusunda hâlâ çalışması gerektiği anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Welbeck, hâlâ katkı verebilecek durumda olduğunu gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacaktır, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelip bol süre alma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında ileri uçta görev yapması beklenmeli. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı da sunabilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden buluşacak ve Chelsea onu kadroda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. City’nin artık eski teknik direktörü Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık ışıltılı kariyerinde savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te tarihi bir üçleme yapmasına, buna uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de dahil olmasına yardımcı oldu. Stones, fiziksel sorunlarına rağmen tartışmasız bir kulüp efsanesi olarak anılacak, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis bedeli getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine katılmıyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında bu hamle Inter açısından, serbest transfer olsa bile, kayda değer bir risk taşıyor. Ancak İtalyan ekibi, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Şimdi Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Formunda olduğu günlerde Stones hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter, İtalya’daki daha düşük temponun, bedeni Premier League’de onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde fiziksel olarak daha az yıpratıcı olacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Nerazzurri’nin, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu transferi bir tür fırsat transferi olarak görmesi de muhtemel. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama da gayet uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde muhteşem Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasına da uzanacak şekilde İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onun milli takım düzeyinde de iddiasını korumasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yi 24 yaşındayken Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha karşılığını verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, oyuna hükmeden bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'nin kendisini en üst seviyede sınama isteğinin farkında oldukları da bildirildi. Şişirilmiş piyasa düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda köklü bir değişime umutsuzca ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyunca tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nin gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da bulunduğu bildirildi; bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz pahalı olsa da, kariyerinin zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A Milli Takımı oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl müthiş geçti; Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı ve sağlam performanslarının ardından bu yaz sözde "big six" kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile onların gelecekleri etrafındaki belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta bir kült kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde iyi bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında hızla sevilen bir figür haline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Belki de duygular karışık. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılmasına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kilit bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Her şey ama her şey onun üzerinden ilerliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi, orası ayrı mesele, Forest ikincisi olduğunu söylüyor, ancak iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde kazıkladı. Not: A

    Man City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da tüm işaretler, Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz memleketi İspanya’ya dönmek için Etihad’dan ayrılacağını gösteriyor; ayrılmasa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyduğunu düşündürüyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta üst üste birkaç iyi sezon geçirdikten sonra geliyor ve Şampiyonlar Ligi’nde hâlâ bir maç bile oynamış değil. Anderson, uluslararası seviyede hâlâ İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı çok açık. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde müthiş bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan umut vadeden genç İngiliz orta sahalardan ilki olmayabilir. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemi çevreleyen çok fazla belirsizlik olsa da bu, onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, bu yaz Garnacho’yu bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis etiketi nedeniyle çok rahatlıkla elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. Biraz 10 günü aşkın süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılık transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya gitmesiyle hızla gerçekleşti. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da şimdiden dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok uzağında olmayacağını düşünmek gerekir. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarlarının alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç başantrenör Unai Emery’di; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir tamamen yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, Rogers’ın hücumdaki rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villans sezon sonunda onu satın almak zorunda kalırken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, oyuncu beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda finansal kurallardan sıyrılmanın oldukça pervasız bir yolu gibi duruyor; zira yaz aylarında Arjantinli kanat oyuncusu kalıcı olarak gitmiş olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Anlaşma da belli ki Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA’nın gözünde azamiye çıkarmak için kurgulandı. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcına adım atan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli biri ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde doldurulmayı bekleyen bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden ayrılınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor; çünkü Villa Park taraftarı, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından oldukça büyük beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın yaşadığı durumun da farkında olması kaçınılmaz. Elliott, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, şartlı satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla katılmıştı; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrosuna nadiren dahil edildi. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Club Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın beş büyük liginden birinde oynuyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edecek olmaktan son derece memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması nedeniyle satıcı kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu para, bir Jupiler Pro League takımı için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transfer olmasının ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, bu anlamda bir alternatifte aranan pek çok özelliği karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak çok iyi bir kampanya geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına kalmasına önemli katkı sağladı. Elbette, bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de bu transfer belli bir risk barındırıyor; Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlanmıştı, gerçi o zamanlar çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu da başarılı olmak için gerekli fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından başlangıçta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olması da ona moral veriyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standardı korumak ancak işaretler, onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken sıkı çalışma zamanı başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey fazla sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başardığı için de iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca Barca'yı transfer işleri nedeniyle epey sert eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce milli takımdaki ilk maç şansını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak bu onun için hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa sonunda gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal’e katılsaydı, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette işin finansal tarafına bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı Middlesbrough’dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında kadrosuna kattılar. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar; bu da Villa’nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken diğer yandan Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine önemli katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle elinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok arzulanan hücum oyuncularından birini kadrosuna katarak Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendisine sorduğu soru bu. Birçok kişi de artık transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin “istenmeyenler” grubundan bir oyuncunun Villa Park’a, hem de fahiş şekilde şişirilmiş bir ücretle gideceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun onu fikrinden döndürdüğü bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma şansının çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea her an değişim halinde olan ve çok kötü yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer’la birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla “cold” sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı kaynağı olsa da, sağlıklı olduğunda müthiş bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı; Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandılar. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi kupasını kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde enfes bir gol attı. Sözleşmesinin bitimine iki yıl daha kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. Transferin sonuçlanmaya yakın olduğunun ortaya çıkmasına kadar United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kariyerinde gerçekten çok fazla maç yükü var. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan hamlelerde fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford'daki paniği bir miktar yatıştıracak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda da klasını bir kez daha gösterdi. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılacağı yönünde gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir transfer haline getiriyor; o da hiç kuşkusuz pas çeşitliliğini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını memnuniyetle karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, umut vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından ilk takımın bir parçası olmak üzere geri döndükten sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon (64 milyon dolar) artı £2 milyon bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak £16 milyona kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi dönemi geldiğinde Mason Mount'ın ellerindeki tanınmış tek kıdemli orta saha oyuncusu olduğu bir senaryodan kaçınmak isterken paniğe kapılmış şekilde Santos'a yöneldi; Kobbie Mainoo ise hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda. Fernandes'in peşine düşülmesinin sonuçsuz kalmasının ardından United karar alıcılarının "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyaç duyuyor, ancak transfer dönemi sona erdiğinde garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir girip bir çıktığı sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosunda kendisine yer vermemiş olmasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, "düzenli ilk takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağını zaman gösterecek ve çok şey, kulübün orta saha yenilemesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel olduğundan, United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzak, yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir; ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılmaya hak kazanamadığı için, doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlaması oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesinin hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool, ardından Alexander Isak'ı son derece can yakıcı koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak hayalin gerçekten sona erdiğini gösteren şey, Tonali'nin bütün takımlar arasında Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken, daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor; üstelik o para da büyük ihtimalle yine boşa harcanacak. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamladıktan sadece bir gün sonra Tonali için kulüp transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, transfer piyasasının çılgına döndüğünün bir kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapma ihtimali taşıyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetiminde transfer piyasasında benimsenen temkinli/cimri yaklaşımdan yıllardır rahatsız olan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini kadrosuna kattığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali kulübün yanında durduğu yasa dışı bahis cezasının ardından ayrılacaksa, bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, artık en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries'in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter'in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri ve bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon / 23 milyon dolar), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl kalmış bir oyuncu için Inter'in günümüz piyasasında çok daha yüksek bir bonservis talep edebileceği düşünüldüğünde, Inter açısından oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter'in eli kolu bağlı kalmış olabilir; zira Hollandalı, Eylül 2024'te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, ardından bu yıl düşmüş. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga'nın katı finansal kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı transferlerin peşine düşen bir kulüp itibarı kazanan Real Madrid adına bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos'un ödediği bedelin en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal'ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos'un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da epey altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan daha çok hücumda etkili olduğu savunulabilecek bir sağ kenar savunmacısı. Bu da Madrid'e o bölgede daha iyi takımlar tarafından değerlendirilebilecek bir dengesizlik bırakıyor. 30 yaşında olması da onu uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries'in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021'de PSV'den geldiğinden bu yana Inter'e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri'nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu'daki baskıyı da bir ölçüde azaltacak. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünüldüğünde, Alexander-Arnold'u takım dışında tutup tutamayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier Lig'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda büyük katkı sağlayacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham küme düştüğü anda önemli satışların gerekeceği belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı hiç de şaşırtıcı değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'ın pazarlık pozisyonu oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Tottenham, bir daha kendisini asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu anlaşma bir sonraki seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Farklı rollerde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmada inkâr edilemez bir panik havası var. Tottenham, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üstünde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Tottenham için gerçekten işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka koz haline gelecektir. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak bunun yerine geçen sezonu West Ham'ın bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Tottenham'a gitti; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Bununla birlikte kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardım edebileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbiri istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Tottenham'da ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu yüzden Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabilme ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında söylediği gibi, Bayern bir süredir bu transfer üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya yönelik refleksif bir hamle değildi; Bayern uzun zamandır Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapabilecek doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve bizim açımızdan da bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey yok. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmeye çalışmak bir bakıma kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta bulutların üzerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini düşünmekte de haklı. Vincent Kompany'nin de açıkça aynı fikirde olduğu anlaşılıyor, çünkü Saibari şüphesiz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmalarının ardından bu, Atalanta adına bir kez daha oldukça akıllıca bir anlaşma gibi görünüyor. Palestra için alınacak 55 milyon euroluk (£47m/$62m) yüksek bedel, altyapılarından çıkan ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya entegre etmek yerine bir süre önce oyuncudan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu elde tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisini gösteren ilginç bir işaret. Haberlere göre bu transfere onayı veren İspanyol oldu ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davranarak 24 saat içinde avantajı ele geçirip Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında bu transfer kesinlikle büyük bir başarı. 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilen Palestra, çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olarak Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması beklenen bir isim ve Premier League’in zorlu temposuna da uygun görünmektedir. Ancak 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu hâlâ 21 yaşında ve üst düzey futbolda geride yalnızca iyi sayılabilecek bir sezon bırakmış durumda. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Chelsea’yi, çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan Inter’e transfer olmaya neden tercih ettiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Maviler’in teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından daha fazla olması bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde sınama fırsatını kaçırmadı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı ona cesaret verecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelebileceğine işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça ilk 11’de başlamayan yedek bir oyuncu için böylesine gülünç bir meblağı ödemeye hazır birini bulduktan sonra resmen bayram ediyor olacak. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca Ramos, Parc des Prince’te geçirdiği sürenin çok büyük bölümünde kulübede oturdu. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Aynı şekilde, milli takım düzeyinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon euro karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını kasasına koydu. Üstelik Diomande, onların hücumunu gerçekten geliştirecek bir oyuncu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu hemen aradan çıkaralım: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak oyuna sonradan girip etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan takımı için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilecek olsa da Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini beraberinde getirdi. Ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Ancak Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Yine açık konuşalım, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi sağlaması beklendiği için. Ama bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol anlamında aslında aynı güvenceyi uzaktan yakından sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır başrol oyuncusunun arkasında kalan bir isim için, çok gecikmiş bir şekilde gelen başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’ya bağlı kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı. Oradaki genel görüş, PSG’nin gıpta edilecek derecede olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden gelip kullanılabilecek iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücumdaki ana silahı olacak. Üzerindeki baskı, bonservis bedelini haklı çıkarmak için muazzam olacak; çünkü bu zaten büyük bir bedel olsa da bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo; artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir hamle. Altı yıl önce sadece 2 milyon £’a (2 milyon $) kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon £ (70 milyon $) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da pekiştirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmış olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde ettiği için çok memnun olacaktır; her ne kadar daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon £ (94 milyon $) olduğu bildirilmiş olsa da. Brighton bu bedeli kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatıracaktır; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor ve bu ayrı bir transfer olacak. Zaten stoper seçenekleri açısından da çok eksik değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Bu transferin açık şekilde yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin isteğiyle gerçekleştiği görülüyor; zira İtalyan teknik adam Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışmıştı. Ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon £ (94 milyon $) değer biçtiği yönündeki haberler ortaya çıktıktan sonra, sözleşmesinin güney kıyısındaki kulüpte son yılına girmesine ramak kalmışken Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya yönlendirildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon £ (54 milyon $) civarında olması beklenirdi, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmek zorunda olduğunu düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, takım arkadaşı stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. En azından Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve uzun süredir ciddi şekilde eksikliğini hissettikleri mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yepyeni bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir hamle. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük adımlar için bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp ona herhangi bir Avrupa kupası sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan teknik adamla çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini çok iyi biliyor olacaktır ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan Kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından artık tek yol gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın, yalnızca geçen yaz 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50'lik sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı olacaktı. Bu da 40 milyon euro'luk (34,5 milyon £/45 milyon $) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon euro'luk (13 milyon £/17 milyon $) kazanç yine de Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemel görünüyordu ve serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine yeni bir örnek! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girerek bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir nevi transfer başarısı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride bir fırsat transferi olduğu ortaya çıkabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hücumda direkt oynayan, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik adam Iraola'nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda kalacak, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra kararın iki kulüp arasında oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir hayli gezgin bir yol izledi ve bu, şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid'e düştü, ardından sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olmak için mükemmel teknik adam olmalı. İlk 11'de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin baştan bu noktaya gelmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda en iyi dönemini yaşarken onunla yeni sözleşme imzalasaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan berbat bir sezonun ardından sonunda bonservissiz ayrıldı. Durum böyleyken, aylarca uzayıp giden zorlu görüşmelerin, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (iddialara göre haftalık yaklaşık 250.000 £) dağınık geçen ve bir dizi yüksek profilli hatayla noktalanan bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından büyük bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu astronomik maaşı verecek; bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in, iddialara göre geçen yılın kasım ayında oyuncuya ilgisini sonlandırma kararı aldığı da hatırlanmalı ki bu da fikir verici. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncuların zirve yıllarına henüz tam olarak ulaşmış değil. Real fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına dair kumar oynuyor ve bu, kulübün sorunlu bölgelerinden biri için görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızla uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bonservissiz olarak Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yenilenen Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun süreli başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu. Bu yüzden Katalan teknik adam onu çok seviyordu ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden önce kişiliği, City'de derinden özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncu kazanmakla kalmadı, ezeli rakibi Barcelona'ya da bu transferde üstünlük sağladı. Aylardır süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında bizzat yorum da yapmıştı, Camp Nou'ya transfer artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri kuşkusuz geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından ne istediğinin vücut bulmuş hali, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda Real Madrid'in, Portekiz Milli Takımı oyuncusu için Barcelona'nın hamlesine neden çalım attığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. Silva, en azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık sonunda Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde Barcelona'nın gerisine düşmüş durumda ve zorlu bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardımcı olmak, onun şüphesiz kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi ilk beş yarda kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarında da İspanya'da parlayacak deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de geldikten sonra pek iyi başlamamasına rağmen Maviler için kilit bir savunma figürüne dönüşen bir oyuncu, bu yüzden zararına ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünya çapında kendi mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken başta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve kulislerde ayrılma niyetini ilettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği düşünüldüğünde, dokunulmaz olmadığına karar verip £52 milyon ($69m) gibi bir rakamı geri kazanmaktan muhtemelen memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca deneyim açısından ciddi eksikleri bulunan kadronun en tecrübeli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir transferle başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu, son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılık vermesini gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid ondan gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey katkı alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real, yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla çıkışlar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin ana kazananının Cucurella olduğu kuşkusuz; yönsüz bir Chelsea takımından kurtulma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için savunmacının İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O halde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid çağrı yaptığında Cucurella hemen evet dedi. Mourinho’nun özellikle istediği bir oyuncu gibi göründüğü düşünüldüğünde, Portekizlinin ilk 11’inde Carreras’ın zaman zaman yer alması beklense de onun kilit oyunculardan biri haline gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da varken, hemen katkı vermesi gerekiyor; aksi halde Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsızlığı kısa sürede ona yönelebilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında transfer edildi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkilerinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerine erkenden hamle yapmasının nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlayabilmiş değil, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı biçimde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açık, ancak bunun tam olarak neden yapıldığını anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksik olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Tottenham'ın hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağılmış durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Bonservissiz olarak gecikmeli biçimde geliyor olması da hoş bir ekstra, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyacı olduğu yönündeki his devam etmiyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmaya neden istekli olduğu anlaşılabiliyor. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu; görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'nın yolunu tutarken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte Spurs dışında da seçenekleri vardı; Scotland kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmiş olması biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ın ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu düşünebilir. Ancak biz yine de Robertson'ın kuzey Londra'da, geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da gecikmeli olarak Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, Isak transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle bu nedenle huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu da hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca yatırmak, çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri takıma çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış kapısını seçme isteğinin eklenmesi, giderek daha ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80 milyon saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. İleri üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine pres makinesi, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranına çok daha iyi bir işaret sunuyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'a kıyasla verme ihtimali daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir değer bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulübe transfer oldu. Kendisi de daha önce çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılabilir şekilde talep edilen bonservis karşısında geri adım attı ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük sınama da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilgiyi bir miktar azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarması için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca €80 milyonu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'ın yanında sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle