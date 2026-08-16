Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz çok büyük bir para harcadı, hatta tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından kayda değer bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda zirvede. İngiltere formasıyla Dünya Kupası’nda sağ bekte ve sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü ve Kuzey Amerika’daki turnuvada İngiltere’nin oynadığı sekiz maçın tamamında forma giydi. Bu performansları arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda bir kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplam yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, aslında neredeyse bunun iki katı bir değere sahip olduğu bile savunulabilir. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter için: Bu, Inter için gerçekten büyük bir fırsat gibi görünüyor. Inter, kilit oyuncusu Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefleri Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olduktan sonra rotasını başarıyla Spence’e çevirdi; Palestra Chelsea’ye katılırken, Khalaili’nin Crystal Palace’a imza atması bekleniyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için tam anlamıyla biçilmiş kaftan. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurmada da o kadar başarılı olan bu dinamik bek, İngiltere milli takım oyuncusu olarak Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için hazır bir çözüm. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini birebir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma açısından bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu kulüp, bu bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları, 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına katarak ciddi karşılık buldu. Not: A+
Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmediği ve teknik adamın bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenilediği düşünüldüğünde, Spence kuşkusuz daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini hissedecektir; üstelik Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından bunu hak ederek. Sonunda kuzey Londra’da kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs’te geçirdiği dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak nitelendirildi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonda da küme düşme hattına yaklaşmasının ardından, şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilecek bir kulübe gidiyor ve elbette Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde yükseltmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, daha önceki bölümde Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve Stones’un, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının uyum sürecine yardımcı olması gerekiyor. Not: A+
Krishan Davis