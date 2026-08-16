Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış döneminde yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya zorlayan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’da geçirdiği 10 yıllık süreçte yine de parlak bir dönem yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23 sezonunda, daha önce bir türlü ulaşılamayan ilk Şampiyonlar Ligi kupasının da içinde yer aldığı tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına girecek, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis getirisi yaratmayacaktı. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transferin Inter açısından önemli bir risk taşıdığı açık, üstelik bedelsiz transfer olsa bile. Ancak İtalyan ekibi, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formda olduğunda, yaz başında Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, kariyerinin ilerleyen dönemindeki oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de muhtemelen İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri ayrıca, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu adeta önemli bir başarı olarak da görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama Stones, 32 yaşında Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama gayet uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yaz aylarındaki Dünya Kupası yarı finali elenişinin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım düzeyinde de onu yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis