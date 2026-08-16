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Rodri-Barcelona-Man-City-GFX.jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Rodri transferi Barcelona'yı Avrupa futbolunun yeniden en zirvesine taşıyabilir: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini değerlendiriyor

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
FEATURES
M. Godts
Ajax

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması da değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı dev isimler yüksek bonservisli hamlelere imza atıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak en az kulüplerden birinin, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri hâlinde neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek de var.

GOAL da bu yüzden, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, tamamlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • Rodri Manchester City 2025-26Getty

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 65 milyon £)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarı için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmek gerçek bir korku yaratacak. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşaması adeta kaçınılmaz gibi görünüyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola döneminde City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol oyuncunun orta sahayı kontrol ettiği Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda gollerle öne çıktı; bunlar arasında 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da vardı. 116 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) bonservis etiketine rağmen Elliot Anderson aynı derecede komple bir oyuna sahip değil ve olası takviye Ayyoub Bouaddi’den de bu boşluğu doldurması beklenecek kadar genç ve tecrübesiz olduğu açık. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City’nin taktik planını uyarlamak ve takımın hâlâ en büyük kupalar için yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir iş var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda büyük yankı uyandıracak bir yıldız transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunun en büyük favorisiydi, ancak şimdi bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Ana hedefinin ezeli rakibine imza attığını gören Real Madrid büyük sarsıntı yaşayacaktır; çünkü Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma işinden ziyade Hansi Flick’in zaten sağlam şekilde oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini kazanması için yapbozun son parçası olabilir; oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna istikrar getirecek kusursuz isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle birlikte rakiplerin geçiş oyunlarında Barca’yı delmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncu, kadroda İspanya Milli Takımı’ndan birçok takım arkadaşı bulunduğu için hemen uyum sağlayabilmeli. Diz bağlarını zedeleyen ve yıl bitmeden sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi durmuyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım onun Guardiola döneminde iyice alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesine de olanak sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklarla sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı ortamına dönüşü, en üst seviyedeki kariyer ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte milli takım düzeyinde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı, her şeye hükmeden lider rolünü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye maddi açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada şimdi görkemli kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 34 milyon £)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde direnebilirdi ve direnmeliydi de. Ancak ayrılık için doğru zamanmış gibi de hissediliyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık departmanını kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham küme düşmekten kaçınmak için mücadele ederken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, bir yandan da Micky van de Ven'in sözleşmesini yeniledi; yani savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme ihtimali, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle biçilmiş kaftan. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano soyunma odasındaki sıkı bağlara sahip yapıya uyum sağlamakta sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya gitmesinin ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük ihtimalle Simeone'nin üçlü savunmasında ana sigorta görevi görecek ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan zaafları kapatmak için çalışırken önemli liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına büyük katkı sağlayabilecek akıllıca bir hamle, hatta onları o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına da biraz daha yaklaştırabilir. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya, transfer dönemi kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurması ona büyük tatmin sağlayacaktır. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillendirilmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar değer görecek. Premier League'deki eleştirmenler Romero'yu tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle bir risk unsuru olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda gelmiş ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin göreve gelmesiyle yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse bile, ona bu platformu sunamıyordu. La Liga ayrıca Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasına ve oyunu daha rahat okumasına olanak tanıyacak. Ayrıca aralarında Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de bulunduğu dört Arjantinli milli takım arkadaşı da onun hızlıca uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts Ajax 2025-26Getty

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi için karanlık geçen 2025-26 sezonunda adeta tek ışık hüzmesiydi. Godts, kadroda hem golde (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu yüzden, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un da fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncusu için masaya koyduğu parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane’nin, 2023’te Genk’ten henüz 17 yaşındayken sadece 1 milyon euroya transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, bildiğini yapmayı sürdürecek. Ancak şu anda hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğuna dair şimdiye kadarki en net işaret. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında geri planda kalan ve Barcola’nın büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulduğu Fransa forvetinden para kazanmaya oldukça açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’ya kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamamışken, Godts’un bunu yapma şansı ne? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, üstelik bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, Avrupa’daki hafta içi maçlarından önce ve sonra kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France’da bol süre alması gerekir. Ancak kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun gerçekten Godts için doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan da edemiyor insan; gerçi şu anda dünyada bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

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  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon £)

    Tottenham açısından: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz çok büyük bir para harcadı, hatta tartışmalı şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından kayda değer bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında görev alırken hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Gösterileri arasında Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda bir kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yaz başındaki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur "İngiliz vergisi" düşünüldüğünde, değerinin bunun neredeyse iki katı olduğu yönünde gerçekten bir argüman var. Spurs en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda dolu görünüyor; sağda Pedro Porro ilk tercih gibi dururken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçek bir fırsat transferi gibi hissettiriyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin bitiminde Real Madrid’e gitmesinin ardından ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olduktan sonra başarılı şekilde Spence’e yöneldi. İlk isim Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücuma çıkışlarda etkili olduğu kadar rakip kanat oyuncularını durdurmakta da başarılı, ileri geri çalışan bir bek olan İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki belirgin boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmayabilir, ancak Spence savunma yönünde bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip bu bonservis bedelinden de fazlasıyla memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları ciddi karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir fiyata kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini kesinlikle düşünecektir. Kuzey Londra’da sonunda kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla yıpratıldı; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev süresi sırasında İtalyan teknik adam tarafından bir "kulüp transferi" olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından artık, Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde artırdıktan sonra yeniden Serie A’yı kazanmaya favori olacak bir kulübe gidiyor ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve onun, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde diğer savunmacının uyum sürecine yardımcı olması bekleniyor. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Rayo'nun görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada oyuncunun 50 milyon euroluk (43 milyon £/58 milyon $) serbest kalma maddesini bile talep ettiği bildirildi, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon $) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria'nın batı Londra'ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından güçlü bir pazarlık konumunda değillerdi ve 28 yaşında olan oyuncu da tam olarak çok daha yüksek bir bedel talep edebilecekleri, yüksek potansiyelli genç bir yetenek değil. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizinciliğin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Marc Cucurella'nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid'e hızlı ayrılışının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu durum Jorrel Hato'yu ellerindeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle belirlenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük ayakkabılar var; zira Cucurella, tartışmasız şekilde dünyadaki mevkisinin en iyilerinden biri hâline geldi. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek ve belki de genç Hollandalıya mentor rolünde olacaktır. Toplam 22 milyon euroluk (19 milyon £/25 milyon $) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon $) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli çıksa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza'ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya'nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool'un teknik direktörü olan Andoni Iraola'nın 2022'de onu Rayo için transfer etmesiyle La Liga'ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde istikrarlı şekilde gelişti; öne çıkan, agresif ve topu ayağında rahat kullanan bir bek olarak kilit bir figür hâline geldi, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve kendisinin hayranlarından biri olduğu açık olan vatandaşı Alonso'nun yönetiminde kendisini göstermesi için bolca fırsat bulma ihtimali son derece yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptanlığa getirildi, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, savunma hattının bel kemiği olması için bir süredir ona güvenmiyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için konulan 55 milyon avroluk (£47 milyon/$64 milyon) satın alma opsiyonu, gelecek yaz Barca'nın istemediği bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir, çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz şekilde Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kağıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçti, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskıyla ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında bir başka elit Avrupa kulübünün kendisine yönelmiş olması açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme arayışına girdiği zorlu dönemin ardından, futboldan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin coşkulu desteği de Araujo'ya mutlaka büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Aynı zamanda öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına havadan gerçek bir hakimiyet katacak, ayrıca Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak isim. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıktıktan sonra bir daha hiçbir zaman en üst seviyeye tam anlamıyla ulaşamayan bir stoper için oldukça kayda değer bir bonservis bedeli elde etmiş olmaktan memnun olacaktır ve bonuslarla birlikte £25 milyon artı £5 milyon, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bu dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yi kadrosuna kattı ve Levi Colwill da ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, dolayısıyla kadroda 10 stoper bulunurken oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına direnememiş gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah da kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; her ne kadar İngiltere milli oyuncusu olsa da Chalobah zaman zaman istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri arasında eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’nın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını ve Serie A’nın daha yavaş temposunun ona uygun gelmesini umacaktır. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chalobah uzun yıllardır Chelsea tarafından oyalandığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Kulüp yönetiminin bir süredir ondan para kazanmayı amaçladığı yönünde bir kanaat var; oyuncu 2023’te Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti, Chelsea ise satışa açıktı ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı, burada da iyi bir performans sergiledi, ardından beş ay sonra bonservisinin bulunduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah’nın yeniden sıralamada geriye düşeceğini net şekilde gösterdi ve onun saf kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde oynama ile Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimleme fırsatını sabırsızlıkla bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle adına tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan bu bölge, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık olur, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse bu gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu ayrıca sahada örnek olarak öne çıktı ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'ı, kulübede Eddie Howe'un yerine resmen geçmesinin ardından orta sahayı istikrara kavuşturmak için devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında kolayca 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de ikili mücadele kazanma konusunda Arsenal'deki tüm oyuncuları geride bırakmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla agresiflik katacaktır. Arsenal taraftarı, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz şekilde uyması sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez yapıyı tamamlamasının ardından artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onlara fiziksel olarak üstünlük kurmasının nasıl mümkün olacağını görmek zor. Yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşmaları halinde Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir ki bu da o ulaşılması güç kupayı sonunda kazanma ihtimalleri açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu en küçük bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladığı üzere kariyerinin zirvesinde; Norveç'e karşı son 16 turunda yaşanan kâbus gibi vedadan önce Brezilya adına dört golün hazırlayıcısı oldu ve belirleyici etki bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klasında bir seviyeye çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sunacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahramanı olmak adına tüm kutuları işaretliyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre kadar etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı adına bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritim bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan acımasız bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş bir şekilde dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Real'in Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymama ihtimali bulunuyor; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmaya çalışan La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer; yıllık €3.5m maaşının önemli bir kısmını karşılamak zorunda kalacak olsalar bile. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde €63m'luk bonservis bedeli bir fırsat transferi gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı etrafındaki beklentileri karşılamaya yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok şey olduğu açık ve Serie A'ya gidişi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri adına bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; yani İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da nihayet 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattı ve genç İngiliz’i anında yeniden geri plana itti. City, duygular ve aidiyet yerine iş gerekliliklerini acımasızca öncelemesiyle bir ün kazandı ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye 27 milyon sterlin ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen genç bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds adına müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen takım, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa potası için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen ve büyük ilgi gören bonservissiz Harry Wilson ile çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından, Leeds’in sorun yaşadığı bir mevki için üst düzey bir çözüm sunuyor. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun Newcastle tarafından da ciddi şekilde istendiği biliniyordu ve Premier League’de takım seçme şansı vardı. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu da oyuncunun, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma savaşından uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam 45 milyon sterlinlik (60,5 milyon dolar) paket, tüm bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden birinden bunun iki katını rahatlıkla isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City dışında hayata atılan ikinci adım bu ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme dışında, artık uzun vadede bir Premier League 1 numarası olarak kendini kanıtlama konusunda gerçek bir şansa sahip. Kalecinin yeni bir başlangıca açıkça ihtiyacı vardı; zira geçen sezon daha fazla oynama gerekliliği hakkında açıkça konuşmuştu ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton’ın kalesini koruyan Pickford ile doğrudan rekabet içinde olacak ve eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in de dikkatini çekebilirse, City’de yedek konumunda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş biri olarak kendisine bir fırsat verilmesi için her türlü şansa sahip olacaktır. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az hissedilecek. Oyuncu, bu transferi daha da büyük şeyler için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibileri daha büyük adımlara geçmeden önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin sarsıcı driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden bir başka cevheri ortaya çıkaracaklar, ayrıca Diomande Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa bu durum, elit yetenek avcıları olarak itibarlarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında bir numaralı hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanat rotasyonuna kesinlikle ihtiyaç vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek için bastırdığı ortamda, genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini alması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ve tempoya sahip olmasıyla Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan taraftarların çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunda Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda altyapıdan yükseldikten sonra ligde yalnızca 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonunda tüm kulvarlarda 23 gole katkı vererek Alman kulübü için ne kadar müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen yine de Madrid'in kendisini isteyeceğini hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu konumda olması bile gerçekten dikkat çekici, bu da onu ne olursa olsun bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır şekilde, zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadrodaki birçok isim dramatik şekilde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozma konusunda en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü; çünkü son vuruş ve üretkenliği kayboldu, Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının eksikliği de iyice ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro Ligi'nin hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca tam bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük hamlelerden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kaldı, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde net biçimde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi kuşağının en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya kattıktan sonra ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklar. Bu, aynı zamanda yakın zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin uzatılmasının da üzerine koyarak Trabzonspor'un küresel profilini ciddi şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Eğer Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için bir utanç. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızıyla Avrupa'daki başka hiçbir üst düzey kulübün ilgilenmediği anlaşılıyor ki, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde bu durum oldukça ağır bir tablo ortaya koyuyor. Salah Türkiye'de golcülüğünü yeniden bulmalıdır, ancak bu yalnızca seviyenin çok ciddi biçimde daha düşük olmasından kaynaklanacaktır. Bu transfer onun mirasına hiçbir katkı yapmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda özel olarak pişmanlık duyacağı kesin. Eğer egosunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde ayakta kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford açısından: Brentford için tuhaf bir durum. Chelsea, 36 yaşındaki Henderson için devreye girdiğinde önüne çıkmaları zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek süreci kolaylaştırdılar. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’ün geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle transfer edildi. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkansız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen, çevredeki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilirler umuduyla körü körüne istifleme stratejisinden çok büyük bir sapma anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel dahil birçok hayranı bulunan Henderson, son yıllarda ciddi şekilde eksikliği hissedilen tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacak olsa da 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneği için değil, saha dışında sağlayacakları için transfer edildiği oldukça açık. Ancak geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteri ile birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince farkların belirlediği anlarda paha biçilmez olabilir. Yine de Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarın gönlünü kazanması gerekecek, ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendisini hazır tutup hatta antrenman yapması, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu hissettiriyor. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşındaki Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanının Alonso’nun hemen en güvendiği yardımcılarından biri haline gelmesi muhtemel ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, kariyerinin bu aşamasında ona kesinlikle çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve bunda başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme de pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'tan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında kayda değer bir bonservis bedeli olan £34 milyon ($46 milyon) karşılığında Barco'yu kardeş kulübünden transfer ettiği bildirildi. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecektir. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı yaptı, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldiği süreçte de kilit bir rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapan Barco'nun çizgi kıran pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her metrekaresini kullandı. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmelerini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı onların Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şansına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olmasıyla, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresifliğe sahip olan Barco, rakip yarı sahada topun dolaşımını sağlama ve geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etme konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e kapılması halinde varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve hâlâ ortaya çıkarılmayı bekleyen büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği Premier League'de ikinci bir şans; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu da geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin formasıyla sadece 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun geleceği açısından önemli bir kazanım olacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu gelişmenin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına, özellikle de 35 yaşında önüne böylesine beklenmedik bir fırsat çıkmışken, elbette itiraz etmeyeceklerdir ama bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok şey vaat eden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olduğu düşünüldüğünde, yerini dolduracak достойный bir isim bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi üzerine Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından gençlik odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik sadece kadroda sayı tamamlayan bir isim de olmayacak. Brighton forveti, artık 35 yaşında olsa da 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek sayısına ise 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla gelirken, en yenisi bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da kulübün kadrosundaki çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda hâlâ yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in kaçırmasının mümkün olmadığı bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada Xabi Alonso gibi saygı duyulan bir teknik adamla çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, muhtemelen soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde oyuna sonradan girerek ciddi süreler alma ihtimali son derece yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında ileri uçta ilk tercih olması beklenebilir. İki yıllık sözleşme aynı zamanda, Chelsea katılım hakkı elde ederse, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve onun için, ayrıca Chelsea’nin takımda tutması hâlinde Delap için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış döneminde yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya zorlayan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’da geçirdiği 10 yıllık süreçte yine de parlak bir dönem yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23 sezonunda, daha önce bir türlü ulaşılamayan ilk Şampiyonlar Ligi kupasının da içinde yer aldığı tarihi üçlemeyi kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına girecek, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis getirisi yaratmayacaktı. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, bu transferin Inter açısından önemli bir risk taşıdığı açık, üstelik bedelsiz transfer olsa bile. Ancak İtalyan ekibi, Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formda olduğunda, yaz başında Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, kariyerinin ilerleyen dönemindeki oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de muhtemelen İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri ayrıca, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu adeta önemli bir başarı olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Henüz farkında olmayabilir ama Stones, 32 yaşında Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama gayet uygun görünüyor. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yaz aylarındaki Dünya Kupası yarı finali elenişinin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım düzeyinde de onu yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, 24 yaşındaki Lacroix'i Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umulduğu gibi gelişti. Topla oynayabilen ve oyuna hükmeden bir savunmacı olarak sergilediği performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'in kendisini en üst seviyede test etme isteğinin de farkındaydı. Şişkin piyasayı göz önünde bulundurduklarında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok işe yarayacaktır. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite katma hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunu köklü şekilde yenilemeye umutsuzca ihtiyacı vardı; yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz dağınık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'in gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına geliyor. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A milli takımının tam teşekküllü oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Artık mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A milli takımına yükseldi ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve dirençli performansların ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik düşünüldüğünde, sağ stoper olarak doğrudan Xabi Alonso'nun ilk 11'ine girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüşmüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da kısa sürede sevilen bir figür haline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılışı Forest’ı üzecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkeziydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116 milyon da olsa £130 milyon da olsa, ki Forest ikincisini söylüyor, bu iki yıl önce sadece £35 milyona transfer edilen bir oyuncu için muazzam bir para. Dolayısıyla Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’den fazlasıyla kârlı çıktı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılarak ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir halef bulması zaten gerekiyordu. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğu gerçeği inkâr edilemez. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson uluslararası seviyede İngiltere’yi değil de hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson’ın Forest seviyesini aştığı çok açık. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki en büyük fark da Anderson ile ilk 11’de bir yer arasında Rodri’nin durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi adına muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncunun Batı Londra’daki tek sezonluk unutulabilir performansı ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketi düşünüldüğünde, elden çıkarılması çok kolay olmayabilirdi. Sadece 10 günü biraz aşkın süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuçlandı. Bu şartların yerine getirilmesinin oldukça kolay olduğu ve Arjantinli oyuncunun Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını düşünmek gerekir. Chelsea de bundan çok memnun olacaktır, özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bedelle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu hamle Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu. Beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak Garnacho’nun Manchester United döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu transfer ciddi risk barındırıyor gibi hissettiriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Aston Villa’nın, muhtemelen yüksek bir bedel karşılığında, yine de onu satın almak zorunda kalacağı bir durumda bekleneni veremezse ciddi sorular gündeme gelecektir. Anlaşma aynı zamanda finansal kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü bu yapı, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı maksimize etmek için açıkça tasarlanmış durumda. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak gidiyor olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci yeni başlangıcını yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmekte mutlaka kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda bir ustalığa sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Aston Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından son derece beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya ilk bakışta oldukça ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat ettiği düşünülecektir; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha değerli olurdu, ancak Club Brugge iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan yalnızca 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için çok memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için biçtiği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalamasının ardından satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu parayı akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) bireysel anlamda müthiş bir sezon geçirdi; Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme turuna kalmasına önemli katkı verdi. Elbette bu transferde belli bir risk var, ücret günümüz piyasasında makul görünse de; Tzolis Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla çok zorlandı, ancak o dönem çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkumdu. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir, ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüvenle geliyor. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge formasıyla yakaladığı yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi; dolayısıyla transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi asıl zorlu süreç başlıyor; kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığını bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisinden beklenen seviyeye henüz ulaşamadı ama hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet ortaya koyabileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk bölümünde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirmek için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League hiyerarşisindeki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi; Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, öte yandan Chelsea'nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan yalnızca iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında kadrosuna katmışlardı. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın bir para ve Villa'nın bir yedek bulmasına büyük katkı sağlayacağı gibi, aynı zamanda Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine yardımcı olacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finans kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığına dair bir başka kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Gerçek anlamda büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batıya değil kuzey Londra'ya gideceği yönündeydi. Ancak Chelsea, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamasının yarattığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen, Premier League'in en çok talep gören hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal'i geride bıraktı. Nasıl mı? Şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu; birçok kişi de artık mavilerin "bomba timi"nden bir oyuncunun transfer döneminin kapanışından önce Villa Park'ta ortaya çıkmasını ve bunun da fazlasıyla şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesini bekliyor. Yine de daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Genel kanı, Rogers'ın gönlünün Emirates'e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunda yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard'ın sol kanattaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika işler yapan Alonso'nun onu ikna ettiği bildiriliyor. Yine de biz, paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin, Rogers'ın Stamford Bridge'e yaptığı bu şaşırtıcı geçişte daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League'de iyi arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla "cold" sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sık sık sakatlanmaya yatkın olması uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı kaynağıydı ancak formdayken harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemi abartılamazdı. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle çok fazla kilometresi var. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için finansal olarak yarış dışı kalmasının ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda kalitesinin altını çizdi. Böylece geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyordu ancak mayıs ayında 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için devasa bir hamle haline getiriyor; o da kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde olağanüstü pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatından büyük keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma katılarak iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda çoğu zaman etkileyici performanslar sergiledi. Görünüşe göre büyük ihtimalle ayrılacak olan Fernandez giderse, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus teklifinin geri çevrilemeyecek kadar iyi olduğu ortada. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki büyük para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma gelecekte iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, birincil orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olduğu için Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken paniğe kapılarak Santos'a yöneldi. Fernandes transferi sonuçsuz kalınca United karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça ayrılmasına razı olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada oyuncuya ihtiyaç duyuyor, ancak transfer dönemi sona erdiğinde garanti ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye olması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle motive olduğu düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla dakika bulup bulamayacağını zaman gösterecek ve bunun büyük kısmı United'ın başka kimleri kadrosuna katacağına bağlı olacak; kulübün orta saha revizyonu sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kurulu seviyesindeki kaostan ve kulübedeki sürekli değişimden uzak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın ona daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz bir şekilde mağlup ederek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı onlardan alabildiği en acı verici şartlarda kopararak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik alımlara milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'un felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak rüyanın gerçekten sonunu temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gidişi oldu. Taraftarlar için asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuttaki son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda; bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamaması anlamına geliyor, çünkü o paranın da büyük ihtimalle boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi parlayacak bir isim gibi görünüyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması hâlinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, işin aslı ne? Açıkçası, Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün ortaya çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden caydı. Sonuç olarak Tonali kendisini, artık en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bunun inkâr edilemez biçimde tuhaf olduğu da ortada. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir “eğer”, belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: Ayak bileğindeki sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter adına sorgulamak gerekir. Buna rağmen, iyi gününde hâlâ hücum yönü en güçlü beklerden biri olduğu düşünüldüğünde, 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon) Inter için oldukça kötü bir anlaşma anlamına geliyor. Çünkü kulüp, sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl bulunan bir oyuncu için bugünkü piyasada çok daha yüksek bir bonservis talep edebilirdi. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi özellikle talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun maliyetli transferler konusunda ün kazanan Real Madrid için yine oldukça akıllıca bir iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da epey altında. Ancak İngiliz muadili gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ taraf savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede bir miktar dengesiz bırakıyor ve daha iyi takımlar tarafından değerlendirilebilecek bir açık yaratıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir seçenek yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini koydurmak istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, ayrıca Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Muhtemelen kariyerindeki son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde azalacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok işe yarayacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık konumunun oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam olarak talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka işaret. İki felaket sezonun ardından, ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacakken, Spurs bir daha kendini asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon £ ödemek bir niyet beyanı idiyse, bu onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli 21 yaşında bir oyuncu. Birçok farklı rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayabilecek bir futbolcu görüntüsü veriyor. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu transferin etrafında inkâr edilemez bir panik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu yüzden Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için piyasa değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs adına gerçekten tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka koza dönüşecek. Nitekim işin içindeki rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon € ödedi ve Fernandes, yine 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaktan çok uzak, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak bunun yerine kendisini Spurs'te buldu; geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren bu takım, bu hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardım edebileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne kulüp ne de teknik adam istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece bir zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari için bir bonservis bedeli belirlemek adına PSV'nin Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir; zira Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman vardı. Ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon €'nun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu hâlâ gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılması da muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçında da gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilen düşüncesiz bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük açısından zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacak doğru karışıma sahip olduğuna uzun zamandır inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverlerin de dikkatini çekti. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek biraz kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir katkı sunabileceğine anlaşılır şekilde inanıyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından, bu Atalanta için bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday görünüyor. Palestra için ödenecek yüksek, 55 milyon euro (£47 milyon/$62 milyon) tutarındaki paket, altyapılarından çıkan ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de görünüşe göre bir süre önce, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bonservis geliri elde etmeye karar verdiği belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oldu ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini gösterdiğinde aklının çelinmesi kaçınılmazdı ve onu elde tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Bu, Chelsea teknik direktörü değil menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisini gösteren ilgi çekici bir işaret. Haberlere göre İspanyol çalıştırıcı bu anlaşmaya onay verdi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde pole pozisyonuna geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Onun uzun süredir Serie A şampiyonlarına katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak Chelsea’nin 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcama yapmasının ardından, kulübün fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarına göre devasa bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, üstelik 21 yaşında hâlâ ham bir oyuncu ve en üst seviyede geride yalnızca bir iyi sezonu var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Chelsea’yi, çocukken altyapısında oynadığı ve taraftarı olduğuna inanılan Inter’e transfer olmaya tercih etmesinin nedenini ancak Palestra’nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Chelsea’nin teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde sınama fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı ona cesaret verecektir; bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken dönemlerinde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki Alonso kararlılığı da Palestra’yı etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atacaktır. Unutmayalım, Ramos’un PSG’nin golcü sorununa çözüm olması bekleniyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir “sahte dokuz”a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, o Parc des Prince’te geçirdiği zamanın büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da aynı şekilde öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi; hele ki saçma sapan bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, bu sansasyonel anlaşmayla birlikte hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını elde etti. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce bir şeyi en baştan netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel ortaya koydu ve PSG’de yedekten gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu yüzden taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda İtalya’da burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söyleyelim, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de Ruben Amorim’in 9 numarasından istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol garantisi açısından aslında onun sunduğuna yakın bir güvence bile vermiyor. Not: D+

    Ramos için: Yıllardır ikinci planda kalan bir oyuncu için başrolü alma konusunda çok gecikmiş bir fırsat. Ramos, Fernando Santos yönetimindeki Portekiz formasıyla 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu inşa etmek yerine Ronaldo’ya sadık kalmayı tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda onun da pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekir. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; zira genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönünde. O sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En kritik nokta ise artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip olması. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni bir Milan’ın hücumdaki ana silahı olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde çok büyük bir baskı olacak; çünkü bu zaten büyük bir ücret ama bir Serie A takımı için kesinlikle devasa boyutta. Söz sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton açısından: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş hamlesi; altı yıl önce sadece 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi oyuncu satan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Anlaşmayı daha da iyi kılan unsur ise Van Hecke’in Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra bitecek olmasıydı. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, her ne kadar daha önce oyuncuya 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) değer biçildiği bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedek üzerine yeniden yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olurdu. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da yetersiz değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli hâlihazırda kadroda bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’deki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham açısından: Açıkça yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer; Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışmıştı. Buna rağmen, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edilmiş olabileceği hissi doğuyor; üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero ise çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılan bir isim ve diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmış değil, topla iyi bir pasör ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper tandemini oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke açısından: Oyuncunun bakış açısından bu transfer oldukça mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net şekilde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kabul ettirdikten sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgiyi somut bir adıma dönüştürdü; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, her ne kadar herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamasalar da. Daha önce ateşli İtalyan ile çalıştığı için Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak; bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun son bölümünde küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından gerçekten tek yön yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile ortaklığı çok güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma zemini kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna’nın, geçen yaz yalnızca 5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı bir durumdaydı. Bu da onun 40 milyon avroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon avroluk kısmının Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak yine de 15 milyon avroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi ve serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna’nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine yeni bir yakıt! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tynesiders’ın kendi teklifinin de kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu transferi kapmayı başardı. Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek değerlendirilen genç bir kanat oyuncusunu ileride çok hesaplı olduğu anlaşılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, görünüşe göre yeni teknik direktörün de bu anlaşma için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süper yıldıza dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek; kulübün ise bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve burada uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da ona uyum sağlamasında yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesinin beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir; ancak çok yönlülüğü sayesinde yine de Liverpool’un yeni görünümlü hücum hattında bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz ayrıldı. Mevcut durumda ise, aylar boyunca uzayıp giden ve oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) boyun eğmesi, düzensiz bir sezon boyunca yaptığı bir dizi yüksek profilli hatanın ortasında düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkes için devasa bir zaman kaybı oldu. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun vadeli hedefi Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik bir maaş verecek; bonservis ödemeyecek olsa da bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü performans gösterdiği düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da oldukça anlamlı. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına ulaşmış değil. Real, fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan çok uzak ve taraftarlar ile medyanın eşit derecede yoğun baskısı altındaki Real Madrid ortamında bunun çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir transfer havası var. Not: B

    Konate için: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu'nun kazanında, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türde hatalara çok daha az sabır gösterilecek. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'ın izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu başarıp başaramayacağı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League’de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola’nın kusursuz oyuncusuydu; Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva’nın Etihad’a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu, ancak bu bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek elbette finansal açıdan harika değil, ancak dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri, City’de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid yalnızca bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncu almakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’yı da onun imzası konusunda geride bıraktı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat yorum yapmıştı, Camp Nou’ya transferi artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. "The Special One", vatandaşı oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva’nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı, ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad’daki Arsenal performansı olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho’nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ile mücadele gücünün kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid’in Portekiz milli oyuncu için Barcelona’nın hamlesini çalmasının nedenini anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva’nın adı La Liga’nın en büyük takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu tekrar tekrar Etihad’da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barcelona’ya kaptırmış olarak zorlu bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho’nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, hiç kuşkusuz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid’de forma rekabeti son derece yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil, ancak Guardiola’nın da belirttiği gibi ilk beş yard zihninizdedir; bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu var. Dolayısıyla, belki de Madrid’e biraz daha gençken gitmemiş olması bir miktar üzücü, ancak Bernardo, tıpkı Luka Modric gibi, ki onu Bernabeu’ya getiren de Mourinho’ydu, 30’lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya’da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki transferinin ardından pek de parlak olmayan bir başlangıç yapmasına rağmen o tarihten bu yana Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden onun zarar edilerek gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde gezegendeki pozisyonunun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea’nin İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yaptığı ortada ve perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulüp muhtemelen £52 milyon ($69 milyon) gibi bir rakamı geri kazanabilmekten memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı aynı zamanda ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun bu boşluğu doldurabileceğine, ayrıca gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’yla birlikte bunu telafi edebileceğine mutlaka inanıyordur. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için €60 milyonluk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşanan bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına basacak Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun performansından gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca artık yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda; dolayısıyla ayrılıklar konusunda bir şeylerin mutlaka değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu transferin asıl kazananının Cucurella olduğu şüphesiz; oyuncu, rotasını kaybetmiş bir Chelsea takımından ayrılma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde aktarılmıştı, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen kimse onun Bernabeu’nun yolunu tutmasını beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid çağrı yaptığında Cucurella’nın muhtemelen hemen “evet” dediği varsayılabilir. Mourinho’nun özellikle istediği bir isim gibi göründüğü düşünüldüğünde, Portekizlinin ilk 11’inde Carreras’ın zaman zaman girip çıkması beklenirken kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları düşünüldüğünde, meşhur sabırsız Bernabeu taraftarının tepkisini çekmemek için hemen performans vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, en parlak zamanında tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak alışabilmiş değil, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadeleciliği ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı fazlasıyla netleşti. Hatta taraftarlar arasındaki endişe şu anda Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs ocakta Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ama Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Sav şu yöndeydi: Robertson, dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapabilirdi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bedelsiz gelmesi hoş bir bonus, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi yine de devam ediyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocakta Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuçta sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, İskoçya kaptanını kadrosuna katmakla ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da vardı; yani Spurs dışında da seçenekleri mevcuttu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe katılmayı seçmiş olması biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ı ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da gecikmeli olarak Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için asıl mesele şimdi bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak için aldıkları ücreti tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de hiç kolay olmayacak. Artık yeni transfer adaylarına Şampiyonlar Ligi futbolu sunamayan Newcastle'ın Premier League'i acınası bir şekilde 12. sırada bitirmesi ve Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkmak istemesi, giderek daha da ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve herkesçe bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük para harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp nihayet işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m harcamak olması pek iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parası olan bir kulüp haline geldiğini düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Rüyaları süsleyen türden bir gelişme. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği oldukça istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça istediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılması nedeniyle aklının çelindiğini itiraf etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında haklı olarak geri adım attı ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da fazlalık gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle