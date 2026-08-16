Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da gecikmeli olarak Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunar sunmaz pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için asıl mesele şimdi bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak için aldıkları ücreti tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de hiç kolay olmayacak. Artık yeni transfer adaylarına Şampiyonlar Ligi futbolu sunamayan Newcastle'ın Premier League'i acınası bir şekilde 12. sırada bitirmesi ve Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından kapıdan çıkmak istemesi, giderek daha da ilgisiz hale gelen Suudi Arabistanlı sahipler yönetiminde Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve herkesçe bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük para harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp nihayet işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için €80m harcamak olması pek iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden aklından çok parası olan bir kulüp haline geldiğini düşündürüyor. Not: C+

Gordon için: Rüyaları süsleyen türden bir gelişme. Özellikle son iki yılda Premier League'de sergilediği oldukça istikrarsız performanslara rağmen Gordon, bir süredir açıkça istediği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılması nedeniyle aklının çelindiğini itiraf etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında haklı olarak geri adım attı ve Gordon'ı şimdi bekleyen büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ama yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yan rol oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da fazlalık gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

Mark Doyle