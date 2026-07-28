Rodri'nin yazın Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki güçlü iddialar sürerken, City'nin yeni menajeri Enzo Maresca, operasyon öncesinde İspanyol oyuncunun geleceğiyle ilgili devam eden söylentilere değindi: "Öncelikle, büyük oyuncuların etrafında her zaman spekülasyon olur. Bu yüzden bundan endişe duymuyorum, bu normal, ayrıca Dünya Kupası'nı kazandılar, o da en iyi oyunculardan biri.

"Bence her menajer Rodri'yi ister, çünkü o üst düzey bir oyuncu. Ama şimdi pazartesi günü ameliyat var, ardından tatile ihtiyacı var, dinlenmesi, toparlanması gerekiyor ve sonra burada tekrar bizimle olacak."

City şimdi resmî bir açıklama yayımladı ve prosedürü doğruladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manchester City, Rodri'nin başarılı bir küçük sırt ameliyatı geçirdiğini doğrulayabilir. Orta saha oyuncusu bir süredir rahatsızlık hissediyordu ancak şimdi sorunu gidermek için bir prosedür geçirdi ve kısa bir rehabilitasyon sürecine başlayacak."