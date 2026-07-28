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Rodri sırt sakatlığı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi, Manchester City açıklama yaptı
City, Rodri'nin ameliyatını doğruladı
Etihad Stadyumu ekibi, yıldız orta saha oyuncusu Rodri'nin sırtındaki bir sorunu gidermek için başarılı bir küçük operasyon geçirdiğini doğruladı. 30 yaşındaki oyuncu, bu yazın başlarında Kuzey Amerika'da İspanya'yı Dünya Kupası zaferine kaptan olarak taşıdı. City, tıbbi müdahalenin orta saha oyuncusunun yaşadığı rahatsızlığı gidermeyi amaçladığını açıkladı.
- Every Second Media
Maresca transfer spekülasyonlarına yanıt verdi
Rodri'nin yazın Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki güçlü iddialar sürerken, City'nin yeni menajeri Enzo Maresca, operasyon öncesinde İspanyol oyuncunun geleceğiyle ilgili devam eden söylentilere değindi: "Öncelikle, büyük oyuncuların etrafında her zaman spekülasyon olur. Bu yüzden bundan endişe duymuyorum, bu normal, ayrıca Dünya Kupası'nı kazandılar, o da en iyi oyunculardan biri.
"Bence her menajer Rodri'yi ister, çünkü o üst düzey bir oyuncu. Ama şimdi pazartesi günü ameliyat var, ardından tatile ihtiyacı var, dinlenmesi, toparlanması gerekiyor ve sonra burada tekrar bizimle olacak."
City şimdi resmî bir açıklama yayımladı ve prosedürü doğruladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Manchester City, Rodri'nin başarılı bir küçük sırt ameliyatı geçirdiğini doğrulayabilir. Orta saha oyuncusu bir süredir rahatsızlık hissediyordu ancak şimdi sorunu gidermek için bir prosedür geçirdi ve kısa bir rehabilitasyon sürecine başlayacak."
Orta saha oyuncusu sözleşme belirsizliğiyle karşı karşıya
Transfer bağlantılarının arkasındaki temel neden, Rodri’nin Etihad Stadyumu’ndaki sözleşmesinin son 12 ayına girmiş olması. City yöneticilerinin kazançlı bir yeni sözleşme teklifi sunduğu bildirilse de, 2024 Ballon d'Or kazananı uzun vadeli geleceğine ilişkin henüz herhangi bir işaret vermedi. Real Madrid’in bu tereddütten yararlanmaya istekli olduğu ve transfer dönemi kapanmadan önce anlaşmayı sonuçlandırma konusunda iyimserliğini koruduğu bildiriliyor.
- Getty
Rodri ne zaman dönecek?
Dünya Kupası sonrası zorunlu dinlenme ve rehabilitasyon süreci başlayan Rodri, gelecek ayın başındaki kulübün Asya sezon öncesi turunu kaçıracak. City kadrosunun 16 Ağustos'ta Arsenal'a karşı oynanacak Community Shield ile yeniden resmi maçlara dönmesi bekleniyor ve The Athletic'in haberine göre Rodri'nin ay sonundan önce sahalara dönmesi bekleniyor.
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