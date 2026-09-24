Rodri, İspanyol adayların her birini bu kadar özel kılan unsurlara özellikle değindi. Ruiz'in, zorlu sezon boyunca takım olarak en fazla kupa kazanan isim olduğunu belirtti.

Ayrıca Barcelona'daki genç takım arkadaşlarını da övdü; Cubarsi'yi henüz 19 yaşında elde ettiği inanılmaz başarılar nedeniyle takdir ederken, Yamal'ı ise tek kelimeyle "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Bu arada, Torres'in en kritik anda belirleyici golü attığını söyledi.

"En çok kupa kazanan isim Fabian Ruiz," diye ekledi. "Cubarsi, henüz 19 yaşında başardıklarıyla öne çıkıyor. Ferran belirleyici golü attı. Bana gelince, turnuvanın oyuncusu seçildim. Ve Lamine inanılmaz."