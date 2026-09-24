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Rodri seçimini yaptı! Barcelona'nın yıldızı, Ballon d'Or'u "kesinlikle hak eden" altı yıldızı sayarken Kylian Mbappe'yi dışarıda bıraktı
Rodri, Ballon d'Or'u kazanan bir İspanyol istiyor
Rodri, yaklaşan 2026 Ballon d'Or için tercihlerini açıkladı. İspanya'nın tarihi Dünya Kupası zaferinin ardından 30 yaşındaki oyuncu, prestijli bireysel ödülün mutlaka La Roja'dan bir isme gitmesi gerektiğini savundu. El Partidazo de COPE'ye konuşan eski City yıldızı, ödül için altı kişilik kısa listesini açıkladı. Şaşırtıcı olmayan şekilde, seçimi tamamen milli takımdaki takım arkadaşlarından oluşuyor.
- Getty Images Sport
Takım arkadaşları adına konuşmak
Rodri, vatandaşlarının davasını savunurken sözünü sakınmadı. Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres ve kendisini, ödül için en doğru adaylar olarak sıraladı.
"Gerçekten istediğim şey, bunu bir İspanyolun kazanması," dedi Rodri. "Aramızda altı kişi var [aday gösterilen]: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Lamine ve Ferran. Size şunu söyleyebilirim ki, bireysel olarak onların her biri Ballon d'Or'u kesinlikle hak ediyor. Bence tüm takım arkadaşlarımın güçlü argümanları var."
İspanyol adayları mercek altına alınıyor
Rodri, İspanyol adayların her birini bu kadar özel kılan unsurlara özellikle değindi. Ruiz'in, zorlu sezon boyunca takım olarak en fazla kupa kazanan isim olduğunu belirtti.
Ayrıca Barcelona'daki genç takım arkadaşlarını da övdü; Cubarsi'yi henüz 19 yaşında elde ettiği inanılmaz başarılar nedeniyle takdir ederken, Yamal'ı ise tek kelimeyle "inanılmaz" olarak nitelendirdi. Bu arada, Torres'in en kritik anda belirleyici golü attığını söyledi.
"En çok kupa kazanan isim Fabian Ruiz," diye ekledi. "Cubarsi, henüz 19 yaşında başardıklarıyla öne çıkıyor. Ferran belirleyici golü attı. Bana gelince, turnuvanın oyuncusu seçildim. Ve Lamine inanılmaz."
- Getty Images
Uluslararası süper yıldızları bir kenara bırakırsak
Rodri, tamamen zafer kazanan İspanyol akranlarına odaklanarak, dikkat çekici biçimde dünya futbolunun en büyük hücum isimlerinden bazılarını favorileri listesinin dışında bıraktı. Kylian Mbappe, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi dünya çapındaki yıldızların tamamı bu konuşmada tamamen görmezden gelindi.
30 yaşındaki oyuncu, onların bariz golcülük özelliklerini dikkate almamasına rağmen, bu elit hücumcular etrafındaki dev medya kampanyalarını tamamen anladığını kabul etti. Sakin bir şekilde, "Kendilerini dünyanın en iyisi olarak görmelerinin harika olduğunu düşünüyorum" dedi.
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