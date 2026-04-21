Rodri, sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin Burnley deplasmanında forma giyemeyecek; Pep Guardiola ise yıldız orta saha oyuncusunun ne zaman sahalara döneceğini henüz netleştiremedi
Arsenal maçının ardından orta sahanın kilit oyuncusu sahalardan uzak kaldı
Guardiola, Rodri'nin City'nin Burnley ile oynayacağı bir sonraki Premier Lig maçında forma giyemeyeceğini doğruladı. 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, Pazar günü Arsenal'e karşı oynanan kritik galibiyet maçında kasık bölgesinden sakatlandı; oyuncu, ağrının devam etmesini imkansız hale getirene kadar 88 dakika sahada kaldı.
Yönetici, geri dönüş tarihi konusunda kararsız
Orta saha oyuncusu, hasarın boyutunu belirlemek üzere bu hafta başında tıbbi muayenelerden geçti. Şu anda odak noktası Burnley deplasmanı olsa da, bu hafta sonu Southampton ile oynanacak FA Cup yarı finali için Rodri’nin forma giyebilme durumuna ilişkin endişeler giderek artıyor. İspanyol oyuncu, City’nin sezonun son düzlüğünde yer alabilmek için zamanla yarışıyor; ancak City’nin lig fikstüründe kupa maçının ardından önemli bir ara var.
Guardiola, maç öncesi basın toplantısında "Yarın için hazır olmayacağını düşünüyorum" dedi. "Southampton ile oynanacak FA Cup yarı finali veya 12 gün sonra Everton'da oynanacak Premier League maçı için durumuna bakacağız."
Gonzalez göreve hazır
Rodri'nin yakın gelecekte sahalardan uzak kalacağı göz önüne alındığında, Guardiola'nın City'nin ligin zirvesindeki ivmesini sürdürmek için kadro derinliğine başvurması bekleniyor. Nico Gonzalez, defansif orta saha pozisyonundaki boşluğu doldurmak için en önde gelen aday; bu sezon Rodri'nin sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemlerde bu görevi daha önce de üstlenmişti.
City menajeri, yedeğin etkisini hemen övdü ve kadronun uyum sağlama yeteneğine tam güven duyduğunu vurguladı. Guardiola şunları söyledi: "Nico Gonzalez, Rodri'nin yokluğunda şu anda bulunduğumuz noktaya gelmemizde bize çok yardımcı oldu."
Rodri'nin devam eden form sorunları
Rodri'nin son sakatlığı, sezonun ilk yarısının büyük bir bölümünü hamstring sorunu nedeniyle kaçıran orta saha oyuncusu için zaten karmaşık geçen sezona bir darbe daha vurdu. Geçen sezon geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığının ardından ancak kısa süre önce en iyi formuna kavuşan eski Atlético Madrid oyuncusu için bu kasık sorunu, bir başka sinir bozucu engel teşkil ediyor.
City'nin kadro seçimi konusunda yaşadığı sıkıntılar, savunma hattındaki eksikliklerle daha da artıyor. Ruben Dias da ayak bileği sakatlığından dolayı Burnley maçında forma giyemeyecek. Bu durum, Cityzens'in Premier League'in zirvesine geri dönme hedefiyle Guardiola'yı savunma hattını yeniden düzenlemeye zorluyor.