Rodri, sakatlığı nedeniyle Manchester City'nin Burnley deplasmanında forma giyemeyecek; Pep Guardiola ise yıldız orta saha oyuncusunun ne zaman sahalara döneceğini henüz netleştiremedi

Orta saha oyuncusu, hasarın boyutunu belirlemek üzere bu hafta başında tıbbi muayenelerden geçti. Şu anda odak noktası Burnley deplasmanı olsa da, bu hafta sonu Southampton ile oynanacak FA Cup yarı finali için Rodri’nin forma giyebilme durumuna ilişkin endişeler giderek artıyor. İspanyol oyuncu, City’nin sezonun son düzlüğünde yer alabilmek için zamanla yarışıyor; ancak City’nin lig fikstüründe kupa maçının ardından önemli bir ara var.

Guardiola, maç öncesi basın toplantısında "Yarın için hazır olmayacağını düşünüyorum" dedi. "Southampton ile oynanacak FA Cup yarı finali veya 12 gün sonra Everton'da oynanacak Premier League maçı için durumuna bakacağız."