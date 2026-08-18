Transfer, özellikle Rodri’nin mevcut Ballon d'Or sahibi olması düşünüldüğünde büyük beklenti yarattı. Medyaya konuşurken kendisine geleceğiyle ilgili yoğun spekülasyonlar ve başta ezeli rakip Real Madrid olmak üzere Avrupa’nın diğer üst düzey takımlarının ilgisi soruldu.

Rodri, imzası için yarışan tek kulübün Barcelona olmadığını doğrulamaktan kaçınmadı ve İspanya’nın başkentinden gelen teklifi doğrudan kabul etti. "Burada olduğum için çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Bu özel bir gün, kariyerimde önemli bir yeni bölüm. Zor bir karardı" diye açıkladı Rodri. "Öncelikle City’den ayrılmak nedeniyle, bana her şeyi verdiler ve orada son derece mutluydum, onlara her zaman minnettar kalacağım. Ayrılığıma kolaylık sağladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Barcelona benim için her zaman futbolu anlama biçimi ve değerleriyle küresel bir referans noktası oldu. Başka bir teklif aldığım doğru, ancak Barca ilk tercihti ve bunu yönetime söyledim."



