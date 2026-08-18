Getty Images Sport
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Rodri, Real Madrid yerine neden Barcelona'ya katılmayı seçtiğini tam olarak açıkladı
Rodri, hayalindeki Barcelona transferini tamamladı
Barcelona, Rodri transferini resmen tamamladı. Orta saha oyuncusu dün şehre geldi ve 2030'a kadar kulüpte kalmasını sağlayacak sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrollerini başarıyla geçti.
Rodri, Manchester City'de 13 kupa kazandığı son derece başarılı bir dönemin ardından takıma katıldı. Rodri, bugün düzenlenen resmi tanıtımında, uzun süren müzakere sürecinin ardından transferi tamamlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni atanan teknik direktör Hansi Flick'in yönetiminde Barcelona'nın La Liga'daki üstünlüğünü sürdürmesine yardımcı olma ve Avrupa kupalarında önemli bir adım ileri gitme hedefini açıkladı.
- AFP
Real Madrid'i reddedip Barcelona'yı seçti
Transfer, özellikle Rodri’nin mevcut Ballon d'Or sahibi olması düşünüldüğünde büyük beklenti yarattı. Medyaya konuşurken kendisine geleceğiyle ilgili yoğun spekülasyonlar ve başta ezeli rakip Real Madrid olmak üzere Avrupa’nın diğer üst düzey takımlarının ilgisi soruldu.
Rodri, imzası için yarışan tek kulübün Barcelona olmadığını doğrulamaktan kaçınmadı ve İspanya’nın başkentinden gelen teklifi doğrudan kabul etti. "Burada olduğum için çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Bu özel bir gün, kariyerimde önemli bir yeni bölüm. Zor bir karardı" diye açıkladı Rodri. "Öncelikle City’den ayrılmak nedeniyle, bana her şeyi verdiler ve orada son derece mutluydum, onlara her zaman minnettar kalacağım. Ayrılığıma kolaylık sağladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Barcelona benim için her zaman futbolu anlama biçimi ve değerleriyle küresel bir referans noktası oldu. Başka bir teklif aldığım doğru, ancak Barca ilk tercihti ve bunu yönetime söyledim."
Flick ve Yamal ile çalışmayı dört gözle bekliyorum
Rodri ayrıca, yakın zamanda geçirdiği sırt ameliyatının ardından fiziksel durumuna ilişkin taraftarlara güvence verme fırsatını da değerlendirdi. Bunun yalnızca ayakta yapılan bir prosedür olduğunu açıkladı ve hemen oynamaya tamamen hazır olduğu konusunda ısrar etti.
İspanyol milli oyuncu, Lamine Yamal gibi genç yeteneklerle aynı sahayı paylaşma konusunda büyük heyecan duyduğunu ifade ederken, genç futbolcunun muhteşem gelişimini ve inanılmaz performanslarını övdü.
Ayrıca Rodri, Flick ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulayarak teknik direktörün cesur taktik fikirlerinin son derece cazip olduğunu belirtti. Deneyimini genç bir soyunma odasına taşımayı ve kadronun bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yönündeki nihai hedefine ulaşmasına yardımcı olmayı umduğunu söyledi.
- Getty Images Sport
Rodri ve Barcelona için sırada ne var?
Rodri'nin, mümkün olduğunca hızlı şekilde tempoyu yakalayabilmesi için yarın yeni takım arkadaşlarıyla antrenman yapması planlanıyor. Barcelona, yarın akşam geleneksel Joan Gamper Trophy maçını Mısır ekibi Al Ahly'ye karşı organize etti; Rodri de yaklaşan yerel sezon öncesinde Spotify Camp Nou'da taraftarlara resmen tanıtılacak.
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