Rodri, Real Madrid transferiyle ilgili bomba bir açıklama yaparken, Man City yıldızı "La Liga devlerini geri çeviremezsin" diyor

Orta saha oyuncusu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra şu anda ritmini yeniden yakalamaya çalışıyor. Bu ara, City’nin lig mücadelesine büyük bir darbe vurmuş olsa da Rodri, modern futbol takviminin bitmek bilmeyen yoğunluğu göz önüne alındığında, bu zorunlu molanın aslında bir şans olduğunu düşünüyor.

"Dinlenmek, biraz yavaşlamak benim için iyi oldu... Zihinsel olarak çok yıpranmıştım. Bu sayede enerjimi yeniden topladım ve muazzam bir coşkuyla geri döndüm. Bu sezon sahada çok fazla dakika oynamadım ve çok daha dinç bir şekilde geri dönüyorum," diye ekledi. "Hepimizin istediği Rodri'ye geri döndüğümü hissediyorum."