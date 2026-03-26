Rodri Real Madrid 2026
Muhammad Zaki

Çeviri:

Rodri, Real Madrid transferiyle ilgili bomba bir açıklama yaparken, Man City yıldızı "La Liga devlerini geri çeviremezsin" diyor

Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, Real Madrid'e transfer olasılığını reddetmemesiyle Etihad Stadyumu'nda şok etkisi yarattı. Ciddi bir diz sakatlığının ardından şu anda en iyi formuna dönmeye çalışan 2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin cazibesine karşı koymanın zor olduğunu itiraf etti.

  • Madrid ile ilgili söylentiler bir türlü dinmek bilmiyor

    2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi, uzun süredir İspanya'nın başkentine geri döneceği yönündeki söylentilerle anılıyordu ve son açıklamaları, Bernabeu'ya transfer olacağına dair spekülasyonları pek de yatıştırmayacak gibi görünüyor. Şehirdeki ezeli rakibi Atlético Madrid ile olan geçmişine rağmen, 29 yaşındaki oyuncu gelecekte Álvaro Arbeloa'nın takımına katılma olasılığı konusunda şaşırtıcı bir şekilde açık sözlü davrandı.

    Bernabeu'ya transferin önü açıldı

    15 kez Avrupa şampiyonu olan takıma katılma olasılığı sorulduğunda Rodri, Onda Cero'ya verdiği demeçte şöyle dedi: "Sözleşmemde bir yıl kaldı; bir noktada oturup konuşmamız gerekecek." Real Madrid'in ilgisiyle ilgili olarak ısrarla sorulduğunda ise şunları ekledi: "Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz."

  • İyileşme ve zihinsel yorgunluk

    Orta saha oyuncusu, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra şu anda ritmini yeniden yakalamaya çalışıyor. Bu ara, City’nin lig mücadelesine büyük bir darbe vurmuş olsa da Rodri, modern futbol takviminin bitmek bilmeyen yoğunluğu göz önüne alındığında, bu zorunlu molanın aslında bir şans olduğunu düşünüyor.

    "Dinlenmek, biraz yavaşlamak benim için iyi oldu... Zihinsel olarak çok yıpranmıştım. Bu sayede enerjimi yeniden topladım ve muazzam bir coşkuyla geri döndüm. Bu sezon sahada çok fazla dakika oynamadım ve çok daha dinç bir şekilde geri dönüyorum," diye ekledi. "Hepimizin istediği Rodri'ye geri döndüğümü hissediyorum."

  Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024

    Dünya Kupası hedefleri ve Zubimendi rekabeti

    İspanya milli takım kaptanı, yaklaşan Dünya Kupası'na bakarken, La Roja'nın Luis de la Fuente yönetiminde kupayı kazanabileceğinden emin. Martin Zubimendi'nin ortaya çıkışı, orta saha pozisyonunda sağlıklı bir rekabet ortamı yarattı; ancak Rodri, İspanya'nın geçmişteki zaferlerini tekrarlamaya çalışırken her iki oyuncunun da ilk 11'de yer alabileceğine inanıyor. "İspanya, iki defansif orta saha oyuncusuyla Dünya Kupası'nı kazandı. De la Fuente'nin birçok farklı oyuncuyu bir araya getirme yeteneği çok önemli," diye belirtti Rodri. Ayrıca kadroya yeni katılan oyuncuları, özellikle de Barcelona'dan Joan Garcia'yı överek şunları söyledi: "Bence olağanüstü bir yıl geçiriyor. Gösterdiği performans konusunda hiç şüphe yok, burada olmayı hak etti."

