Barcelona, Hansi Flick yönetiminde sezona yaptığı sansasyonel başlangıcı sürdürerek Betis karşısında sezonun üst üste 11. galibiyetini aldı. Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo’nun gol attığı maçta hücumda baskın bir performans sergileyen Barcelona, Valentín Gomez ve Abde Ezzalzouli’nin golleriyle bir süre zorlandı. Bu goller, takımın hücumdan savunmaya geçişlerde süren zaaflarını ortaya koydu. Barcelona ise ikinci yarıda üstünlüğünü artırarak maçı kazandı.

Rodri, Barcelona’nın bu sezon tüm kulvarlarda gerçek anlamda üstünlük kurabilmesi için savunmada daha sağlam olması gerektiğini vurguladı. “Takım hücum potansiyelini gösteriyor ama epey gol yiyoruz. Gelişmemiz gereken nokta bu olabilir,” dedi. Rodri’nin sözlerini SPORT aktardı.