Getty Images Sport
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Rodri, Real Betis karşısında Barcelona formasıyla ilk golünü atmasına rağmen savunma konusunda uyardı
Golü atan oyuncudan savunmaya odaklanma çağrısı
Barcelona, Hansi Flick yönetiminde sezona yaptığı sansasyonel başlangıcı sürdürerek Betis karşısında sezonun üst üste 11. galibiyetini aldı. Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo’nun gol attığı maçta hücumda baskın bir performans sergileyen Barcelona, Valentín Gomez ve Abde Ezzalzouli’nin golleriyle bir süre zorlandı. Bu goller, takımın hücumdan savunmaya geçişlerde süren zaaflarını ortaya koydu. Barcelona ise ikinci yarıda üstünlüğünü artırarak maçı kazandı.
Rodri, Barcelona’nın bu sezon tüm kulvarlarda gerçek anlamda üstünlük kurabilmesi için savunmada daha sağlam olması gerektiğini vurguladı. “Takım hücum potansiyelini gösteriyor ama epey gol yiyoruz. Gelişmemiz gereken nokta bu olabilir,” dedi. Rodri’nin sözlerini SPORT aktardı.
- Getty Images Sport
Ayakları yere basan kahraman, Barcelona formasıyla gol hasretine son verdi
Rodri, maçın kritik bir anında Barcelona formasıyla ilk golünü atıp takımını yeniden öne geçirerek galibiyette önemli rol oynadı. Golünün ve ardından gelen kutlamaların ardından bile ayakları yere basan İspanyol orta saha oyuncusu, zorlu geçen maçı ve golünün takıma sağladığı rahatlamayı anlattı.
Orta saha oyuncusu, "Galibiyetten dolayı çok mutlu ve memnunum. Burası ligin en zorlu deplasmanlarından biri. İyi bir dönemden geçiyorlar ve harika bir maç oynadılar. En kötü anımızda bizi rahatlatan golüm için mutluyum" dedi.
Rodri, VAR karmaşası sırasında hakeme destek verdi
Maç tartışmalı pozisyonlara da sahne oldu. Giovani Lo Celso'nun iptal edilen golü ve ev sahibi takıma gösterilen kırmızı kart da dahil olmak üzere birçok önemli pozisyonda VAR müdahalesi gerekti. Lo Celso'nun iptal edilen golü ile ev sahibi takımın gördüğü kırmızı kart, maçın gidişatını önemli ölçüde değiştiren ve sahada hararetli tartışmalara yol açan kırılma anlarıydı. Rodri, ikinci yarıya yön veren hakem kararlarına ilişkin görüşünü paylaştı.
Rodri, "Elle oynama oldukça doğal değildi. Gol bu yüzden iptal edildi. Hakemlerin kararlarına saygı duyun. Kırmızı kart pozisyonunu görmedim," dedi.
- AFP
Orta saha oyuncusu, La Cartuja’nın ‘zorlu’ zeminini sert bir dille eleştirdi
La Cartuja'daki maçın ardından Rodri, saha zemininin durumundan duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi. Kalitesiz çimlerin takımının kendine özgü pas ritmini bozduğunu belirtti. Orta saha oyuncusu, performanslarına çimleri mazeret göstermeyi reddetse de engebeli zeminin alışıldık pas dolaşımını ve akıcı oyun kurmalarını engellediğini vurguladı.
Rodri, “Normalde saha zeminleri hakkında konuşmam ama bugün oynamak zordu. Pas dolaşımımızı zorlaştırdı. Bahane üretmeyelim. Maçın bir bölümünde oyunu daha iyi kontrol edebildik ama zeminin iyi olmadığı da doğru,” dedi.
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