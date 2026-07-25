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Rodri, PSG’ye mi?! Fransız devi, Manchester City’nin yıldızı için Real Madrid’e rakip olmak üzere cüretkar bir teklif hazırlıyor
Madrid, anlaşmayı tamamlamış gibi görünüyordu
RMC Sport’un haberine göre, Fransa şampiyonu kulüp, Rodri’yi kadrosuna katmak için gerekli koşulları belirlemek üzere Manchester City ile temasa geçti. Parisli kulübün yönetimi, bu transfer dönemi için başlangıçta yeni bir orta saha oyuncusuna öncelik vermemiş olsa da, Etihad Stadyumu’ndaki mevcut sözleşmesinin son 12 ayına yaklaşan Rodri gibi kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna katma olasılığı, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu strateji, Parc des Princes’teki daha geniş çaplı bir değişimi yansıtıyor; kulüp, kıtasal sahnede son dönemde elde ettiği başarıların ardından Avrupa futbolundaki en önde gelen güç konumunu korumaya çalışıyor.
Ancak, bu teknik ustaya hayranlık duyan tek kulüp PSG değil. Real Madrid, uzun süredir Rodri’yi transfer etmek için en önde gelen aday olarak görülüyordu ve haberlere göre İspanyol devi, oyuncuyla sözlü bir anlaşmaya varmıştı; ancak kulüp bu iddiaları daha sonra yalanladı. Los Blancos, Rodri’yi yaşlanan orta saha efsanelerinin ideal halefi olarak görüyor; ancak kulübün, transferin mali gerekliliklerini karşılayabilmek için önce bu pozisyonda önemli ayrılıkları onaylaması gerektiğinden, transfer süreci hâlâ karmaşık bir hal alıyor.
- Getty Images News
PSG yaz transfer planlarını yeniden gözden geçiriyor
Rodri gibi kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna katma konusunda nadir bir fırsatla karşı karşıya kalan PSG yönetimi, rotasını değiştirerek pek çok kişinin Madrid’e gideceğini varsaydığı bir transferin içine doğrudan dahil olmaya karar verdi; üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan kulüp, en azından durumu yoklamadan bu fırsatı kaçırmak istemiyor.
Bu hikayeye daha da fazla gizem katan bir gelişme olarak, Barcelona da oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti. Frenkie de Jong’un uzun süreli sakatlığının ardından, Katalan kulübü orta sahasını güçlendirmek için çaresiz durumda ve Rodri’yi en ideal çözüm olarak görüyor; ancak mali kısıtlamaları, PSG’nin finansal gücüyle girecekleri doğrudan bir teklif savaşında bir engel teşkil edebilir.
Belediye ile doğrudan temas kuruldu
PSG, anlaşmayı sonuçlandırmak için gerekli olacak mali şartlar konusunda netlik elde etmek amacıyla City ile şimdiden doğrudan bir iletişim kanalı açtı. Bu hamle, sadece arka planda duyulan ilgiden, satıcı kulüple aktif ve somut bir görüşme aşamasına doğru ciddi bir tırmanışı temsil ediyor.
Fransız başkentindeki yöneticilerin şu anda transferi ele geçirmek için ciddi bir girişimde bulunmayı değerlendirdikleri söyleniyor. Bu cesur strateji, Real Madrid’i hazırlıksız yakalayabilir ve spor tarihinin en başarılı orta saha oyuncularından birinin dahil olduğu, yazın en yakından takip edilen transfer hikayelerinden birinin sonucunu yeniden şekillendirebilir.
- Getty Images Sport
Rodri’nin City’de geçirdiği, kupalarla dolu dönem
2019 yılında Atlético Madrid’den 62,8 milyon sterlinlik bir transferle Etihad’a geldiğinden beri Rodri, Manchester City tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline geldi ve kulüple birlikte 13 büyük kupa kazandı. Bu başarılar arasında dört Premier Lig şampiyonluğu, üç Lig Kupası, iki FA Kupası, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası ve Community Shield yer alıyor. Orta saha oyuncusu, tüm turnuvalarda kulüp için çıktığı 300'den fazla maçın büyük çoğunluğunda ilk 11'de yer aldı.
Pep Guardiola'nın takımındaki önemi, en çarpıcı şekilde 2022-23 sezonunda City'nin tarihi üçlü zaferi sırasında ortaya çıktı. Rodri, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter Milan'ı yendikleri maçta tek golü attı ve turnuvanın Sezonun En İyi Oyuncusu seçildi. Bu bireysel başarısı, 2024 yılında Ballon d'Or'u kazanan tarihteki ilk Manchester City oyuncusu olmasıyla bir kez daha takdir gördü.
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