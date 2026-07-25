Rodri, PSG’ye mi?! Fransız devi, Manchester City’nin yıldızı için Real Madrid’e rakip olmak üzere cüretkar bir teklif hazırlıyor

RMC Sport’un haberine göre, Fransa şampiyonu kulüp, Rodri’yi kadrosuna katmak için gerekli koşulları belirlemek üzere Manchester City ile temasa geçti. Parisli kulübün yönetimi, bu transfer dönemi için başlangıçta yeni bir orta saha oyuncusuna öncelik vermemiş olsa da, Etihad Stadyumu’ndaki mevcut sözleşmesinin son 12 ayına yaklaşan Rodri gibi kaliteli bir oyuncuyu kadrosuna katma olasılığı, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu strateji, Parc des Princes’teki daha geniş çaplı bir değişimi yansıtıyor; kulüp, kıtasal sahnede son dönemde elde ettiği başarıların ardından Avrupa futbolundaki en önde gelen güç konumunu korumaya çalışıyor.

Ancak, bu teknik ustaya hayranlık duyan tek kulüp PSG değil. Real Madrid, uzun süredir Rodri’yi transfer etmek için en önde gelen aday olarak görülüyordu ve haberlere göre İspanyol devi, oyuncuyla sözlü bir anlaşmaya varmıştı; ancak kulüp bu iddiaları daha sonra yalanladı. Los Blancos, Rodri’yi yaşlanan orta saha efsanelerinin ideal halefi olarak görüyor; ancak kulübün, transferin mali gerekliliklerini karşılayabilmek için önce bu pozisyonda önemli ayrılıkları onaylaması gerektiğinden, transfer süreci hâlâ karmaşık bir hal alıyor.



