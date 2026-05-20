Rodri, Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılmasının ardından onun izinden gitmeyi hedeflediği için Real Madrid'e transfer konusunda 'çok istekli'
Etihad'da efsanevi bir dönem sona eriyor
Marca'ya göre, bu potansiyel dev transferin arkasındaki itici güç, Guardiola'nın yaklaşan ayrılışı. On yıllık benzeri görülmemiş bir hakimiyetin ardından, Katalan teknik direktör bu yaz Manchester City'deki efsanevi görev süresini sonlandırmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, teknik direktörün projesiyle iç içe geçmiş birçok kilit oyuncunun geleceğini kökten değiştirdi.
Rodri için Guardiola, onu tartışmasız dünyanın en iyi defansif orta saha oyuncusu haline getiren bir akıl hocasıydı. Teknik direktörünün ayrılmasıyla, Rodri'yi Premier League'de tutan duygusal ve profesyonel bağlar önemli ölçüde zayıfladı ve memleketine dönüşünün önü açıldı.
Real Madrid'e duyulan uzun süredir devam eden hayranlık
Real Madrid, 29 yaşındaki oyuncuya duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir. Toni Kroos’un emekliye ayrılmasından bu yana, sahanın gerisinden oyunun temposunu belirleyebilecek bir oyuncuya duyulan ihtiyaç, Bernabéu’da bir öncelik haline gelmiştir. Kulüp yönetimi, yıldızlarla dolu kadrosunda zaman zaman eksikliği hissedilen dengeyi sağlayacak mükemmel çözümün Rodri olduğuna inanmaktadır.
Bu gelişme, İspanya'nın başkentinde yaşanan büyük bir teknik direktör değişikliğiyle aynı zamana denk geliyor. Jose Mourinho'nun Real Madrid'in yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardığı bildiriliyor ve kulüp agresif bir transfer hamlesi için hazırlık yapıyor. Rodri, kulüp tarihinin bu yeni bölümünü sağlamlaştırmak için öncelikli transfer olarak görülüyor.
City, 2027 tarihli sözleşmeyle elinde kozları tutuyor
Rodri'nin İspanya'ya dönmeye "çok istekli" olduğu söylense de, onu Manchester'dan koparmak hâlâ çok zor bir görev. Oyuncunun sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve City'nin müzakerelerde ne kadar sert bir tavır sergilediği biliniyor. Efsanevi teknik direktörleriyle aynı anda taktiksel dayanaklarını da kaybetmek, özellikle geçen sezon sakatlığı nedeniyle yokluğunda takımın ne kadar zorlandığı göz önüne alındığında, İngiliz şampiyonunun her ne pahasına olursa olsun önlemek isteyeceği bir senaryo.
Ancak Rodri'nin muazzam fiziksel ve teknik nitelikleri, Madrid için bu mücadeleye değmesini sağlıyor. 1,90 metreden uzun boyuyla, sahada hem varlığını hissettiriyor hem de incelikli bir oyun sergiliyor. Oyunu yönlendirmede usta olan Rodri, ne zaman atağa çıkacağını ve ne zaman baskı yapacağını çok iyi biliyor. Bu da onu Kroos, Luka Modric ve Casemiro'dan oluşan ikonik orta saha üçlüsünün ideal halefi yapıyor.
Aradaki anlaşmazlıkları gidermek ve ileriye bakmak
Rodri ile Real Madrid arasındaki ilişki her zaman kusursuz olmamıştır. 2024 Ballon d'Or töreninin ardından ve kulübün etkinliği boykot etme kararının ardından küçük çaplı kurumsal gerginlikler yaşanmıştı. Ancak Florentino Pérez'in, oyuncunun kalitesinin geçici anlaşmazlıkların ötesinde olduğunu kabul ederek durumu yatıştırmak için harekete geçtiği bildiriliyor.
Şu an için Rodri, Man City ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye ve İspanya ile Dünya Kupası'na odaklanmaya devam ediyor. Ancak, bu yaz doğru finansal ve sportif koşullar bir araya gelirse, yıllardır Premier League'in en iyi takımlarından birinin kalbi olarak görev yapan bu oyuncu, nihayet İspanya'nın başkentinde orta sahayı yönetmek üzere evine dönebilir.