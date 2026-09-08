Rodri'nin sözleri İspanya'da skandala yol açtı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, Valencia karşısında kazanılan maçın 62. dakikasında yerini Marc Bernal'e bırakarak oyundan çıktı ve ev sahibi takımın oyuncularına yönelik pek de saygılı olmayan yorumlarda bulundu. Movistar Plus'ın "El Día Después" adlı televizyon programının kameraları, Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu ile takım arkadaşları Cubarsì ve Eric Garcia arasındaki konuşmayı ortaya koydu: "Gerçekten çok zayıflar, bu oyuncular gerçekten çok zayıf", ifadelerini kullandı Rodri, programda yayınlanan ses kaydına göre. Birkaç dakika sonra ise daha da doğrudan bir değerlendirmede ısrar etti: "Gerçekten çok kötüler - Cubarsì'ye söyledi - berbatlar ".