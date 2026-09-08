Rodri'nin sözleri İspanya'da skandala yol açtı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, Valencia karşısında kazanılan maçın 62. dakikasında yerini Marc Bernal'e bırakarak oyundan çıktı ve ev sahibi takımın oyuncularına yönelik pek de saygılı olmayan yorumlarda bulundu. Movistar Plus'ın "El Día Después" adlı televizyon programının kameraları, Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu ile takım arkadaşları Cubarsì ve Eric Garcia arasındaki konuşmayı ortaya koydu: "Gerçekten çok zayıflar, bu oyuncular gerçekten çok zayıf", ifadelerini kullandı Rodri, programda yayınlanan ses kaydına göre. Birkaç dakika sonra ise daha da doğrudan bir değerlendirmede ısrar etti: "Gerçekten çok kötüler - Cubarsì'ye söyledi - berbatlar ".
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Rodri’nin sözleri İspanya’da skandal yarattı: “Valencia oyuncuları çok yetersiz, gerçekten berbatlar. Orta sahayı hiç geçemediler”
Ardından yanındaki takım arkadaşına, "Valencia geçen yıl ne yaptı?" diye sordu. Cubarsì ise ona, "Avrupa kupalarına katılmaya ramak kala kaldı" yanıtını verdi. Şaşıran Rodri, sözlerini daha da ileri taşıdı: "Vay be, ikinci yarıda orta sahayı bile hiç geçemediler". Yedi yılın ardından Premier League'den sonra İspanya'ya dönen Rodri, iki büyük fark fark etti: İngiltere'deki iç saha maçlarının yoğunluk farkı ve oyuncuların İspanyol spor programlarının mikrofonları ve kameraları karşısında maruz kaldığı medya ilgisi.
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